Csak energiát akartak termelni, erre kimozdították a Föld tengelyét – most már hivatalos

A tudományos konszenzus szerint lehetetlen funkcionális módon megváltoztatni az idő múlását a Földön. Ennek ellenére az Egyesült Államok űrkutatási hivatala, a NASA pontosan ezzel ellentétes következtetésre jutott egy, ember alkotta létesítmény kapcsán. Állásfoglalásuk szerint ugyanis a Kínában 18 évvel ezelőtt megépült Három-szurdok-gát közel egy hüvelyknyivel elmozdította a Föld tengelyét, aminek az a következménye, hogy napjaink ha alig észrevehetően is, de rövidebbek lettek. A gát bolygófizikára gyakorolt következtetés már ismert volt egy ideje, ami a közelmúltban megerősítést kapott.

A Jangcén épült Három-szurdok-gátról 2006 májusában készült felvétel

Fotó: Du Huaju / XINHUA / Xinhua via AFP

Százéves ötlet a Három-szurdok-gát, tengelyeltolás lett belőle

A hatalmas Három-szurdok-gát Kína Hupej tartományában, a Jangce folyón található, megépítésének ötletét pedig több mint száz évvel ezelőtt, 1919-ben fogalmazták meg egy tanulmányban.

A hatalmas gát építése 1994-ben kezdődött, kivitelezése több mint egy évtizedbe telt. A létesítmény főbb szerkezeti elemei 2006-ban elkészültek, egyes helyeken ezt az évet tekintik a befejezési évnek, de a gátat a hajók átemelésére alkalmas műtárgy kivételével az eredeti tervek szerint 2008. október 30-án adták át, és elkészültének dátumául – a működés szempontjából – inkább ebből érdemes kiindulni (hozzátéve, hogy egyes befejező munkálatok még ezután is folytak a létesítményben).

Bárhogy is, a Három-szurdok-gát a Jangce folyót egy 10 billió gallonos víztározóvá alakította, amely átlagosan napi 0,54 terrawattóra áramot termel, ami elegendő kb. 5,4 millió háztartás egy hónapos ellátására.

Miként az Origo a gátat gazdasági szempontból bemutató összeállításában kitért rá, a gátat úgy tervezték, hogy elsődlegesen három fő célt szolgáljon:

árvízvédelem,

vízenergia-hasznosítás, és

a navigáció javítása.

Peking korábbi számításai alapján a Három-szurdok-gát teljes költsége 180 milliárd jüant (2006-ban kb. 22,5 milliárd dollár, ma inflációval korrigálva kb. 37 milliárd dollár, azaz kb. 12,5 ezer milliárd forint). Ez a kiadás nagyjából teljesült is, úgy, hogy a tényleges építési költségek 65-70 milliárd jüan közé estek, miközben az érintett lakosság áttelepítésére ugyanennyit, 68 milliárd jüant kellett költeni (és további jelentős összegeket pénzügyi szolgáltatásokra).