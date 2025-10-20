Megérkezett a biztonságos fizetési megoldás, így már nem foszthatják ki a bankszámlánkat

A RingPay gyűrűs fizetés egy érintésmentes fizetési mód, amely lehetővé teszi a fizetést egy chipet tartalmazó gyűrűvel anélkül, hogy pénztárcát, bankkártyát vagy okostelefont kellene használni.
A gyűrű beépített NFC-chippel rendelkezik, és az energiaellátását a fizetés során a terminál biztosítja. Vagyis a működéséhez nincs szükség elemre vagy töltésre.
A gyakorlatban úgy működik, hogy a gyűrűt egy mobilalkalmazáson (pl. Niceboy Pay) keresztül kapcsolják össze egy virtuális bankkártyával.
A fizetéshez használt kártyaadatokat a rendszer tokenizálja, vagyis titkosított, virtuális azonosítókkal helyettesíti. Ezeket a tokeneket tárolja a gyűrű.
Amikor a fizetés során a gyűrűt egy terminálhoz érintjük, a terminál a tokenizált adatokat kapja meg, nem pedig a tényleges bankkártyaadatokat, így az érzékeny információk biztonságban maradnak.
Az 50 euró (körülbelül 19.500 forint) feletti fizetésekhez PIN-kód szükséges, és a gyűrű tulajdonosa minden tranzakciót digitálisan nyomon követhet.
A gyűrűs fizetési mód előnyei közé tartozik:
- a kényelem: nem kell magunknál hordani a bankkártyát vagy a mobiltelefont,
- a biztonság: a tokenizáció miatt nagyobb biztonságot nyújt, mint a hagyományos kártyás fizetés,
- az egyszerűség: a fizetés egy mozdulattal, érintéssel elvégezhető.
A RingPay gyűrű vízálló, és a Curve Pay-en keresztül kompatibilis az összes hazai bankkal, valamint a Revoluttal is.
A RingPay a Money Carer érintés nélküli viselhető technológiai megoldásokra specializált ága, amely az Egyesült Királyság legnagyobb, mindennapi pénzügyi és banki szolgáltatásokat nyújtó cége, sérülékeny emberek számára. A Money Carer egy díjnyertes szervezet, amely már 16 éve működik. Banki és fizetési platformjuk több száz ügyvédi iroda, önkormányzat, szociális gondozó és az NHS (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) számára biztosítja ügyfeleik mindennapi pénzügyeinek biztonságos kezelését. Az elmúlt 12 hónapban a platform több milliárd forint értékű tranzakciót dolgozott fel.