Veszélyben a magyar energiabiztonság és a rezsicsökkentés ‒ Megszavazták az orosz gáz és olaj kitiltását az EU-ból

Jóváhagyta az orosz földgáz és olaj betiltására vonatkozó tervezetet az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi, valamint Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága. A kivételek körét igencsak szűkre szabták, így 2026. január elsejétől szinte lehetetlen lesz az orosz szénhidrogének behozatala az Európai Unióba. A csütörtökön elfogadott jogszabálytervezet deklarált célja megakadályozni azt, hogy az Oroszországi Föderáció fegyverként használja az olaj- és gázimportot az EU ellen.

Jelen állás szerint 2026. január elsejétől betiltják az orosz gáz és kőolaj importját az EU-ban

Fotó: Frank Hoermann / SVEN SIMON/ dpa / AFP

Az energiabiztonságot veszélyeztető helyzetben is tiltanák az orosz gáz és olaj behozatalát

Az Európai Unió két illetékes bizottsága jóváhagyta az orosz földgáz – mind a vezetékes, mind a cseppfolyósított földgáz (LNG) – importjának 2026. január 1-jétől történő betiltására vonatkozó tervezetet. A testület igen korlátozott körben jelölt ki kivételeket, ilyenek például a meglévő rövid távú szerződések, amennyiben 2026. június 17-ig szólnak, illetve ilyenek azok a hosszú távú szerződések, amelyek 2027. január 1-jéig szólnak, feltéve, hogy azokat 2025. június 17. előtt kötötték meg, és azokat nem módosítják.

A javasolt szabályok értelmében az energiaszolgáltatóknak „vis maiorra” kellene hivatkoznia, hogy felmondják az orosz gázimport-szerződéseket, mivel a további importra jogilag kötelező érvényű tilalom lép érvénybe, ami kifejezetten az ellenőrzésükön kívül eső szuverén cselekményként van meghatározva.

Továbbá a képviselők azt is javasolják, hogy 2026. január 1-jétől

tiltsák meg az orosz eredetű földgáz ideiglenes tárolását is az uniós létesítményekben, illetve

a piaci szereplőknek szigorúbb és részletesebb bizonyítékokat kelljen majd szolgáltatniuk a vámhatóságoknak a gáz származási országáról, és

a földgáz származási helyétől függően előzetes engedélyhez is kötnék a fenti tevékenységeket.

Ugyanettől a naptól kezdve az európai parlamenti képviselők betiltanák az orosz olaj, beleértve az orosz nyersolajból származó kőolajtermékek minden importját, miközben az ilyen importokhoz előzetes vámengedélyt és a termelési ország ellenőrzését írják elő.