Veszélyben a magyar energiabiztonság és a rezsicsökkentés ‒ Megszavazták az orosz gáz és olaj kitiltását az EU-ból

Jóváhagyta az orosz földgáz és olaj betiltására vonatkozó tervezetet az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi, valamint Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága. A kivételek körét igencsak szűkre szabták, így 2026. január elsejétől szinte lehetetlen lesz az orosz szénhidrogének behozatala az Európai Unióba. A csütörtökön elfogadott jogszabálytervezet deklarált célja megakadályozni azt, hogy az Oroszországi Föderáció fegyverként használja az olaj- és gázimportot az EU ellen.
Az energiabiztonságot veszélyeztető helyzetben is tiltanák az orosz gáz és olaj behozatalát
Az Európai Unió két illetékes bizottsága jóváhagyta az orosz földgáz – mind a vezetékes, mind a cseppfolyósított földgáz (LNG) – importjának 2026. január 1-jétől történő betiltására vonatkozó tervezetet. A testület igen korlátozott körben jelölt ki kivételeket, ilyenek például a meglévő rövid távú szerződések, amennyiben 2026. június 17-ig szólnak, illetve ilyenek azok a hosszú távú szerződések, amelyek 2027. január 1-jéig szólnak, feltéve, hogy azokat 2025. június 17. előtt kötötték meg, és azokat nem módosítják.
A javasolt szabályok értelmében az energiaszolgáltatóknak „vis maiorra” kellene hivatkoznia, hogy felmondják az orosz gázimport-szerződéseket, mivel a további importra jogilag kötelező érvényű tilalom lép érvénybe, ami kifejezetten az ellenőrzésükön kívül eső szuverén cselekményként van meghatározva.
Továbbá a képviselők azt is javasolják, hogy 2026. január 1-jétől
- tiltsák meg az orosz eredetű földgáz ideiglenes tárolását is az uniós létesítményekben, illetve
- a piaci szereplőknek szigorúbb és részletesebb bizonyítékokat kelljen majd szolgáltatniuk a vámhatóságoknak a gáz származási országáról, és
- a földgáz származási helyétől függően előzetes engedélyhez is kötnék a fenti tevékenységeket.
Ugyanettől a naptól kezdve az európai parlamenti képviselők betiltanák az orosz olaj, beleértve az orosz nyersolajból származó kőolajtermékek minden importját, miközben az ilyen importokhoz előzetes vámengedélyt és a termelési ország ellenőrzését írják elő.
Végül törlik a felülvizsgálati záradékot is, amely lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy az EU energiabiztonságát veszélyeztető helyzetekben engedélyezze az importtilalom ideiglenes felfüggesztését. A rendelet megsértése esetén szankciók bevezetésével megerősítik a végrehajtását is.
Az EP döntése jelentős mértékben veszélyezteti hazánk energiaellátás-biztonságát
A kormány mindent megtesz annak az érdekében, hogy Brüsszellel és Magyar Péter brüsszeli pártjával szemben is megvédje a magyar családokat és a rezsicsökkentés eredményeit – reagált a fejleményre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
A tárcavezető kifejtette, hogy "Magyar Péter brüsszeli pártjának vezetésével az Európai Parlament ma olyan döntést hozott, amely nyílt támadás Magyarország energiabiztonsága, Magyarország gazdasága és a rezsicsökkentés ellen".
"Ez a döntés, amelyet az Európai Parlament ma hozott, jelentős mértékben veszélyezteti Magyarország energiaellátásának biztonságát, visszaveti a magyar gazdaság teljesítményét, valamint veszélyezteti a rezsicsökkentés fenntartását" – figyelmeztetett.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormányzat a jelenlegi energiabeszerzéseivel biztosítja azt, hogy a magyar családok fizessék Európa legalacsonyabb gázszámláit, s ha ezeket a forrásokat ellehetetlenítik, akkor elveszik a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartását is.
Ez a döntés tehát a magyar családok élete szempontjából rendkívül káros, rendkívül veszélyes
– húzta alá.
Ez azonnali, jelentős benzinár-emelkedést okozna
Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője tegnapi sajtótájékoztatóján a szavazások várható kimenetelét kommentálva hangsúlyozta: Magyar Péter brüsszeli pártja elzáratná a Magyarországra vezető olaj- és gázvezetékeket.
Egyúttal kiemelte: "a parlament javaslata példátlan támadás a magyar energiaellátás biztonsága ellen, és a rezsicsökkentés jogi-pénzügyi ellehetetlenítésére irányul. A javaslatot ennek ellenére teljes mellszélességgel támogatja Magyar Péter pártja Brüsszelben."
A képviselő rámutatott: az Európai Parlament javaslata szerint az orosz olajimportot kevesebb mint három hónap múlva, 2026. január 1-jétől be kellene tiltani.
Ezzel az eddigi kettő helyett csak az Adria olajimportvezeték működhetne, amely az eddigi kapacitásteszteken többször is megbukott. Ez azonnali, jelentős benzinár-emelkedést okozna, és rövid távon üzemanyaghiányt is eredményezhetne
– tette hozzá.
Az EP javaslata a vezetékes orosz földgáz importját 2027. január 1-jétől tiltaná be. "Magyarország esetében az IMF friss modellszámítása szerint ez az intézkedés akár 4 százalékos GDP-veszteséget okozhat. A magyar családok rezsiszámlái pedig akár évi ötszázezer forinttal is emelkedhetnének. Ez elfogadhatatlan" – hangsúlyozta a Patrióták Európáért frakció képviselője.