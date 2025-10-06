Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, jöhet-e az euró

Grönland

Alakul a mesterterv: így cserkészheti be Trump Grönland kincseit

36 perce
Olvasási idő: 8 perc
Az Egyesült Államok szövetségi kormánya amerikai tulajdonrészt szerezne a Critical Metals nevű vállalatban, Donald Trump elnök azon törekvésének részeként, melyben az elnök csökkentené az amerikai gazdaság külföldi kitettségét a külföldi, kritikus nyersanyagok irányába. Az értesülés kormányzati körökből származik, és nem sokkal azt követően érkezett, hogy a vállalat duplájára növelte részesedését Grönland legnagyobb ritkaföldfém-lelőhelyében.
GrönlandCritical MetalsterbiumritkaföldfémWashington

Donald Trump második elnöksége kapcsán újra előkerült az a gondolat, hogy az amerikai kormány megszerezné Dániától Grönlandot, vagy más módon tenne szert ott meghatározó befolyásra. Bár a sziget nem fogja adásvétel tárgyát képezni, ez még nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államok nem fogja ott erősíteni gazdasági pozícióit. Ez különösen a kritikus fontosságú nyersanyagok miatt fontos Washingtonnak – ennek előzményeiről itt olvashat az Origón –, melyeket a hadi- és az űripar éppúgy hasznosít, mint a technológiai vállalatok.

Grönland legnagyobb gleccserének olvadása miatt európai városok kerülhetnek víz alá.
Grönland legnagyobb gleccserének olvadása - eközben a sziget ásványkincsei iránt tovább növekszik az amerikai érdeklődés
Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Grönland egyik legnagyobb tartalékát is érintik az egyeztetések

Ennek a törekvésnek újabb fejezete lehet az az értesülés, miszerint a szövetségi kormányzat lépéseket tenne a Critical Metals nevű vállalatban való tulajdonrész megszerzésére – ami történesen Grönland legnagyobb ritkaföldfém-lelőhelye fölött diszponál. Azt, hogy vélhetően nem hírlapi kacsáról van szó, jól mutatja, hogy a Reuters néhány óra előtt a témában kiadott frissítése szerint négy, az ügyre közelről rálátó személy is megerősítette, hogy már folynak az egyeztetések a vállalat és Washington között.

Grönland persze nem csak az Egyesült Államok, hanem Európa nyersanyagellátása miatt is fontos. Miként megírtuk nemrég, hamarosan molibdén érkezhet onnan a kontinensre.

Ha valóban létrejön valamilyen egyezség vagy tulajdonrész, akkor abból az is következne, hogy Washingtonnak közvetlen hozzáférése lenne a Tanbreez-projecthez Grönlandon. Nem akármilyen ásványkincs-lelőhelyről van szó:

  • a Tanbreez Grönland déli térségében a sziget egyelőre legjelentősebb nyersanyag-lelőhelye;
  • egyben a világ egyik legnagyobb ritkaföldfém-készlete.

Az értesülés kapcsán fontos körülményt jelent, hogy az akkor látott napvilágot, amikor a Critical Metals a korábbi 42-ről 92,5 százalékra növelte tulajdoni arányát a bányászati projekten belül, ami lényegében teljes kontrollt jelent. Ehhez azt is érdemes hozzátenni, hogy az amerikai kormány érdeklődése a Critical Metals iránt egy sor nagy horderejű tranzakciót követ („több száz vállalatról” beszélnek a források), amelyeknek mind az volt a célja, hogy Washington növelje részesedését olyan vállalatokban, melyek projektjei vagy bányái az amerikai piac kulcsfontosságú ásványianyag-szállítóivá válhatnak.

Valójában – állítják az ügyre rálátók – annyi tárgyalás zajlik párhuzamosan, hogy a Critical Metals-szal folytatott egyeztetésekkel igazából csúszásban vannak, nem a szándék bizonytalan.

A Critical Metals és a kormányzat közötti egyeztetések ugyanis már hetek óta tartanak, s mivel a vállalat korábban 50 millió dolláros (kb. 16,7 milliárd forint) kormányzati támogatásban részesült, ezért az egyeztetések most arról szólnak, hogy a támogatást részvényvásárlás formájában valósuljon meg. 

Ha erről megállapodás születik, az kb. 8 százalékos (később persze kiterjeszthető) részesedést biztosítana Washingtonnak a Critical Metalsban és a grönlandi Tanbreeze ritkaföldfém-projektben.

Emellett szó van a vállalatnak nyújtott 120 millió dolláros hitelről is, de a források szerint ez a két ügy teljesen független egymástól.

A Tanbreez-területről a Critical Metals által kiadott kép:

Igazi kincsesbánya a Tanbreez

A vállalat becslései alapján a Tanbreez lelőhely összesen legalább 45 millió tonna nyersanyagkészlettel rendelkezik, amit teljes, kb. 4,7 milliárd tonna föld- és kőzetmennyiség kb. 1 százaléka. 

A lelőhely lényegében egy hatalmas kakortokit egységbe ágyazódik be, melyre korábban nem fordítottak gazdasági hasznosítás szempontjából jelentős figyelmet (a kakortokit egy jellegzetesen grönlandi, vulkanikus kőzetfajta, különleges ásványianyag-összetétellel).

A tartalékban a ritkaföldfémek a meghatározók, azon belül is a nehéz típusú ritkaföldfémek (a gadolinium (Gd), terbium (Tb), díszprózium (Dy), holmium (Ho), erbium (Er), túlium (Tm), itterbium (Yb), lutécium (Lu)), melyre a védelmi iparban és a tiszta energia hasznosításában mutakozik különösen nagy kereslet. 

 

