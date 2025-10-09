Szó szerint hideg zuhany lehet a vége a brüsszeli bürokraták meggondolatlan döntésének

A hideg zuhany veszélye fenyegeti a európaiakat, miután a melegvíz-tartályokhoz elengedhetetlen anyagok nem szerepeltek az engedélyezett anyagok uniós listáján, amelyet az Európai Unió kiterjedt környezetvédelmi jogszabályainak részeként vizsgálat felül – hívja fel cikkében a figyelmet a Financial Times gazdasági napilap. A hideg zuhany veszélye egy valós felvetés a gyártók részéről, mivel az új szabály lehetetlenné teszi a forró víz tárolásra alkalmas tartályok forgalomba hozását az Európai Unió területén.

Hideg zuhany lehet a vége az Európai Bizottság új döntésének Fotó: AYO Production / Shutterstock

Mint írják, a háztartási gépek gyártóit képviselő Applia lobbicsoport becslése szerint a meleg víz tárolására alkalmas tartályok több mint 90 százaléka már nem lenne forgalmazható az EU-ban, ha a hafniumot, egy rendkívül hőálló fémet, és testvérelemét, a cirkóniumot nem ismernék el biztonságosnak háztartási használatra.

Márpedig ez a két elem már nem szerepelt az Európai Unió ivóvízre vonatkozó, 2027-ben hatályba lépő, a fogyasztók védelmét és a vízminőségi előírások javítását célzó szabályzatában. Úgy tűnik, az Európai Bizottság figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a melegvíz-tartályok ivóvizet is tartalmaznak, a gyártók pedig arra figyelmeztetnek, hogy bírságot kockáztatnak, ha nem tartják be az engedélyezett anyagok listáját.

„A hafnium használata teljesen biztonságos” – mondta Paolo Falcioni, az Applia vezérigazgatója, hangsúlyozva, hogy az adott anyagot több mint száz éve használják zománcozott melegvíz-tartályokban.

Amennyiben a hafniumot vagy a cirkóniumot nem keverik a zománccal, a máz megreped, és nem lesz forró víz

– mutatott rá a szakember.

A két elemet a hőszivattyúk zománcozásában is használják, amelyek az utóbbi években egyre népszerűbbek lettek, mivel a háztartások eltávolodnak a gázkazánoktól, nem utolsósorban éppen az Európai Bizottság durva energiaár emelkedését hozó politikája miatt.

Falcioni szerint a hafnium alternatívái, mint például az acél vagy a réz, négyszer-ötször annyiba kerülnek, ami a szűkös háztartási pénzügyek idején a fogyasztókra hárulna. „A hatás hatalmas lenne” – mondta Jérome Martel, a francia fűtési és szellőztetési vállalat, a Groupe Atlantic szabályozási ügyekért felelős vezetője. Az olasz Ariston, egy másik jelentős melegvíz-tartálygyártó, hasonló aggályokat fogalmazott meg.