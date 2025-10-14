Brutális bírságot kapott egy bahamai gyökerű cég és a hazai forgalmazója

A Gazdasági Versenyhivatal egy 2019 végén lezárt versenyfelügyeleti eljárásban feltárta, hogy a Paradox Security Systems Bahamas Ltd. (Paradox Bahamas) és annak magyarországi disztribútorai, a Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. (Power) és a Trióda Biztonságtechnika Zrt. (Trióda), közel 10 éven keresztül korlátozták az eszközök értékesítőinek versenyét – derül ki a versenyhatóság közleményéből.

365,5 millió forintra bírságolt a Gazdasági Versenyhivatal egy bahamai gyökerű biztonságtechnikai céget és a hazai forgalmazóját

Az 2019-ben lezárt eredeti eljárás során a Gazdasági Versenyhivatal megállapította, hogy a cégek:

megtiltották a Paradox-termékek külföldre történő értékesítését, az ún. passzív export tilalma révén;

meghatározták a minimális telepítői árrés nagyságát, ami a viszonteladási árak közvetett rögzítését eredményezte;

a végfelhasználói árak internetes közzétételének megtiltásával pedig korlátozták a termékek online értékesítését.

A Trióda az alapeljárásban elismerte a jogsértést, egyezségi nyilatkozatot tett és nem élt jogorvoslattal, a Paradox Bahamas és a Power azonban bíróságon támadta meg a GVH határozatát. A közigazgatási bíróság aggályokat fogalmazott meg a piac meghatározásával és a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás indoklásával kapcsolatban, ezért a GVH döntését hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatását rendelte el.

A GVH a megismételt eljárásban az eredeti eljárás eredményével megegyező jogsértéseket állapított meg a forgalmazási szerződések, a vállalkozások által tanúsított piaci magatartás, valamint a rajtaütés keretében lefoglalt e-mailek és más bizonyítékok alapján.

Az említett versenykorlátozó magatartásoknak köszönhetően mind a viszonteladók, mind a telepítők magasabb árrést érhettek el a Paradox termékek értékesítésekor, amelyet végső soron a fogyasztók fizettek meg.

A magasabb árrés arra késztette a viszonteladókat és a telepítőket, hogy más márkákkal szemben az érintett termékeket ajánlják saját vevőiknek, akik jellemzően – a szakértelem hiányából fakadóan – kiszolgáltatott helyzetüknél fogva az ajánlott márkát választják. Ezzel a Paradox és disztribútorai jelentősen korlátozták a versenyt a magyarországi piacon is.