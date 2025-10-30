Hatalmas bírságot kapott a használtauto.hu üzemeltetője

A Gazdasági Versenyhivatal még 2021 decemberében indított versenyfelügyeleti eljárást a Használtautó.hu weboldalt akkoriban üzemeltető, norvég érdekeltségű, egy multinacionális csoporthoz tartozó Adevinta Classified Media Hungary Kft.-vel (Adevinta) szemben, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt. A GVH észlelte, hogy az Adevinta által 2018. április 1-jétől alkalmazott ún. „exkluzív csomag” alkalmas lehet a versenytársak kiszorítására vagy piacra lépésük akadályozására. Ezzel a cég visszafogta a versenyt az érintett piacon, ami a magyar fogyasztók, hirdetők számára magasabb árakat eredményezhetett.

Az ügyet a nemzeti versenyhatóság kettős (magyar és uniós) jogalapon indította meg. Az ügy szempontjából fontos körülmény az is, hogy a hasznaltauto.hu platform a magyar online gépjármű apróhirdetési piacon hosszú ideje a legnagyobb, megkerülhetetlen szereplő. Az oldal piaci részesedése minden mutató szerint tartósan legalább 70%-os volt a vizsgált időszakban.

A GVH feltárta, hogy az exkluzív csomag bevezetésével az Adevinta egyrészt egy kizárólagossági kikötéssel jogilag is megakadályozta, hogy a kereskedők a versenytárs platformokon párhuzamosan is hirdethessenek, másrészt automatikus és ingyenes áttöltési lehetőséget biztosított egy másik általa üzemeltetett népszerű apróhirdetési platformra (a Jófogás Autó-ra), amivel a több felületre (multi-homingra) igényt tartó ügyfelek igényeit egyedül ki tudta elégíteni. Ezzel az Adevinta csökkentette a versenytárs oldalak piacra lépési lehetőségeit. Az exkluzív csomag bevezetése ugyanis egybeesett több versenytárs oldal indulásával is.

A GVH Versenytanácsa összességében arra a következtetésre jutott, hogy az Adevinta az exkluzív csomag bevezetésével és alkalmazásával a piacra lépést indokolatlanul akadályozta, illetve a versenytársai számára indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremtett, azaz visszaélt gazdasági erőfölényével. Ezzel a norvég érdekeltségű cég nemcsak a magyar, hanem az európai uniós versenyjogi előírásokat is megsértette - írták a közleményben.