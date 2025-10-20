Megérkezett a biztonságos fizetési megoldás, így már nem foszthatják ki a bankszámlánkat

A RingPay gyűrűs fizetés egy érintésmentes fizetési mód, amely lehetővé teszi a fizetést egy chipet tartalmazó gyűrűvel anélkül, hogy pénztárcát, bankkártyát vagy okostelefont kellene használni.

A RingPay által kínált gyűrűs fizetés egy érintésmentes fizetési mód

Fotó: RingPay

A gyűrű beépített NFC-chippel rendelkezik, és az energiaellátását a fizetés során a terminál biztosítja. Vagyis a működéséhez nincs szükség elemre vagy töltésre.

A gyakorlatban úgy működik, hogy a gyűrűt egy mobilalkalmazáson (pl. Niceboy Pay) keresztül kapcsolják össze egy virtuális bankkártyával.

A fizetéshez használt kártyaadatokat a rendszer tokenizálja, vagyis titkosított, virtuális azonosítókkal helyettesíti. Ezeket a tokeneket tárolja a gyűrű.

Amikor a fizetés során a gyűrűt egy terminálhoz érintjük, a terminál a tokenizált adatokat kapja meg, nem pedig a tényleges bankkártyaadatokat, így az érzékeny információk biztonságban maradnak.

Az 50 euró (körülbelül 19.500 forint) feletti fizetésekhez PIN-kód szükséges, és a gyűrű tulajdonosa minden tranzakciót digitálisan nyomon követhet.

A gyűrűs fizetési mód előnyei közé tartozik:

a kényelem: nem kell magunknál hordani a bankkártyát vagy a mobiltelefont,

a biztonság: a tokenizáció miatt nagyobb biztonságot nyújt, mint a hagyományos kártyás fizetés,

az egyszerűség: a fizetés egy mozdulattal, érintéssel elvégezhető.

A RingPay gyűrű vízálló, és a Curve Pay-en keresztül kompatibilis az összes hazai bankkal, valamint a Revoluttal is.