Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Görög Zita

Dögös vadmacskák és a biznisz: Sydney Sweeney után Görög Zita is beszállt a farmerüzletbe

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sydney Sweeney, aki a HBO „Euphoria” és „A fehér lótusz” című sorozataiban játszott szerepeivel vált híressé, nemrégiben az American Eagle farmergyártó kampányának lett a főszereplője, aminek hatására elképesztő szárnyalásba kezdtek a cég részvényei a tőzsdén. Idén októbertől pedig egy hazai modell és színésznő is belevágott a farmerüzletbe; Magyarország egyik legrégebbi és legnagyobb farmer divatmárkájában Görög Zita vásárolt üzletrészt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Görög Zitaruhaiparfarmermárka

Új fejezet kezdődik a Devergo életében: Görög Zita, a hazai divatszakma egyik legismertebb arca ugyanis üzletrészt vásárolt a cégben és ezzel hivatalosan is csatlakozott a márka jövőjének alakításához.

Görög Zita modell és színésznő üzletrészt vásárolt a Devergo divatcégben.
Görög Zita modell és színésznő üzletrészt vásárolt a Devergo divatcégben.

Görög Zita októbertől lett partner a hazai farmercégben

A Devergo márkát – a 80-as évek végén – Renata Sartori és Paolo Bolzonella alapították, az észak-olaszországi Noaléban. Magyarországon egy magyar és egy görög vállalkozó által létrehozott kisvállalkozás, a Flas Kft. kezdte el forgalmazni a termékeket, az 1992. októberében, a Síp utca 9. szám alatt megnyitott Rolling Store-ban, amely abban az időben a legnagyobb alapterületen árusító farmerüzlet volt. 

1999-re a magyar vállalkozásnak sikerült a márkanevet felvásárolnia, és levédetnie az egész világra kiterjedően.

Azóta Budapestről koordinálják a nemzetközi gyártást és forgalmazást.

A cég közleménye szerint Görög Zita stílusa, szakmai múltja és inspiráló személyisége tökéletesen illeszkedik ahhoz a szemlélethez, amelyet a Devergo most képviselni kíván. Az ő jelenléte új energiát és friss nézőpontot hoz, amely a márka jövőbeli fejlődésének egyik legfontosabb alappillére lehet -írták.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!