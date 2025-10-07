Milliókat foglalt le a rendőrség orvosoktól – több doktor is érintett

2021. január 1-je fordulópont volt a magyar egészségügy történetében, a törvény bűncselekménnyé nyilvánította a hálapénz elfogadását, adását és ígérgetését is. A cél világos volt, elválasztani az állami és magánellátást, és felszámolni azt a mélyen gyökerező gyakorlatot, hogy a jobb ellátásért pénzt dugdosunk az orvosi köpeny zsebébe.

A rendőrség ismét sikeresen nyomozott hálapénz elfogadása ügyében/Fotó: Police.hu

A kormány a Magyar Orvosi Kamara teljes egyetértésével léptette életbe a hálapénz eltörlésére vonatkozó törvénymódosítást. A legfrissebb ügy 2025 októberében került nyilvánosságra. A police. hu tájékoztatása szerint a rendőrség szerint egy budapesti kórház belgyógyászati osztályán két főorvos és egy szociális munkás rendszeresen pénzt kért az államilag finanszírozott ágyakért. Sajtóhírek szerint a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet Szövetség utcai telephelyén működő III. Krónikus belgyógyászati osztályáról van szó. A „támogatás” összege 100–140 ezer forint volt havonta, amelyet az érintettek egy fiktív alapítványon keresztül gyűjtöttek. A jogszerűség látszata érdekében egy illegális pénztárt is működtettek, vagy a főorvosok maguk vették át a pénzt. Távollétükben a pénzt egy, a kórház alkalmazásában álló szociális munkás vette át - írja a rendőrség honlapja.

Két évig nyomoztak a rendőrök

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály rendőrei két évnyi adatgyűjtést követően 2025. október 1-én fogták el a három embert egy fővárosi kórház belgyógyászatán. Az orvosoktól több száz millió forintot, iratokat és technikai eszközöket foglaltak le. Az egyik főorvost 40, a másikat 51 rendbeli, a szociális munkást 4 rendbeli vesztegetés elfogadása bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A két orvost őrizetbe vették, a bíróság elrendelte letartóztatásukat.

Több orvost elkaptak már hálapénz elfogadásáért

Nem ez az egyetlen eset az elmúlt években. 2025 áprilisában egy nőgyógyász főorvost gyanúsítottak meg azzal, hogy 13 szülés és 7 beavatkozás után közel ötmillió forintot fogadott el pácienseitől. Ahogy korábban megírtuk, beteghordozót is kaptak már el törvényszegésért. A nyomozók szerint a főorvos az állami ellátást saját magánpraxisának kiegészítéseként kezelte: állami infrastruktúrát és személyzetet használt magánbetegei ellátására. 2022-ben a győri Petz Aladár Egyetemi Kórházban több orvos ellen is eljárás indult. Az ügyészség kilenc orvost hallgatott ki hálapénz gyanújával, miután a betegek panaszai és titkos felvételek is bizonyították, hogy bizonyos ellátásokért – műtéti időpontért, jobb körülményekért – pénzt kértek vagy fogadtak el.

Milyen ajándék adható az orvosnak?

Egy kormányzati hatástanulmány (2024) szerint a hálapénz aránya drámaian csökken, míg korábban a páciensek több mint fele adott valamilyen ajándékot vagy borítékot, ma ez az arány 10–15 százalék körülire esett. A szabályozás pontosan meghatározza, milyen értékösszegben adható ajándék. A törvény a kisösszegű, legfeljebb 10 000 forint értékű, de nem rendszeres ajándékozást teszi lehetővé, ebbe belefér: