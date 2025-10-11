Rendkívüli: felfüggesztette legnépszerűbb szolgáltatását a magyar kiskereskedelmi lánc

Felfüggesztette ruhagyűjtő szolgáltatását a magyarországi H&M. A szolgáltatás rendkívül népszerű, sok vásárló vette azt igénybe. A vállalat részéről a vásárlóknak most e-mailen, illetve mobilapplikációban küldött emlékeztető tájékoztatás szerint a ruhagyűjtő szolgáltatás felfüggesztése ideiglenes, de már szeptember 26-án érvénybe lépett. Elmondjuk, mit lehet eddig tudni annak hátteréről!

A H&M felfüggesztette ruhagyűjtő szolgáltatását (képünk illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Ezért függesztette fel szolgáltatását a H&M

A fast fashion lánc szolgáltatása igen népszerű a magyar vásárlók körében is. Annak lényege, hogy a jó állapotú, használt ruházati cikkeket – a fehérneműk kivételével – egy nejlonzsákba helyezve az üzletekben található ruhagyűjtő konténerekbe lehet leadni. Ezzel két dologhoz is hozzájut a vásárló, pontosabban egy dolgot fizikai értelemben megkap, míg a másik egy hozzájárulás:

Azzal, hogy a használt ruháit nem a hulladékba dobja, hanem lényegében egy gyűjtőpontra adja le, sokat tesz a fenntarthatóságért (a vállalat ugyanis az e módon begyűjtött ruhákat és textíliákat a körforgásos gazdaság elveinek megfelelően kezeli).

A H&M klubtagsággal rendelkező vásárlók erőfeszítéseit egy cég egy néhány száz forint értékű vásárlási utalvánnyal hálálja meg, amiket a vállalatnál történő vásárláskor tudnak használni.

Ennek most ideiglenesen – majdnem teljesen ebben a formában – vége.

A cég e-mailjéből ugyanis kiderül, hogy a vállalat a ruhagyűjtő szolgáltatását szeptember 26-tól kezdődően ideiglenesen szünetelteti. Az okát is megnevezték, ami a következő:

nincs megfelelő infrastruktúra, amely megfelelne a szigorú követelményeiknek.

A vállalat által az applikációban küldött értesítés:

A H&M ideiglenesen felfüggesztette ruhagyűjtő szolgáltatását

Fotó: Origo

„Jelenleg sem mi, sem korábbi helyi partnerünk nem tudja biztosítani a szükséges szolgáltatási színvonalat”

– írták.

A cég azt írja, szeretnék újra bevezetni a szolgáltatást, de ennek feltétele, hogy garantálják „a hatékony és felelősségteljes működését”.

Ugyanakkor jelezték vevőiknek, hogy a kedvezményes utalványok továbbra is érvényesek és felhasználhatók az üzletekben, a vállalati honlapon és a H&M applikációban.