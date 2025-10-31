Magyar hal karácsonyra: mi már tudjuk az idei árakat!

A magyar háztartásokban hagyományosan a karácsonyi időszakban fogyasztják a legtöbb halat, ekkor a haltermelők teljes éves értékesítését tekintve az éves halfogyasztás 35-40 százaléka realizálódik. Ez az arány egyes nagy haltermelőknél, vagy a karácsony előtti hajrában bizonyos kiskereskedelmi egységeknél akár 60-70 százalékot is elérhet. A magyarok halfogyasztása ugyanakkor még mindig elmarad az uniós átlagtól: egy főre számolva 7-8 kg biztosan kívánatos lenne, de még mindig csak átlagosan 6,7 kg-ot tesz ki – igaz, ez 1 kg-os növekedés a 2013-as értékről. A tógazdaságok a karácsonyi előtti időszakra időzítik a nagyszabású lehalászásokat, és bár idén az aszály jelentős gazdasági hatással volt a haltermelőkre – sokan nem tudták üzemi szintre feltölteni halastavaikat –, a MA-HAL szerint bőséges és kiváló minőségű hazai halkínálat áll a fogyasztók rendelkezésre, melyből az év során ünneptől függetlenül is vásárolhatnak a fogyasztók, hogy változatos halételekkel gazdagítsák asztalaikat.

Válogatják a halakat a fonyódi halastavak lehalászása során 2025. október 1-jén; elkezdődött az őszi lehalászás a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. halastavaiban

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Magyar hal, árakkal: mi várható a boltokban?

A szervezet arról adott tájékoztatást, hogy a hazai fogyasztók a tavalyi árszintre számíthatnak. Ezt annak ellenére jelentik ki, hogy a termelők és a boltok fenntartási költségei a jelentősen növekedtek. A szakmaközi szervezet szerint a cél az, hogy a fogyasztó a tavalyi árhoz hasonló áron jusson hozzá a kiváló minőségű magyar haltermékekhez.

A MA-HAL irányárakat is közzé tett, hangsúlyozva, hogy ezek tájékoztató jellegű, jellemző kiskereskedelmi árakként értendők, amelyek boltonként és régiónként eltérhetnek. Ezek a mostani prognózis szerint az alábbiak:

Élő ponty: 2000-2500 forint/kg

Pontyszelet: 3500-4500 forint/kg

Afrikai harcsafilé (bőr nélkül): 4500-5500 forint/kg

Szürkeharcsafilé: 7000-9000 forint/kg

Busaszelet: 1500-2000 forint/kg

A szervezet egyúttal ismét felhívja a figyelmet

a hazai hal fogyasztásának nemzetgazdasági és környezeti előnyeire is, kiemelve, hogy a magyar akvakultúra termékei mind kiváló minőségűek.

A halak fogyasztása kiemelten fontos az egészséges táplálkozásban, emellett a magyar haltermékek nemcsak minőségi, hanem azok termelése ökológiai szempontból is igen magasra értékelhetőek. A szervezet úgy fogalmazott: „Aki ilyen terméket választ a karácsonyi asztalára, az nem csak a saját egészségét, de a környezetét is óvja”.