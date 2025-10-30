Kiderült, hogyan teljesít a magyar gazdaság – békére van szükség a nagyobb jóléthez

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az idei harmadik negyedévben a GDP 0,6 százalékkal nőtt 2024 azonos időszakához képest, míg az előző negyedévhez viszonyítva nem változott. A bruttó hazai termék növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen az információ, kommunikáció ágazat teljesítménye járult hozzá. A tárca szerint azonban a gazdasági növekedés alakulására továbbra is rendkívül negatívan hat a kedvezőtlen külső környezet, a háború elhúzódása, az EU vámmegállapodása, valamint az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye.
Tavaly ősszel jött ki a Draghi-jelentés és fogadták el a Budapesti nyilatkozatot, de azóta semmi sem történt, így az EU gazdasága most rosszabb állapotban van, mint egy évvel ezelőtt. Amíg nem ér véget a háború és Brüsszel folytatja elhibázott gazdaságpolitikáját, addig a növekedés üteme fékezett marad,
a 3 százalék fölötti gazdasági növekedéshez békére van szükség.
A belső fogyasztás hajtja a gazdasági növekedést
A magyar gazdaság húzóerejét jelenleg az erősödő belső fogyasztás jelenti: folyamatosan bővül a kiskereskedelmi forgalom, miközben újabb és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus. A gazdaság teljesítményét növeli a magas foglalkoztatottság, és a reálbérek 2 éve tartó emelkedése is. AZ NGM komoly eredménynek tartja, hogy a kedvezőtlen külső körülmények ellenére a magyar gazdaság „kitermelni” az olyan programok finanszírozását, amelyek a családokat, a nyugdíjasokat, a fiatalokat és a vállalkozásokat támogatják. Ilyen például:
- a fix 3 százalékos Otthon Start Program,
- a fix 3 százalékos kkv-hitel,
- a családi adókedvezmény megduplázása,
- a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége,
- a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványa
- vagy a Demján Sándor Program.
A kormány mindezt a költségvetés stabilitásának megőrzése és a fiskális fegyelem fenntartása mellett valósítja meg.
A hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a kormány mindent megtesz, hogy tovább fokozza a beruházási aktivitást. Ezért a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését. Idén október 6-ától pedig már él a fix 3 százalékos kkv hitelt, amely a Széchenyi Kártya Program összes konstrukciójára kiterjed.
Ráadásul a megduplázzuk a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét és megvalósítjuk a 150 új gyár programot
– áll a közleményben.
Kell a béke
Az NGM szerint „hazánk a béke szigeteként találkozási pontot képez a nyugati és keleti tőke, tudás és technológia között”. Ennek köszönhetően a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro. A gazdasági növekedés gyorsulásához és az Európai konjunktúrához békére van szükség, ezért Magyarország három éve nyíltan és határozottan kiáll a béke mellett.