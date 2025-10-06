Dögös vadmacskák és a biznisz: Sydney Sweeney után Görög Zita is beszállt a farmerüzletbe

Új fejezet kezdődik a Devergo életében: Görög Zita, a hazai divatszakma egyik legismertebb arca ugyanis üzletrészt vásárolt a cégben és ezzel hivatalosan is csatlakozott a márka jövőjének alakításához.

A Devergo márkát – a 80-as évek végén – Renata Sartori és Paolo Bolzonella alapították, az észak-olaszországi Noaléban. Magyarországon egy magyar és egy görög vállalkozó által létrehozott kisvállalkozás, a Flas Kft. kezdte el forgalmazni a termékeket, az 1992. októberében, a Síp utca 9. szám alatt megnyitott Rolling Store-ban, amely abban az időben a legnagyobb alapterületen árusító farmerüzlet volt.

1999-re a magyar vállalkozásnak sikerült a márkanevet felvásárolnia, és levédetnie az egész világra kiterjedően.

Azóta Budapestről koordinálják a nemzetközi gyártást és forgalmazást.

A cég közleménye szerint Görög Zita stílusa, szakmai múltja és inspiráló személyisége tökéletesen illeszkedik ahhoz a szemlélethez, amelyet a Devergo most képviselni kíván. Az ő jelenléte új energiát és friss nézőpontot hoz, amely a márka jövőbeli fejlődésének egyik legfontosabb alappillére lehet -írták.