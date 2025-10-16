Hírlevél

gáz

Veszélyben a magyar energiabiztonság és a rezsicsökkentés ‒ Megszavazták az orosz gáz és olaj kitiltását az EU-ból

24 perce
Olvasási idő: 10 perc
Csont nélkül átment az Európai Parlament két illetékes bizottságán az orosz szénhidrogénimport tilalmáról szóló tervezet. Így 2026. január 1-jétől ‒ nagyon kevés kivételtől eltekintve ‒ szinte lehetetlen lesz az orosz olaj és gáz behozatala az Európai Unióba. Az indítványt Magyar Péter brüsszeli pártja, az Európai Néppárt is megszavazta. Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője a magyar energiaellátás biztonsága elleni példátlan támadásnak nevezte a döntést. Szijjártó Péter pedig leszögezte: a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy Brüsszellel és Magyar Péter brüsszeli pártjával szemben is megvédje a magyar családokat és a rezsicsökkentés eredményeit.
gázolajEurópai Unió

Jóváhagyta az orosz földgáz és olaj betiltására vonatkozó tervezetet az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi, valamint Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága. A kivételek körét igencsak szűkre szabták, így 2026. január elsejétől szinte lehetetlen lesz az orosz szénhidrogének behozatala az Európai Unióba. A csütörtökön elfogadott jogszabálytervezet deklarált célja megakadályozni azt, hogy az Oroszországi Föderáció fegyverként használja az olaj- és gázimportot az EU ellen.

gáz és kőolaj importja, Bavaria's Economics Minister Hubert Aiwanger visits the Haidach gas storage facility on August 2nd, 2022. ?SVEN SIMON Photo Agency GmbH & Co. Press Photo KG # Princess-Luise-Str. 41 # 45479 M uelheim / R uhr # Tel. 0208/9413250 # Fax. 0208/9413260 # GLS Bank # BLZ 430 609 67 # Account 4030 025 100 # IBAN DE75 4306 0967 4030 0251 00 # BIC GENODEM1GLS # www.svensimon.net. (Photo by Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Jelen állás szerint 2026. január elsejétől betiltják az orosz gáz és kőolaj importját az EU-ban
Fotó: Frank Hoermann / SVEN SIMON/ dpa / AFP

Az energiabiztonságot veszélyeztető helyzetben is tiltanák az orosz gáz és olaj behozatalát

Az Európai Unió két illetékes bizottsága jóváhagyta az orosz földgáz – mind a vezetékes, mind a cseppfolyósított földgáz (LNG) – importjának 2026. január 1-jétől történő betiltására vonatkozó tervezetet. A testület igen korlátozott körben jelölt ki kivételeket, ilyenek például a meglévő rövid távú szerződések, amennyiben 2026. június 17-ig szólnak, illetve ilyenek azok a hosszú távú szerződések, amelyek 2027. január 1-jéig szólnak, feltéve, hogy azokat 2025. június 17. előtt kötötték meg, és azokat nem módosítják.

A javasolt szabályok értelmében az energiaszolgáltatóknak „vis maiorra” kellene hivatkoznia, hogy felmondják az orosz gázimport-szerződéseket, mivel a további importra jogilag kötelező érvényű tilalom lép érvénybe, ami kifejezetten az ellenőrzésükön kívül eső szuverén cselekményként van meghatározva.

Továbbá a képviselők azt is javasolják, hogy 2026. január 1-jétől 

  • tiltsák meg az orosz eredetű földgáz ideiglenes tárolását is az uniós létesítményekben, illetve 
  • a piaci szereplőknek szigorúbb és részletesebb bizonyítékokat kelljen majd szolgáltatniuk a vámhatóságoknak a gáz származási országáról, és 
  • a földgáz származási helyétől függően előzetes engedélyhez is kötnék a fenti tevékenységeket.

Ugyanettől a naptól kezdve az európai parlamenti képviselők betiltanák az orosz olaj, beleértve az orosz nyersolajból származó kőolajtermékek minden importját, miközben az ilyen importokhoz előzetes vámengedélyt és a termelési ország ellenőrzését írják elő.

Végül törlik a felülvizsgálati záradékot is, amely lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy az EU energiabiztonságát veszélyeztető helyzetekben engedélyezze az importtilalom ideiglenes felfüggesztését. A rendelet megsértése esetén szankciók bevezetésével megerősítik a végrehajtását is.

Az EP döntése jelentős mértékben veszélyezteti hazánk energiaellátás-biztonságát

A kormány mindent megtesz annak az érdekében, hogy Brüsszellel és Magyar Péter brüsszeli pártjával szemben is megvédje a magyar családokat és a rezsicsökkentés eredményeit – reagált a fejleményre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A tárcavezető kifejtette, hogy "Magyar Péter brüsszeli pártjának vezetésével az Európai Parlament ma olyan döntést hozott, amely nyílt támadás Magyarország energiabiztonsága, Magyarország gazdasága és a rezsicsökkentés ellen".

"Ez a döntés, amelyet az Európai Parlament ma hozott, jelentős mértékben veszélyezteti Magyarország energiaellátásának biztonságát, visszaveti a magyar gazdaság teljesítményét, valamint veszélyezteti a rezsicsökkentés fenntartását" – figyelmeztetett.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormányzat a jelenlegi energiabeszerzéseivel biztosítja azt, hogy a magyar családok fizessék Európa legalacsonyabb gázszámláit, s ha ezeket a forrásokat ellehetetlenítik, akkor elveszik a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartását is.

Ez a döntés tehát a magyar családok élete szempontjából rendkívül káros, rendkívül veszélyes

 – húzta alá.

Ez azonnali, jelentős benzinár-emelkedést okozna

Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője tegnapi sajtótájékoztatóján a szavazások várható kimenetelét kommentálva hangsúlyozta: Magyar Péter brüsszeli pártja elzáratná a Magyarországra vezető olaj- és gázvezetékeket.

Egyúttal kiemelte: "a parlament javaslata példátlan támadás a magyar energiaellátás biztonsága ellen, és a rezsicsökkentés jogi-pénzügyi ellehetetlenítésére irányul. A javaslatot ennek ellenére teljes mellszélességgel támogatja Magyar Péter pártja Brüsszelben."

A képviselő rámutatott: az Európai Parlament javaslata szerint az orosz olajimportot kevesebb mint három hónap múlva, 2026. január 1-jétől be kellene tiltani. 

Ezzel az eddigi kettő helyett csak az Adria olajimportvezeték működhetne, amely az eddigi kapacitásteszteken többször is megbukott. Ez azonnali, jelentős benzinár-emelkedést okozna, és rövid távon üzemanyaghiányt is eredményezhetne

 – tette hozzá.

Az EP javaslata a vezetékes orosz földgáz importját 2027. január 1-jétől tiltaná be. "Magyarország esetében az IMF friss modellszámítása szerint ez az intézkedés akár 4 százalékos GDP-veszteséget okozhat. A magyar családok rezsiszámlái pedig akár évi ötszázezer forinttal is emelkedhetnének. Ez elfogadhatatlan" – hangsúlyozta a Patrióták Európáért frakció képviselője.
 

 

