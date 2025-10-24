Négylábúval a fedélzeten: így vihetjük magunkkal háziállatunkat a repülőútra

Az Egyesült Államok, Kanada és Németország áll a háziállattal repülők élmezőnyében, de Magyarországon is egyre többen döntenek úgy, hogy kiskedvencükkel vágnak neki egy repülős kalandnak. Nem megugorhatatlan, hogy négylábú barátunk az utazási élménynek részese legyen, de mindenképp gondos előkészítést igényel és sajnos nem is olcsó, legyen szó akár egy hétvégéről egy európai nagyvárosban vagy egy hosszabb tengerentúli útról. Ezeket érdemes tudni a háziállatokkal való repülésről.
Nem kivitelezhetetlen, de előkészítést igényel ha háziállatot is vinnénk az útra
Az Állatorvostudományi Egyetem és a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet korábbi felmérése szerint a magyar háztartások 71 százalékában legalább egy háziállat él és sokan közülük már nem csak a mindennapokat szeretnék megosztani kedvenceikkel, hanem az utazások során is szeretnének velük közös élményeket is. A vezető cseh utazási technológiai vállalat, a Kiwi.com adatai szerint
a háziállattal repülők élmezőnyében az Egyesült Államok, Kanada és Németország áll, de Közép-Európában is dinamikusan nő az állatbarát utazások száma, és a magyar gazdik is egyre bátrabban vágnak neki az égnek négylábú társaikkal.
A tendencia szerint egyre többen repülnének háziállatukkal, de hogyan lehetséges ez, miként kezdjünk neki, ha ilyet tervezünk? A Kiwi.com platformját tekintve azt látjuk, a háziállattal történő utazás itt külön szolgáltatásként adható hozzá a már meglévő foglaláshoz, ha az adott légitársaság engedélyezi az állatszállítást. A rendszer automatikusan egyeztet a légitársasággal, majd e-mailben küldi el a pontos feltételeket és árakat. A társaság platformja lehetővé teszi, hogy az utasok összehasonlítsák a légitársaságok szabályait, megtalálják az állatszállítást engedő járatokat, és felkészülten induljanak útnak. A vállalat Help oldala részletesen bemutatja az állatszállítás feltételeit, valamint tanácsokat ad az utazás előkészítéséhez.
Ezek a feltételek, ha négylábú családtagunkat is magunkkal vinnénk a repülőútra
A légitársaságok egy része lehetővé teszi, hogy – hordozóval együtt – legfeljebb 8 kilogrammos kutyák vagy macskák a kabinban utazzanak. A nagyobb testű állatok számára a poggyásztér marad. Fontos átgondolni, hogy a kutya vagy a macska elbírja-e a poggyásztér stresszét, ahol zaj, hőingadozás, idegen személyek és hosszabb elszakadás várhat rá. Érdemes megfontolni, hogy néhány napos utazás esetén valóban megéri-e ez az élmény az állat számára.
Ha az utazás mellett döntünk, akkor a hordozónak meg kell felelnie a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) előírásainak, hogy a kiskedvenc biztonságban, kényelmesen, sérülésveszély nélkül és megfelelő szellőzés mellett utazhasson a kabinban vagy a poggyásztérben.
A díjak jelenleg úgy néznek ki, hogy
Európán belül 50–150 euró, azaz mintegy 20–60 ezer forint a kabinban, 100–300 euró, vagyis 40–120 ezer forint a poggyásztérben, Európán kívüli járatokon 200–600 euró, azaz nagyjából 80–240 ezer forint közötti összeg.
A háziállattal való utazás légitársaságonként eltérő:
- Az EasyJetnél csak regisztrált segítő- és vakvezető kutyák engedélyezettek, kizárólag bizonyos útvonalakon, ahol az úti cél állatbehozatali szabályai ezt lehetővé teszik.
- A Ryanair szintén csak vakvezető és segítő kutyákat szállít. Ők az utas lábánál, a padlón utazhatnak, a jegy ingyenes, és járatonként legfeljebb négy segítő kutya engedélyezett.
- A Wizz Airnél ugyancsak segítő- és vakvezető kutyák utazhatnak a fedélzeten, más háziállat nem szállítható. A segítő kutyák a kabinban, gazdájuk mellett utazhatnak, a szolgáltatás díjmentes. Egy járaton legfeljebb egy kutya engedélyezett és nem foglalhat el ülőhelyet.
- Az Emirates légitársaságnál a macskák és kutyák kizárólag a poggyásztérben utazhatnak, a kabinban nem.
- A KLM és Lufthansa szabályai szerint 8 kilogrammig a háziállatok a kabinban utazhatnak, a nagyobb testűek a poggyásztérben, akár 75 kilogrammig. A segítő kutyák itt is minden esetben díjmentesen és a kabinban utazhatnak.
- A British Airways esetében 6 kilogrammig kabinban, a nagyobb kutyák pedig a poggyásztérben utazhatnak.
- A Smartwings társaságnál a háziállat-szállítást legalább 48 órával indulás előtt telefonon be kell jelenteni, a szolgáltatás díja 100–200 euró, azaz 40 és 80 ezer forint között mozog.
Mire figyeljünk még az utazás előtt?
A sikeres és biztonságos repülés kulcsa az előkészület, az alábbi lépések elengedhetetlenek:
- Legyenek rendben a dokumentumok: uniós kisállatútlevél, mikrochip, veszettség elleni oltás és friss egészségügyi igazolás szükséges.
- Időben foglaljunk: a légitársaságok korlátozzák a fedélzetre engedett állatok számát, amely általában 2–3, ezért a helyet érdemes előre lefoglalni.
- Figyeljünk a célország szabályaira: egyes országok nem engedik be a 3 hónaposnál fiatalabb kölyköket, vagy karantént és további oltásokat írnak elő. Az aktuális szabályokról mindig az adott ország nagykövetségén érdemes tájékozódni.
- Vegyük figyelembe az egészségi szempontokat: a rövid orrú fajták mint a bulldog, mopsz, nehezebben viselik a poggyásztér körülményeit, így számukra ajánlott a kabinos utazás.
- Legyen biztosításunk: az utazási biztosítás ma már kiterjedhet háziállatokra is. Ez fedezheti a külföldi állatorvosi sürgősségi ellátás költségeit is.