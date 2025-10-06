Jót tett az erős forint – hatalmas lendületet kapott a használt autók importja

Szeptemberben a DataHouse adatai szerint 11 460 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 17 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 798-as értékét. Az elmúlt három és fél év legmagasabb havi értéke világosan jelzi, hogy ismét egyre több autóvásárló figyelme fordul a külföldi autópiacok felé.

A behozott használt autók nem fiatalítják a hazai autóparkot. Fotó: Shutterstock

Ezeket a használt személyautókat hozzák be a legszívesebben

A behozott használt személyautók között a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen 12,8 százalékos részesedéssel, melyet az Opel (8,6%) követ kevéssel előzve a Fordot (8,5%). A negyedik helyet az Audi (6,4%) tartja, az ötödik helyen azonban most a Toyota (5,8%) áll, miután a BMW erről a helyről mostanra egészen a nyolcadik helyre csúszott le.

A behozott használt autók nem fiatalítják a hazai autóparkot

A hazai autópark öregedése 2007 óta tart. Az akkori 10,3 éves átlagéletkorhoz képest 2025 első félévében az azóta 4,3 milliósra duzzadt személyautó-állomány átlagéletkora már elérte a 16,3 évet - derült ki a JóAutók.hu elemzéséből. A behozott autók többsége pedig szintén a korosabb kategóriákból kerül ki; átlagéletkoruk 12 év, de több mint egyharmaduk kora meghaladja a 15 évet.

A KSH és a Használtautó.hu elemzésből kiderült, hogy a leginkább értéktartóak a fenntartási költségek szempontjából is kiemelkedően jól teljesítő hibridek 6,1 százalékkal. Ezután jönnek a hagyományos benzinesek 6,9 százalékos éves értékvesztéssel. A dízelek már nem állnak ennyire jól a 7,9 százalékos értékkel, ám a sort 8,0 százalékkal az elektromos autók zárják. Jelenleg világszerte tendencia, hogy az újkori árukhoz képest jelentősen és gyorsan csökken a használt piaci ára a villanyautóknak.

Fontos tudni, hogy jellemzően minden további ezer kilométer megtétele 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez a piacon, illetve hogy a járművek állapota is jelentős árkülönbséget generál: az újszerű autók átlagosan 27,7 százalékkal kínálhatók drágábban, míg a sérült példányok akár 58,9 százalékkal is olcsóbbak lehetnek.