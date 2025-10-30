Van, aki még a kutyáját is beöltözteti: így borzonghatunk a Balatonnál halloweenkor

Néhány éve még sokan idegenkedtek a halloween ünneplésétől a Balaton környékén, attól tartva, hogy az ütközik a hagyományos halottak napi megemlékezésekkel. A turisztikai szakemberek azonban meggyőzték az ellenzőket: a halloween nemcsak szórakoztató program, hanem gazdasági szempontból is értékes lehetőség. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az események nem zavarják a halottak napi megemlékezéseket: míg a halottak napja méltóságteljes és családias, addig a halloween kreatív, játékos – a két esemény ma már békésen megfér egymás mellett.

Van, aki még a kutyáját is beöltözteti egy-egy halloweeni felvonuláson

Fotó: NurPhoto via AFP

Több balatoni program már olyan vonzerőt képvisel, hogy a jelmezes rendezvényeket kereső fiatalok akár több száz kilométert is utaznak értük – írja a Balatoni Turizmus Szövetség közleménye. Ilyen volt például a keszthelyi Festetics-kastély szellemjárása, amelyet október 28-án tartottak tematikus programokkal. Új szereplőként Balatonlellén is sok turistára számítanak (október 30–31.), ahol kilenc étterem, bisztró és yachtklub működik együtt turisztikai szakértőkkel, hogy a halloween tematikájához igazodó fogásokat alkossanak, és népszerűsítsék a régió gasztronómiai kínálatát.

A legnagyobb esemény, amely már az egész ország fiataljait megmozgatja, a Balatonfűzfői Borzongás Fesztivál, a rendezvényt 2025. október 25-én tartották.

A fesztivál hangulatát a látogatók adták meg különleges jelmezeikkel: volt, aki egy éven át készítette jelmezét, volt, aki külföldről hozatta a ruháját, hogy itt felvonulhasson, és volt, aki még a kutyáját is beöltöztette.

Balatonfüreden október 31-én családi nap és halloween buli keretében tökfaragás, arcfestés, kézműves foglalkozások és tökszépségverseny is várja az érdeklődőket.

Egyes balatoni rendezvények már olyan sikeresek, hogy a nagy budapesti turisztikai központok is szívesen működnek együtt velük. Jó példa erre a Madame Tussauds Budapest és a Balatoni Turizmus Szövetség megállapodása: ennek keretében több balatoni eseményen, a legizgalmasabb jelmezben érkező családok ajándék jegyeket kaptak a viaszfigurákat fel is felvonultató kiállításra.