Van, aki még a kutyáját is beöltözteti: így borzonghatunk a Balatonnál halloweenkor

Néhány éve még sokan idegenkedtek a halloween ünneplésétől a Balaton környékén, attól tartva, hogy az ütközik a hagyományos halottak napi megemlékezésekkel. A turisztikai szakemberek azonban meggyőzték az ellenzőket: a halloween nemcsak szórakoztató program, hanem gazdasági szempontból is értékes lehetőség. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az események nem zavarják a halottak napi megemlékezéseket: míg a halottak napja méltóságteljes és családias, addig a halloween kreatív, játékos – a két esemény ma már békésen megfér egymás mellett.
Több balatoni program már olyan vonzerőt képvisel, hogy a jelmezes rendezvényeket kereső fiatalok akár több száz kilométert is utaznak értük – írja a Balatoni Turizmus Szövetség közleménye. Ilyen volt például a keszthelyi Festetics-kastély szellemjárása, amelyet október 28-án tartottak tematikus programokkal. Új szereplőként Balatonlellén is sok turistára számítanak (október 30–31.), ahol kilenc étterem, bisztró és yachtklub működik együtt turisztikai szakértőkkel, hogy a halloween tematikájához igazodó fogásokat alkossanak, és népszerűsítsék a régió gasztronómiai kínálatát.
A legnagyobb esemény, amely már az egész ország fiataljait megmozgatja, a Balatonfűzfői Borzongás Fesztivál, a rendezvényt 2025. október 25-én tartották.
A fesztivál hangulatát a látogatók adták meg különleges jelmezeikkel: volt, aki egy éven át készítette jelmezét, volt, aki külföldről hozatta a ruháját, hogy itt felvonulhasson, és volt, aki még a kutyáját is beöltöztette.
Balatonfüreden október 31-én családi nap és halloween buli keretében tökfaragás, arcfestés, kézműves foglalkozások és tökszépségverseny is várja az érdeklődőket.
Egyes balatoni rendezvények már olyan sikeresek, hogy a nagy budapesti turisztikai központok is szívesen működnek együtt velük. Jó példa erre a Madame Tussauds Budapest és a Balatoni Turizmus Szövetség megállapodása: ennek keretében több balatoni eseményen, a legizgalmasabb jelmezben érkező családok ajándék jegyeket kaptak a viaszfigurákat fel is felvonultató kiállításra.
A szervezet szerint az együttműködésnek a balatoni gyerekek számára edukációs haszna is van, a nyereményeknek köszönhetően a látogatók közelebbről ismerhetik meg Lugosi Bélát, a klasszikus Drakula-filmek világhírű alakítóját.
Országszerte ünneplik a halloweent
Budapesten és más magyar településeken is megünneplik a halloweent, néhány városban már nagyobb méretű fesztivált is szerveznek.
A fővárosban például mozihorrormaratonokat, jelmezes bulikat, Állatkerti esti sétákat is rendeznek ilyenkor.
A legkülönlegesebb esemény a Töklámpás Fesztivál volt október 25-én, ahol a Hősök terén idén már 10. éve tartós élelmiszert gyűjtenek rászoruló családoknak – így a rendezvény egyszerre szórakoztató és jótékony célú.
A Széchenyi fürdő, ahol egy halloweeni témájú medencepartira várják a látogatókat november 1-jén. Halloweeni témájú szabadulószobák, romkocsmák, temetikus városi séták és rengeteg különleges program várja az elborzadni vágyókat.
Két vas megyei településen is szerveznek ilyenkor különleges programokat. Jánosházán október 17-én volt tökfaragó verseny, ügyességi játékok és arcfestés. Végül utcabál zárta a rendezvényt.
Október 31-én pedig Vasszécsenyen az Ó-Ebergényi kastélyparkot Halloween estéjén boszorkányok, vámpírok, szellemek és zombik lepik el. A résztvevők feladata, hogy csapatokban teljesítsenek különféle kihívásokat, ezzel segítsenek a rémséges vendégeknek hazatérni.
A balatoni és budapesti programok látogatottsága folyamatosan nő, új, jövedelmező lehetőséget kínálva az őszi szezonban a helyi vállalkozások számára.