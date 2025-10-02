Csak energiát akartak termelni, erre kimozdították a Föld tengelyét – most már hivatalos

A tudományos konszenzus szerint lehetetlen funkcionális módon megváltoztatni az idő múlását a Földön. Ennek ellenére az Egyesült Államok űrkutatási hivatala, a NASA pontosan ezzel ellentétes következtetésre jutott egy, ember alkotta létesítmény kapcsán. Állásfoglalásuk szerint ugyanis a Kínában 18 évvel ezelőtt megépült Három-szurdok-gát közel egy hüvelyknyivel elmozdította a Föld tengelyét, aminek az a következménye, hogy napjaink ha alig észrevehetően is, de rövidebbek lettek. A gát bolygófizikára gyakorolt következtetés már ismert volt egy ideje, ami a közelmúltban megerősítést kapott.
A hatalmas Három-szurdok-gát Kína Hupej tartományában, a Jangce folyón található, megépítésének ötletét pedig több mint száz évvel ezelőtt, 1919-ben fogalmazták meg egy tanulmányban.
A hatalmas gát építése 1994-ben kezdődött, kivitelezése több mint egy évtizedbe telt. A létesítmény főbb szerkezeti elemei 2006-ban elkészültek, egyes helyeken ezt az évet tekintik a befejezési évnek, de a gátat a hajók átemelésére alkalmas műtárgy kivételével az eredeti tervek szerint 2008. október 30-án adták át, és elkészültének dátumául – a működés szempontjából – inkább ebből érdemes kiindulni (hozzátéve, hogy egyes befejező munkálatok még ezután is folytak a létesítményben).
Bárhogy is, a Három-szurdok-gát a Jangce folyót egy 10 billió gallonos víztározóvá alakította, amely átlagosan napi 0,54 terrawattóra áramot termel, ami elegendő kb. 5,4 millió háztartás egy hónapos ellátására.
Miként az Origo a gátat gazdasági szempontból bemutató összeállításában kitért rá, a gátat úgy tervezték, hogy elsődlegesen három fő célt szolgáljon:
Peking korábbi számításai alapján a Három-szurdok-gát teljes költsége 180 milliárd jüant (2006-ban kb. 22,5 milliárd dollár, ma inflációval korrigálva kb. 37 milliárd dollár, azaz kb. 12,5 ezer milliárd forint). Ez a kiadás nagyjából teljesült is, úgy, hogy a tényleges építési költségek 65-70 milliárd jüan közé estek, miközben az érintett lakosság áttelepítésére ugyanennyit, 68 milliárd jüant kellett költeni (és további jelentős összegeket pénzügyi szolgáltatásokra).
A Három-szurdok-gát vitathatatlanul egyszerre mérnöki és építőipari, egyetemes, történelmi értelemben is csúcsteljesítmény, ami ugyanakkor meglepő következményekkel járt a Föld forgására – olyanokkal, amiket korábban több tudós lehetetlennek tartott.
A következmények mögött a gát által visszatartott 10 billió gallon víz súlya játssza a főszerepet, mely extrém terhelést ró a földkéregre a tengerszint felett, és mérhető hatást gyakorol a bolygón belüli tömeg (a kéreg alatti bolygórészek) súlyának újraelosztására, és befolyásolja a tehetetlenségi nyomatékot is. A NASA Goddard Űrközpontjának tudósai szerint a gát által megtartott víz súlya (meg tehát többletterhelésként van jelen a földkéreg azon pontján) a Föld forgástengelyének körülbelül két centiméteres, azaz körülbelül háromnegyed hüvelyknyi eltolódását okozta. Ez a napok hosszának 0,06 mikroszekundumos rövidülésével járt együtt.
Bár a háromnegyed hüvelyk nem tűnik soknak a Föld hatalmas méretéhez képest, a bolygófizika szempontjából jelentős. A Föld forgása ugyanis kissé lelassul, ahogy egyre több tömeg távolodik a tengelyétől.
A hatás rokonítható más természeti gigaeseményekkel, mint például a 2004-es indiai-óceáni cunami, amely a tektonikus mozgások miatt eltolta a Föld tengelyét és néhány mikroszekundummal lerövidítette a napot.
A Három-szurdok-gát kapcsán tett megállapítások pedig azt mutatják, hogy az emberi tevékenység akár a nagy természeti katasztrófákkal összemérhetően is befolyásolhatja a Föld forgását.
A Három-szurdok-gát beépített teljesítménye alapján a világ legnagyobb vízerőműve (bár mint korábbi cikkünkben megírtuk, a tényleges termelést tekintve megelőzi azt a dél-amerikai Itapiu-gát). A kínai kolosszus villamosenergia-termelése önmagában akkora, mint egyes országoké, és hozzájárul Kína a fosszilis tüzelőanyagoktól való függősének csökkenéséhez, miközben alapvető szerepet játszik a régió árvízvédelmében is.
A Három-szurdok-gát bolygófizikára gyakorolt hatása ugyanakkor nem teljesen újszerű vagy ismeretlen jelenség a tudósok számára. Kutatások, köztük egy 2010-ben, a Geophysical Research Lettersben megjelent tanulmány is foglalkozott azzal a problémával, hogy a Három-szurdok-gáthoz hasonló megaprojektek mélyrehatóan befolyásolhatják a Föld egyensúlyának finom eltolódásait, és ez jóval túlmutat a közvetlen környezeti, ökológiai hatásokon.
Ezért egyre több olyan szakértői hang hallható, melyek a hasonló gigantikus projektek megkezdése előtt azok geofizikai hatásainak mérlegelését is hangsúlyozzák a környezeti következmények előrejelzése mellett.
A Három-szurdok-gát kapcsán tett megállapításoknak pedig e szempontból különös súlyt ad, hogy mint Peking tavaly év végén megerősítette – cikkünket erről itt találja –, hogy a tibeti fennsík keleti peremén építenének új gátat a vízenergia hasznosításra, melynek mérete és teljesítménye a Jangcén található gigantikus létesítményével vetekedne. A projekt számos komoly kritikát kapott, többek között a földrajzi sajátosságok okán érintett többi országtól is, ám a fentiek tükrében könnyen lehet, hogy elkészülte esetén az szintén befolyásolná a Föld bolygó alapvető fizikai jellemzőit is.
Látványos videós összeállítás a Három-szurdok-gátról: