Kiderült, hogyan teljesít a magyar gazdaság – békére van szükség a nagyobb jóléthez

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az idei harmadik negyedévben a GDP 0,6 százalékkal nőtt 2024 azonos időszakához képest, míg az előző negyedévhez viszonyítva nem változott. A bruttó hazai termék növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen az információ, kommunikáció ágazat teljesítménye járult hozzá. A tárca szerint azonban a gazdasági növekedés alakulására továbbra is rendkívül negatívan hat a kedvezőtlen külső környezet, a háború elhúzódása, az EU vámmegállapodása, valamint az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye.

Világszínvonalú üzemek működnek Magyarországon, a gazdasági növekedés gyorsulása azonban a békétől függ

Tavaly ősszel jött ki a Draghi-jelentés és fogadták el a Budapesti nyilatkozatot, de azóta semmi sem történt, így az EU gazdasága most rosszabb állapotban van, mint egy évvel ezelőtt. Amíg nem ér véget a háború és Brüsszel folytatja elhibázott gazdaságpolitikáját, addig a növekedés üteme fékezett marad,

a 3 százalék fölötti gazdasági növekedéshez békére van szükség.

A belső fogyasztás hajtja a gazdasági növekedést

A magyar gazdaság húzóerejét jelenleg az erősödő belső fogyasztás jelenti: folyamatosan bővül a kiskereskedelmi forgalom, miközben újabb és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus. A gazdaság teljesítményét növeli a magas foglalkoztatottság, és a reálbérek 2 éve tartó emelkedése is. AZ NGM komoly eredménynek tartja, hogy a kedvezőtlen külső körülmények ellenére a magyar gazdaság „kitermelni” az olyan programok finanszírozását, amelyek a családokat, a nyugdíjasokat, a fiatalokat és a vállalkozásokat támogatják. Ilyen például:

a fix 3 százalékos Otthon Start Program,

a fix 3 százalékos kkv-hitel,

a családi adókedvezmény megduplázása,

a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége,

a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványa

vagy a Demján Sándor Program.

A kormány mindezt a költségvetés stabilitásának megőrzése és a fiskális fegyelem fenntartása mellett valósítja meg.

A hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a kormány mindent megtesz, hogy tovább fokozza a beruházási aktivitást. Ezért a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését. Idén október 6-ától pedig már él a fix 3 százalékos kkv hitelt, amely a Széchenyi Kártya Program összes konstrukciójára kiterjed.

Ráadásul a megduplázzuk a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét és megvalósítjuk a 150 új gyár programot

