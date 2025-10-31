Magyar hal karácsonyra: mi már tudjuk az idei árakat!

A magyar háztartásokban hagyományosan a karácsonyi időszakban fogyasztják a legtöbb halat, ekkor a haltermelők teljes éves értékesítését tekintve az éves halfogyasztás 35-40 százaléka realizálódik. Ez az arány egyes nagy haltermelőknél, vagy a karácsony előtti hajrában bizonyos kiskereskedelmi egységeknél akár 60-70 százalékot is elérhet. A magyarok halfogyasztása ugyanakkor még mindig elmarad az uniós átlagtól: egy főre számolva 7-8 kg biztosan kívánatos lenne, de még mindig csak átlagosan 6,7 kg-ot tesz ki – igaz, ez 1 kg-os növekedés a 2013-as értékről. A tógazdaságok a karácsonyi előtti időszakra időzítik a nagyszabású lehalászásokat, és bár idén az aszály jelentős gazdasági hatással volt a haltermelőkre – sokan nem tudták üzemi szintre feltölteni halastavaikat –, a MA-HAL szerint bőséges és kiváló minőségű hazai halkínálat áll a fogyasztók rendelkezésre, melyből az év során ünneptől függetlenül is vásárolhatnak a fogyasztók, hogy változatos halételekkel gazdagítsák asztalaikat.
Magyar hal, árakkal: mi várható a boltokban?
A szervezet arról adott tájékoztatást, hogy a hazai fogyasztók a tavalyi árszintre számíthatnak. Ezt annak ellenére jelentik ki, hogy a termelők és a boltok fenntartási költségei a jelentősen növekedtek. A szakmaközi szervezet szerint a cél az, hogy a fogyasztó a tavalyi árhoz hasonló áron jusson hozzá a kiváló minőségű magyar haltermékekhez.
A MA-HAL irányárakat is közzé tett, hangsúlyozva, hogy ezek tájékoztató jellegű, jellemző kiskereskedelmi árakként értendők, amelyek boltonként és régiónként eltérhetnek. Ezek a mostani prognózis szerint az alábbiak:
- Élő ponty: 2000-2500 forint/kg
- Pontyszelet: 3500-4500 forint/kg
- Afrikai harcsafilé (bőr nélkül): 4500-5500 forint/kg
- Szürkeharcsafilé: 7000-9000 forint/kg
- Busaszelet: 1500-2000 forint/kg
A szervezet egyúttal ismét felhívja a figyelmet
a hazai hal fogyasztásának nemzetgazdasági és környezeti előnyeire is, kiemelve, hogy a magyar akvakultúra termékei mind kiváló minőségűek.
A halak fogyasztása kiemelten fontos az egészséges táplálkozásban, emellett a magyar haltermékek nemcsak minőségi, hanem azok termelése ökológiai szempontból is igen magasra értékelhetőek. A szervezet úgy fogalmazott: „Aki ilyen terméket választ a karácsonyi asztalára, az nem csak a saját egészségét, de a környezetét is óvja”.
Magyar termelésű hal vásárlásával haltermelőket támogatunk
A szervezet szerint fontos szempont az is, hogy a hazai hal szállításának ökológiai lábnyoma lényegesen alacsonyabb, mint az importból származó termékek esetében. A szakmaközi szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy
magyar hal vásárlásával a fogyasztók közvetlenül támogatják a hazai haltermelőket és munkahelyeket.
A magyar haltermelők ezzel biztosítják, hogy bőségesen rendelkezésre álljon a karácsonyi asztalhoz szükséges árualap és a fogyasztók kiváló minőségű magyar haltermékekhez jussanak.
Az elmúlt években nem csak Magyarországon, hanem globálisan is mind nagyobb figyelem fordul a haltermelésre és az akvakultúrára, részben a természetes és a mesterséges élőhelyeket egyaránt érintő ökológiai kihívások miatt, ám összefüggésben azzal, hogy a halfogyasztás kedvező élettani hatásai mellett folyamatosan jelennek meg tudományos bizonyítékok, ami hozzájárul a fogyasztott mennyiség növekedéséhez. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének 2024-ben kiadott jelentése szerint 2022-ben rekordot döntött a globális halászat és a haltenyésztés, és közben lezajlott egy elképesztő fordulat: az akvakultúra kibocsátása nagyobbra nőtt, mint a világ halászati kibocsátása. A dokumentum szerint a globális összkibocsátás 2022-ben elérte a 223,2 millió tonnát, ami 4,4 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest.