Halloween: vérfagyasztó horror a pénztárcánkban

Van egy éjszaka az évben, amikor a félelem nemcsak a jelmezekbe, de a pénztárcákba is beköltözik. A Halloween már régen nem a gyerekek csokitúrájáról szól, sokkal inkább egy fogyasztói rítus, amely október végén dollármilliárdokat mozgat meg világszerte. Az önfeledten ünneplő emberek mellett ma már a gyártók és eladók járnak leginkább jól, hiszen a „trick or treat” mára a kiskereskedelem mágikus varázsigéjévé vált, mellyel vagyonoktól szabadítják meg a fogyasztókat.

Halloweeni dekoráció a Krakkói Panoptikumban. / Fotó: AFP - Beata Zawrzel/NurPhoto

A tengerentúlon milliárdos üzlet a Halloween

Aki még mindig azt hiszi, hogy a Halloween csupán egy amerikai furcsaság, amit itthon legfeljebb pár tökfaragó tinédzser utánoz, nagyot téved. A világpiacon ez az ünnep évről évre nagyobb üzlet. Az Egyesült Államokban például 2024-ben 11,6 milliárd dollárt költöttek jelmezekre, édességre és dekorációra, és ezt idén várhatóan még 2,5 milliárddal megfejelik. Ez nemcsak rekord, hanem a kereskedők számára egy jól megírt horror-forgatókönyv pénzügyi happy endje is.

A National Retail Federation szerint az amerikaiak fejenként tavaly átlagosan 103 dollárt költöttek a Halloweenre. Ebből körülbelül egyharmad ment jelmezre, egyharmad dekorációra, egyharmad pedig édességre és partikellékekre. A gyerekek mellett a felnőttek is teljes gőzzel csatlakoztak: egyre több irodai buli, tematikus bárest és „spooky-brunch” csábítja őket. A házi kedvencek sem maradnak ki, ugyanis tavaly már több mint 30 millió amerikai kutyát vagy macskát öltöztettek be valamilyen jelmezbe.

Szórják a pénzt jelmezekre, horrorsminkekre, édességekre, mintha nem lenne holnap

Ausztráliában az ünnep mára igazi popkulturális exportcikké vált. A helyi kiskereskedelmi becslések szerint 2024-ben 450 millió ausztrál dollárt pumpált a gazdaságba, ami a karácsony és a Black Friday után az egyik legerősebb szezonális hullám. Az ausztrálok átlagosan 93 ausztrál dollárt költöttek, azaz egyharmadával kevesebbet, mint az amerikaiak.

Kanadában a Halloween inkább családi esemény: a háztartások átlagosan 67 dollárt költöttek, de ahol gyerek is van, ott ez a szám felugrik 120 dollárra. Németországban a jelmezes partik és a bevásárlóközpontok tematikus akciói hajtják az eladásokat, amivel 540 millió eurós forgalmat könyvelhettek el tavaly, ez 12 százalékkal haladta meg az előző évit. A britek pedig 776 millió fontot szórtak el tökös gyertyákra, horror-sminkekre és szezonális édességekre.