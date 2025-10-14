Béke jöhet a háború után, de az újjáépítés rengeteg pénzt igényel

Miként arról beszámoltunk, Egyiptomban számos magas rangú vezető részvételével aláírták a Donald Trump irányításával felállított béketervet valamint tűzszünetet a gázai háború lezárására, a rendkívüli jelentőségű eseményen Orbán Viktor magyar kormányfő is jelen volt. Ezzel lezárult a világ egyik legsúlyosabb fegyver konfliktusa, melynek kiváltó oka a Hamász palesztin terrorszervezet Izrael ellen két évvel korábban indított támadása volt. A humanitárius katasztrófával járó, a résztvevőknek és még az Izrael szövetségesének számító Egyesült Államoknak is óriási összegekbe kerülő háború után, a béke idejében megkezdődhet az újjáépítés – azt ugyanakkor még nem tudni, pontosan milyen tartalommal valósulhat meg a gázai övezet felvirágoztatása, csak annyi bizonyos, hogy drága lesz.

Palesztin gyerekek a gázai övezetben egy leomlott lakóház romjainál júliusban

Fotó: EYAD BABA / AFP

Gázai béke: fontos lépés történt, de még soknak kell követnie

A tűzszüneti megállapodás és béketerv aláírása kulcsfontosságú lépés, amit viszont újabb, legalább ennyire fontosak kell hogy kövessenek. Sok kérdés nem tisztázott még a következő időszakkal kapcsolatban, csak az bizonyos, hogy a Hamász által két évvel korábban elrabolt, még életben maradt túszok szabadon engedését követően az izraeli hadsereg jórészt teljesen kivonja erőit Gázából, és megnyitja a terepet a porrá bombázott enklávé mérhetetlen szenvedést megélt palesztin lakossága számára egy átfogó humanitárius segélyakcióhoz. Ebből azonban nem következik az, hogy az izraeli katonai jelenlét megszűnik Gázában, hiszen a hadsereg arra kapott utasítást, hogy bizonyos gázai állásokat megtartson, miközben a Hamász is ellenőrzést gyakorolhat az övezet alatt húzódó alagútrendszer maradéka felett. Illúziókat egyelőre ezzel kapcsolatban nem érdemes táplálni, mert az aláírt megállapodás ellenére az izraeli hadsereg és a Hamász harcosai továbbra is bizalmatlanok egymással, s míg előbbi számára kulcsfontosságú lenne a terrorszervezet teljes lefegyverzése, addig a Hamász várhatóan ebbe nem fog beleegyezni.

A gázai stabilitás megteremtése és fenntartása elsősorban regionális feladat marad, melyet Washington távolról követni fog, de nem vesz részt a végrehajtás első vonalában.

Az már a béketerv aláírása napján világossá vált – erről Trump elnök újságíróknak beszélt Egyiptomban –, hogy az Egyesült Államok ennek költségeit nem egyedül fogja viselni (még ha abból részt is vállal), a palesztin terület újjáépítésének költségeit elsősorban a gazdag arab államok forrásaiból kellene finanszírozni. Mekkora költségekről beszélünk úgy, hogy az újjáépítés, a tönkrement infrastruktúrák helyett újak kialakítása olyan hatalmas projekt, mely részleteiben még nem is ismert?