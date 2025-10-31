Hírlevél

hal

Magyar hal karácsonyra: mi már tudjuk az idei árakat!

27 perce
Olvasási idő: 8 perc
Aszálykárok és növekvő termelési költségek is nehezítették idén a magyar haltermelők dolgát, de a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) tájékoztatása szerint idén is biztosított a fogyasztók számára a kiváló minőségű hazai hal a karácsonyi asztalokra. A decemberi ünnepi időszakhoz egyre közelebb érve az is látható, hogyan alakulnak idén az étkezési célú halak árai.
A magyar háztartásokban hagyományosan a karácsonyi időszakban fogyasztják a legtöbb halat, ekkor a haltermelők teljes éves értékesítését tekintve az éves halfogyasztás 35-40 százaléka realizálódik. Ez az arány egyes nagy haltermelőknél, vagy a karácsony előtti hajrában bizonyos kiskereskedelmi egységeknél akár 60-70 százalékot is elérhet. A magyarok halfogyasztása ugyanakkor még mindig elmarad az uniós átlagtól: egy főre számolva 7-8 kg biztosan kívánatos lenne, de még mindig csak átlagosan 6,7 kg-ot tesz ki – igaz, ez 1 kg-os növekedés a 2013-as értékről. A tógazdaságok a karácsonyi előtti időszakra időzítik a nagyszabású lehalászásokat, és bár idén az aszály jelentős gazdasági hatással volt a haltermelőkre – sokan nem tudták üzemi szintre feltölteni halastavaikat –, a MA-HAL szerint bőséges és kiváló minőségű hazai halkínálat áll a fogyasztók rendelkezésre, melyből az év során ünneptől függetlenül is vásárolhatnak a fogyasztók, hogy változatos halételekkel gazdagítsák asztalaikat.

Fonyód, 2025. október 1. Válogatják a halakat a fonyódi halastavak lehalászása során 2025. október 1-jén. Elkezdődött az őszi lehalászás a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. halastavaiban, a kifogott háromnyaras pontyokat több helyszínen engedik a Balatonba. MTI/Vasvári Tamás
Válogatják a halakat a fonyódi halastavak lehalászása során 2025. október 1-jén; elkezdődött az őszi lehalászás a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. halastavaiban
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Magyar hal, árakkal: mi várható a boltokban?

A szervezet arról adott tájékoztatást, hogy a hazai fogyasztók a tavalyi árszintre számíthatnak. Ezt annak ellenére jelentik ki, hogy a termelők és a boltok fenntartási költségei a jelentősen növekedtek. A szakmaközi szervezet szerint a cél az, hogy a fogyasztó a tavalyi árhoz hasonló áron jusson hozzá a kiváló minőségű magyar haltermékekhez.

A MA-HAL irányárakat is közzé tett, hangsúlyozva, hogy ezek tájékoztató jellegű, jellemző kiskereskedelmi árakként értendők, amelyek boltonként és régiónként eltérhetnek. Ezek a mostani prognózis szerint az alábbiak:

  • Élő ponty: 2000-2500 forint/kg
  • Pontyszelet: 3500-4500 forint/kg
  • Afrikai harcsafilé (bőr nélkül): 4500-5500 forint/kg
  • Szürkeharcsafilé: 7000-9000 forint/kg 
  • Busaszelet: 1500-2000 forint/kg 

A szervezet egyúttal ismét felhívja a figyelmet 

a hazai hal fogyasztásának nemzetgazdasági és környezeti előnyeire is, kiemelve, hogy a magyar akvakultúra termékei mind kiváló minőségűek. 

A halak fogyasztása kiemelten fontos az egészséges táplálkozásban, emellett a magyar haltermékek nemcsak minőségi, hanem azok termelése ökológiai szempontból is igen magasra értékelhetőek. A szervezet úgy fogalmazott: „Aki ilyen terméket választ a karácsonyi asztalára, az nem csak a saját egészségét, de a környezetét is óvja”. 

Magyar termelésű hal vásárlásával haltermelőket támogatunk

A szervezet szerint fontos szempont az is, hogy a hazai hal szállításának ökológiai lábnyoma lényegesen alacsonyabb, mint az importból származó termékek esetében. A szakmaközi szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy 

magyar hal vásárlásával a fogyasztók közvetlenül támogatják a hazai haltermelőket és munkahelyeket.

A magyar haltermelők ezzel biztosítják, hogy bőségesen rendelkezésre álljon a karácsonyi asztalhoz szükséges árualap és a fogyasztók kiváló minőségű magyar haltermékekhez jussanak.

Az elmúlt években nem csak Magyarországon, hanem globálisan is mind nagyobb figyelem fordul a haltermelésre és az akvakultúrára, részben a természetes és a mesterséges élőhelyeket egyaránt érintő ökológiai kihívások miatt, ám összefüggésben azzal, hogy a halfogyasztás kedvező élettani hatásai mellett folyamatosan jelennek meg tudományos bizonyítékok, ami hozzájárul a fogyasztott mennyiség növekedéséhez. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének 2024-ben kiadott jelentése szerint 2022-ben rekordot döntött a globális halászat és a haltenyésztés, és közben lezajlott egy elképesztő fordulat: az akvakultúra kibocsátása nagyobbra nőtt, mint a világ halászati kibocsátása. A dokumentum szerint a globális összkibocsátás 2022-ben elérte a 223,2 millió tonnát, ami 4,4 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest. 

 

