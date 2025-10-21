Szél, nap, atom: 400 000 munkahely lesz éveken belül a tiszta energiában

Öles léptékkel halad Nagy-Britannia a szennyező energiaforrásokra épülő energiatermelés felszámolásában. Miként az Origo nagyjából egy éve arról beszámolt, az utolsó termelő szénerőmű bezárásával a britek lezárták a szénkorszakot, most pedig a brit kormányzati tervek alapján az is körvonalazódik, hogy a megújuló forrásokra támaszkodó energetikai megoldások dinamikus bővítése valósággal berobbanthatja a munkaerőpiacot. Kérdés, hogyan tudja a szakképzés és a munkaerőpiac a lépést tartani az igényekkel, amikor például hegesztőből már most is jóval kevesebb van, mint amekkora igény van rájuk.

Rengeteg szakképzett munkavállalót igényel a tiszta energiára váltás Nagy-Britanniában, hegesztőből például kifejezetetten aggasztó hiány van (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Hegesztő, villanyszerelő, építőipari munkás: mindenki kell a tiszta energiához

A Bloomberg foglalta össze azt a most bemutatott kormányzati koncepciót, melynek alapján 2030-ig több mint 400 000 új munkahely fog létrejönni ahhoz kapcsolódóan, hogy folytatódik az átállás az alacsony karbonkibocsátású energiaiparra. Ennek a tekintélyes munkaerőpiaci igénynek Kelet-Anglia és Skócia lesznek a nyertesei, mindkét térségben kb. 60 000 új munkahely lehet 2030-ig az átállás kapcsán (a most meglévő, a tiszta energiákhoz kapcsolódó 20-25 ezer álláshellyel együtt).

Ez órási munkaerőpiaci igényt feltételez. Feltehető a kérdés, hogy ez a rengeteg új munkahely milyen konkrét formát jelenthet, azaz milyen munkakörökben, szaktudásban lesz szükség ennyi munkavállalóra a megújuló energiákhoz kapcsolódóan. Erre is megvan a válasz: várhatóan szakképzett munkavállalókra, építőiparban dolgozókra lesz (vagyis inkább már van) a leginkább szükség, főként

vízvezeték-szerelőkre,

villanyszerelők,

hegesztőkre.

Ezekre a munkavállalókra elsősorban a megújuló energiaforrásokat hasznosítói létesítmények építésénél és üzemeltetésénél mutatkozik a legnagyobb igény, de munkavégzésükre a hagyományos iparágak dekarbonizációjánál is támaszkodnak.

Tízezrével szívja fel a munkavállalókat a tiszta energia

Néhány példa érzékelteti, mit jelent egy nagy gazdaságban a megújuló energiára váltás: a Kelet-Angliában, Suffolk tengerpartján épülő Sizewell C atomerőmű kivitelezése az építés csúcsán 10 000 munkahelyet termet. A széndioxid-elfogfó és tároló létesítmények felhúzása Skóciában és Észak-Angliában a brit energiaügyi minisztérium szerint pedig 35 000 munkahelyet teremt.

Az adatok szerint Londonban 2030-ig 25 000-re nő a tiszta energiában dolgozók száma, ami a duplája a 2023-as mértéknek.

Azt ugyanakkor a kormányzati közlések is elismerik: fel kell gyorsítani a szakképzett munkavállalók kibocsátását illetve alkalmazását, mert most egyes szakmákban nagyon komoly komoly munkaerőhiány mutatkozik. Például hegesztőből krónikus hiány van, a mostani szakemberi létszámnak a többszörösét is el tudnák látni munkával a tiszta energiával kapcsolatos létesítmények építésénél.