Halloween: vérfagyasztó horror a pénztárcánkban

Van egy éjszaka az évben, amikor a félelem nemcsak a jelmezekbe, de a pénztárcákba is beköltözik. A Halloween már régen nem a gyerekek csokitúrájáról szól, sokkal inkább egy fogyasztói rítus, amely október végén dollármilliárdokat mozgat meg világszerte. Az önfeledten ünneplő emberek mellett ma már a gyártók és eladók járnak leginkább jól, hiszen a „trick or treat” mára a kiskereskedelem mágikus varázsigéjévé vált, mellyel vagyonoktól szabadítják meg a fogyasztókat.
A tengerentúlon milliárdos üzlet a Halloween
Aki még mindig azt hiszi, hogy a Halloween csupán egy amerikai furcsaság, amit itthon legfeljebb pár tökfaragó tinédzser utánoz, nagyot téved. A világpiacon ez az ünnep évről évre nagyobb üzlet. Az Egyesült Államokban például 2024-ben 11,6 milliárd dollárt költöttek jelmezekre, édességre és dekorációra, és ezt idén várhatóan még 2,5 milliárddal megfejelik. Ez nemcsak rekord, hanem a kereskedők számára egy jól megírt horror-forgatókönyv pénzügyi happy endje is.
A National Retail Federation szerint az amerikaiak fejenként tavaly átlagosan 103 dollárt költöttek a Halloweenre. Ebből körülbelül egyharmad ment jelmezre, egyharmad dekorációra, egyharmad pedig édességre és partikellékekre. A gyerekek mellett a felnőttek is teljes gőzzel csatlakoztak: egyre több irodai buli, tematikus bárest és „spooky-brunch” csábítja őket. A házi kedvencek sem maradnak ki, ugyanis tavaly már több mint 30 millió amerikai kutyát vagy macskát öltöztettek be valamilyen jelmezbe.
Szórják a pénzt jelmezekre, horrorsminkekre, édességekre, mintha nem lenne holnap
Ausztráliában az ünnep mára igazi popkulturális exportcikké vált. A helyi kiskereskedelmi becslések szerint 2024-ben 450 millió ausztrál dollárt pumpált a gazdaságba, ami a karácsony és a Black Friday után az egyik legerősebb szezonális hullám. Az ausztrálok átlagosan 93 ausztrál dollárt költöttek, azaz egyharmadával kevesebbet, mint az amerikaiak.
Kanadában a Halloween inkább családi esemény: a háztartások átlagosan 67 dollárt költöttek, de ahol gyerek is van, ott ez a szám felugrik 120 dollárra. Németországban a jelmezes partik és a bevásárlóközpontok tematikus akciói hajtják az eladásokat, amivel 540 millió eurós forgalmat könyvelhettek el tavaly, ez 12 százalékkal haladta meg az előző évit. A britek pedig 776 millió fontot szórtak el tökös gyertyákra, horror-sminkekre és szezonális édességekre.
Maszkot húz a soft power
A számok mögött azonban egy mélyebb trend is kirajzolódik: a Halloween a globális gazdasági soft power iskolapéldája. Egy olyan kulturális termék, amelyet
- Hollywood,
- a streaming-platformok és
- a nemzetközi marketinggépezet
egyszerre zúdít a világra. A Netflix-sorozatok, a TikTok-kihívások és a fast fashion együtt teremtették meg a modern Halloween-kultuszt, és vele együtt egy új fogyasztói hullámot, amelyet a kiskereskedelem már alig tud követni.
Fenntarthatóan rémisztő
Persze a horror itt sem marad el – csak nem a filmvásznon, hanem a pénztárcákban. Az infláció miatt 2024-ben sok amerikai háztartás szorosabbra húzta a jelmezek cipzárját: a vásárlók 30 százaléka jelezte, hogy olcsóbb vagy újrahasznosított dekorációt keres, és egyre többen vásárolnak használt jelmezeket online. A jelenségnek már neve is van: „sustainably spooky” – azaz fenntarthatóan rémisztő.
A Halloween mégis megállíthatatlan, az Egyesült Államok kereskedelmi láncai már augusztusban kihelyezik a tökös termékeket, a cukorgyártók külön szezonális csomagolást készítenek, a kozmetikai márkák pedig fekete-narancs kollekciókat dobnak piacra. Egyre több vállalat fedezi fel a Halloween-marketing erejét: a Starbucks Pumpkin Spice Latte-je már önmagában jelzi az ijesztgetős szezon kezdetét, a Disney pedig minden októberben több tízmillió dollárt keres tematikus parkjaiban.
Gazdasági indikátor is az ünnep
Gazdasági szempontból a Halloween egy érdekes paradoxon: miközben az emberek a halált és a félelmet játsszák el, valójában az életörömre és a közösségi élményre költenek. A költekezés mögött ugyanis nem a rettegés, hanem a közös szórakozásnak, az identitás kifejezésének és a kreativitás megélésének vágya áll.
A pszichológusok szerint az ilyen ünnepi költekezés a gazdasági ciklusok egyik indikátora is: amikor az emberek bátrabban költenek felesleges dolgokra, az a fogyasztói bizalom növekedését jelzi. Ezért figyelnek a Halloween-szezon adataira a pénzügyi elemzők is, hiszen az édesség- és dekorációeladások mértéke jó előrejelzője lehet a karácsonyi szezon várható forgalmának.
Mindezek után nem meglepő, hogy az Egyesült Államok maradt a világ Halloween-központja, hiszen mind abszolútértékben, mind fogyasztási szokásokban toronymagasan vezet. De a globális trend világos: a Halloween immár nemcsak egy nap, hanem egy iparág, egy gazdasági jelenség, amely sötéten csillogó tökbe faragja jelenkorunk fogyasztói társadalmának lenyomatát.
Magyarország sem marad ki a tökbuliból
Ugyan a Halloween az Egyesült Államokból indult, de ma már Magyarországon is egyre népszerűbb őszi esemény, amely a kreativitásról, a közösségi élményekről és az otthoni dekorációról szól. Nem meglepő, hogy az elmúlt években a hazai áruházláncok is felismerték a benne rejlő gazdasági potenciált.
Az Auchan például október elejétől egyre sokrétűbb halloweeni kínálattal készül: a maszkok, lámpások, kültéri dekorációk – sírkődíszek –, jelmezek, lakás- és kerti díszek, s újabban kutyatápok mellett már különleges édességek és tematikus termékek is megjelentek. A „szellemchips”, a halloweeni csomagolású gyümölcsök, sőt, az új matricázott, játékos dizájnú faragótökök mind azt mutatják, hogy az ünnep ma már nem csupán importált szokás, hanem a hazai vásárlói kultúra szerves része.
„A trendek egyértelműen a partik és a közösségi események felé mutatnak. Az Auchan tapasztalatai szerint a Csokit vagy csalunk? programok és az otthoni halloweeni összejövetelek iránti érdeklődés évről évre nő, és ezzel együtt a vásárlók is egyre tudatosabban keresik a témához kapcsolódó termékeket”
– mondta Nagy Attila, az Auchan értékesítési igazgatója. Hozzátette: „Nálunk tényleg minden beszerezhető egy helyen, a szalvétától a tökig, a cukorkától a dekorációig. Figyelünk arra is, hogy a Halloween mellett a Halottak Napja hagyományát is méltón kezeljük.”