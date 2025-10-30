Hírlevél

halloween

Van, aki még a kutyáját is beöltözteti: így borzonghatunk a Balatonnál halloweenkor

1 órája
A Balatonnál már több helyen is szerveznek különböző eseményeket október utolsó napjaiban halloweenhez kapcsolódóan. Ezek nemcsak szórakoztató programok, hanem gazdasági szempontból is értékes lehetőségek. Egyes, halloweenkor megrendezett balatoni rendezvények már olyan sikeresek, hogy a nagy budapesti turisztikai központok is szívesen működnek együtt velük.
halloween

Néhány éve még sokan idegenkedtek a halloween ünneplésétől a Balaton környékén, attól tartva, hogy az ütközik a hagyományos halottak napi megemlékezésekkel. A turisztikai szakemberek azonban meggyőzték az ellenzőket: a halloween nemcsak szórakoztató program, hanem gazdasági szempontból is értékes lehetőség. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az események nem zavarják a halottak napi megemlékezéseket: míg a halottak napja méltóságteljes és családias, addig a halloween kreatív, játékos – a két esemény ma már békésen megfér egymás mellett.

halloweenkutyaparádé2025, TompkinsSquareParkhalloweenkutyaparádé2025, NewYork2025, Tompkins Square halloween kutyaparádé, A dog has mixed feelings being dressed up for the 35th Annual Tompkins Square Halloween Dog Parade in New York City, on October 19, 2025. (Photo by Gordon Donovan/NurPhoto) (Photo by Gordon Donovan / NurPhoto via AFP)
Van, aki még a kutyáját is beöltözteti egy-egy halloweeni felvonuláson
Fotó:  NurPhoto via AFP 

Több balatoni program már olyan vonzerőt képvisel, hogy a jelmezes rendezvényeket kereső fiatalok akár több száz kilométert is utaznak értük – írja a Balatoni Turizmus Szövetség közleménye. Ilyen volt például a keszthelyi Festetics-kastély szellemjárása, amelyet október 28-án tartottak tematikus programokkal. Új szereplőként Balatonlellén is sok turistára számítanak (október 30–31.), ahol kilenc étterem, bisztró és yachtklub működik együtt turisztikai szakértőkkel, hogy a halloween tematikájához igazodó fogásokat alkossanak, és népszerűsítsék a régió gasztronómiai kínálatát.

A legnagyobb esemény, amely már az egész ország fiataljait megmozgatja, a Balatonfűzfői Borzongás Fesztivál, a rendezvényt 2025. október 25-én tartották. 

A fesztivál hangulatát a látogatók adták meg különleges jelmezeikkel: volt, aki egy éven át készítette jelmezét, volt, aki külföldről hozatta a ruháját, hogy itt felvonulhasson, és volt, aki még a kutyáját is beöltöztette.

Balatonfüreden október 31-én családi nap és halloween buli keretében tökfaragás, arcfestés, kézműves foglalkozások és tökszépségverseny is várja az érdeklődőket. 

Egyes balatoni rendezvények már olyan sikeresek, hogy a nagy budapesti turisztikai központok is szívesen működnek együtt velük. Jó példa erre a Madame Tussauds Budapest és a Balatoni Turizmus Szövetség megállapodása: ennek keretében több balatoni eseményen, a legizgalmasabb jelmezben érkező családok ajándék jegyeket kaptak a  viaszfigurákat fel is felvonultató kiállításra

A szervezet szerint az együttműködésnek a balatoni gyerekek számára edukációs haszna is van, a nyereményeknek köszönhetően a látogatók közelebbről ismerhetik meg Lugosi Bélát, a klasszikus Drakula-filmek világhírű alakítóját.

Országszerte ünneplik a halloweent

Budapesten és más magyar településeken is megünneplik a halloweent, néhány városban már nagyobb méretű fesztivált is szerveznek.

A fővárosban például mozihorrormaratonokat, jelmezes bulikat, Állatkerti esti sétákat is rendeznek ilyenkor. 

A legkülönlegesebb esemény a Töklámpás Fesztivál volt október 25-én, ahol a Hősök terén idén már 10. éve tartós élelmiszert gyűjtenek rászoruló családoknak – így a rendezvény egyszerre szórakoztató és jótékony célú. 

A Széchenyi fürdő, ahol egy halloweeni témájú medencepartira várják a látogatókat november 1-jén. Halloweeni témájú szabadulószobák, romkocsmák, temetikus városi séták és rengeteg különleges program várja az elborzadni vágyókat.
Két vas megyei településen is szerveznek ilyenkor különleges programokat. Jánosházán október 17-én volt tökfaragó verseny, ügyességi játékok és arcfestés. Végül utcabál zárta a rendezvényt.

Október 31-én pedig Vasszécsenyen az Ó-Ebergényi kastélyparkot Halloween estéjén boszorkányok, vámpírok, szellemek és zombik lepik el. A résztvevők feladata, hogy csapatokban teljesítsenek különféle kihívásokat, ezzel segítsenek a rémséges vendégeknek hazatérni. 

A balatoni és budapesti programok látogatottsága folyamatosan nő, új, jövedelmező lehetőséget kínálva az őszi szezonban a helyi vállalkozások számára.

 

 

