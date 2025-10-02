Új háztartási gépet vásárol? Ezért figyeljen a jótállásra

A vonatkozó törvény fogyasztók számára a termékeknél kötelezően alkalmazandó garancia mértékét ársávonként határozza meg. Eszerint a 250 ezer forintot meg nem haladó háztartási gépeknél, fogyasztók számára 2 év, a 250 ezer forintnál drágábbaknál pedig 3 év jótállás jár. Azonban sok esetben a gyártói képviseletek is biztosítanak többféle kiegészítő promóciót, melyek jóval hosszabb időszakra nyújtanak biztonságot, mint amit a jogszabályok előírnak, akár ingyenesen is. Érdemes tehát vásárláskor ezt is figyelembe venni.

Kiterjesztett garancia szolgáltatások – sokszor megéri élni vele Fotó: Candy

Kiterjesztett garanciaszolgáltatások – sokszor megéri élni vele

A márkaképviseletek által biztosított kiegészítő jótállások legfontosabb üzenete, hogy a gyártó megbízik saját terméke minőségében, és bátran vállalja a felelősséget azért, ha a készülék idő előtt meghibásodna. Ilyen esetekben térítésmentesen biztosítja az általa gyártott gép javítását vagy cseréjét, de nem ritka az sem, hogy egyéb módon is kompenzálja a vásárlót. Az ilyen promóciós szolgáltatások sokszor hosszabb időtartamot ölelnek fel, mint amit a jogszabályok előírnak, éppen ezért érdemes körültekintően tájékozódni vásárlás előtt.

A kereskedők portfóliójában sokszor szerepelnek, térítés ellenében különböző hosszúságú és szintű kiterjesztett garanciaszolgáltatások is. Ezek jellemzően biztosítási feltétel rendszerben működő, egy harmadik fél által biztosított szolgáltatások, melyek jellemzően a jogszabályi jótállást követően lépnek életbe. Legtöbb esetben jellemzően ugyanazokkal a kondíciókkal, mint amit a jogszabály előír.

A márkaképviselet által biztosított, jótállást érintő promóciókról a kereskedő minden esetben részletes információval rendelkezik, így képes teljes értékű tájékoztatást adni a vásárlóknak. Amennyiben ezt elmulasztaná, azzal nem csupán a termék gyártójának vagyoni érdekeit sérti, de a fogyasztót is megtéveszti. A vásárló ilyen esetben közérdekű panaszt tehet a vármegyei kormányhivatalokban működő Fogyasztóvédelmi hatóságnak vagy a Gazdasági Versenyhivatalnak.