Négylábúval a fedélzeten: így vihetjük magunkkal háziállatunkat a repülőútra

Az Egyesült Államok, Kanada és Németország áll a háziállattal repülők élmezőnyében, de Magyarországon is egyre többen döntenek úgy, hogy kiskedvencükkel vágnak neki egy repülős kalandnak. Nem megugorhatatlan, hogy négylábú barátunk az utazási élménynek részese legyen, de mindenképp gondos előkészítést igényel és sajnos nem is olcsó, legyen szó akár egy hétvégéről egy európai nagyvárosban vagy egy hosszabb tengerentúli útról. Ezeket érdemes tudni a háziállatokkal való repülésről.

A háziállatnak az utazáshoz kisállatútlevél, mikrochip, veszettség elleni oltás és friss egészségügyi igazolás szükséges / Fotó: Shutterstock

Nem kivitelezhetetlen, de előkészítést igényel ha háziállatot is vinnénk az útra

Az Állatorvostudományi Egyetem és a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet korábbi felmérése szerint a magyar háztartások 71 százalékában legalább egy háziállat él és sokan közülük már nem csak a mindennapokat szeretnék megosztani kedvenceikkel, hanem az utazások során is szeretnének velük közös élményeket is. A vezető cseh utazási technológiai vállalat, a Kiwi.com adatai szerint

a háziállattal repülők élmezőnyében az Egyesült Államok, Kanada és Németország áll, de Közép-Európában is dinamikusan nő az állatbarát utazások száma, és a magyar gazdik is egyre bátrabban vágnak neki az égnek négylábú társaikkal.

A tendencia szerint egyre többen repülnének háziállatukkal, de hogyan lehetséges ez, miként kezdjünk neki, ha ilyet tervezünk? A Kiwi.com platformját tekintve azt látjuk, a háziállattal történő utazás itt külön szolgáltatásként adható hozzá a már meglévő foglaláshoz, ha az adott légitársaság engedélyezi az állatszállítást. A rendszer automatikusan egyeztet a légitársasággal, majd e-mailben küldi el a pontos feltételeket és árakat. A társaság platformja lehetővé teszi, hogy az utasok összehasonlítsák a légitársaságok szabályait, megtalálják az állatszállítást engedő járatokat, és felkészülten induljanak útnak. A vállalat Help oldala részletesen bemutatja az állatszállítás feltételeit, valamint tanácsokat ad az utazás előkészítéséhez.

Ezek a feltételek, ha négylábú családtagunkat is magunkkal vinnénk a repülőútra

A légitársaságok egy része lehetővé teszi, hogy – hordozóval együtt – legfeljebb 8 kilogrammos kutyák vagy macskák a kabinban utazzanak. A nagyobb testű állatok számára a poggyásztér marad. Fontos átgondolni, hogy a kutya vagy a macska elbírja-e a poggyásztér stresszét, ahol zaj, hőingadozás, idegen személyek és hosszabb elszakadás várhat rá. Érdemes megfontolni, hogy néhány napos utazás esetén valóban megéri-e ez az élmény az állat számára.