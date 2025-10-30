Hírlevél

GDP

Kiderült, hogyan teljesít a magyar gazdaság – békére van szükség a nagyobb jóléthez

30 perce
Olvasási idő: 6 perc
A szomszédunkban zajló háború elhúzódása, az EU rendkívül kedvezőtlen vámmegállapodása és Brüsszel háborúpárti politikája gátolja a gazdaság növekedését – értékelte a Nemzetgazdasági Minisztérium az idei harmadik negyedéves GDP-adatot. A tárca szerint amíg ez nem változik, addig a jelenlegi – a harmadik negyedévben 0,6 százalékos – gazdasági növekedési ütem a reális.
GDPNemzetgazdasági Minisztériumgazdasági növekedés

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az idei harmadik negyedévben a GDP 0,6 százalékkal nőtt 2024 azonos időszakához képest, míg az előző negyedévhez viszonyítva nem változott. A bruttó hazai termék növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen az információ, kommunikáció ágazat teljesítménye járult hozzá. A tárca szerint azonban a gazdasági növekedés alakulására továbbra is rendkívül negatívan hat a kedvezőtlen külső környezet, a háború elhúzódása, az EU vámmegállapodása, valamint az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye.

gazdasági növekedés, DUPLO-figurák a LEGO-gyárban: a nyíregyházi az egyetlen üzem a világon, ahol teljes, emberi figurák készülnek a játékcsaládba
Világszínvonalú üzemek működnek Magyarországon, a gazdasági növekedés gyorsulása azonban a békétől függ
Fotó: Origo

Tavaly ősszel jött ki a Draghi-jelentés és fogadták el a Budapesti nyilatkozatot, de azóta semmi sem történt, így az EU gazdasága most rosszabb állapotban van, mint egy évvel ezelőtt. Amíg nem ér véget a háború és Brüsszel folytatja elhibázott gazdaságpolitikáját, addig a növekedés üteme fékezett marad,

a 3 százalék fölötti gazdasági növekedéshez békére van szükség.

A belső fogyasztás hajtja a gazdasági növekedést

A magyar gazdaság húzóerejét jelenleg az erősödő belső fogyasztás jelenti: folyamatosan bővül a kiskereskedelmi forgalom, miközben újabb és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus. A gazdaság teljesítményét növeli a magas foglalkoztatottság, és a reálbérek 2 éve tartó emelkedése is. AZ NGM komoly eredménynek tartja, hogy a kedvezőtlen külső körülmények ellenére a magyar gazdaság „kitermelni” az olyan programok finanszírozását, amelyek a családokat, a nyugdíjasokat, a fiatalokat és a vállalkozásokat támogatják. Ilyen például: 

  • a fix 3 százalékos Otthon Start Program,
  • a fix 3 százalékos kkv-hitel, 
  • a családi adókedvezmény megduplázása, 
  • a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, 
  • a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványa 
  • vagy a Demján Sándor Program

A kormány mindezt a költségvetés stabilitásának megőrzése és a fiskális fegyelem fenntartása mellett valósítja meg.

A hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a kormány mindent megtesz, hogy tovább fokozza a beruházási aktivitást. Ezért a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését. Idén október 6-ától pedig már él a fix 3 százalékos kkv hitelt, amely a Széchenyi Kártya Program összes konstrukciójára kiterjed.

Ráadásul a megduplázzuk a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét és megvalósítjuk a 150 új gyár programot

– áll a közleményben.

Kell a béke

Az NGM szerint „hazánk a béke szigeteként találkozási pontot képez a nyugati és keleti tőke, tudás és technológia között”. Ennek köszönhetően a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro. A gazdasági növekedés gyorsulásához és az Európai konjunktúrához békére van szükség, ezért Magyarország három éve nyíltan és határozottan kiáll a béke mellett.


 

 

