Rendkívüli

Mezey György életének és pályafutásának pillanatai – galéria

Mount Everest-expedíció

Így lett a Himalájából sokmilliós üzlet – lenyűgöző fotók a Mount Everestről

A hétvégi heves esőzések Tibettől délre, Nepálban földcsuszamlásokat és villámárvizeket okoztak, amelyek miatt legkevesebb 47 ember vesztette életét, emellett pedig több száz túrázó rekedt a Mount Everest tibeti oldalán. A mentőcsapatok azóta már sikerrel lehozták a bajba jutott embereket, de a Mount Everest tibeti régióját átmenetileg lezárták a túrázók elől, amely a Himalája köré épülő milliárdos turisztikai ágazatban várhatóan komoly bevételkieséseket okoz majd.
Évente átlagosan 15 millió ember látogatja meg a Himaláját turisztikai célból. Közülük körülbelül nyolcszázan a világ legmagasabb csúcsát indulnak meghódítani, mások a kisebb hegyeket másszák, de jócskán akadnak zarándokok is, akiket az olyan helyek, mint Lumbini (Buddha szülőhelye) és a Katmanduban található ősi templomok csábítanak. A lenyűgöző Himalája-hegység, amely Nepál, India, Bhután, Tibet és Pakisztán területén húzódik mintegy 3,8 milliárd dolláros bevételt generál a helyi gazdaságok számára. Ugyanakkor a turizmus gyors növekedése ökológiai válságot idézett elő: évente közel 50 000 tonna hulladék halmozódik fel, a népszerű turistaövezetek erdőborítása 15%-kal csökkent, és a felszín alatti vízkészletek kimerülése pedig a hegyi közösségek 70%-át érinti.

Nem is olyan régen lett a Himalája olyan jó üzlet

Legyen szó a Mount Everest megmászásáról vagy hegyi túrázásáról a hegység évről évre mágnesként vonzza az adrenalinra vágyókat. A Himalája az Eurázsiai-hegységrendszer része, amely Tibet és az indiai szubkontinens között húzódik. Itt található a Föld legmagasabb hegycsúcsa, a 8848–8850 méter magas Csomolungma, vagy angol nevén Mount Everest). 

Azt mondják, hogy a Csomolungma csúcsáról látni a Föld görbületét, és úgy tűnik erre egyre többen kíváncsiak is, mert az elmúlt 72 év alatt, amióta Tenzing Norgay és Edmund Hillary 1953-ban először eljutott az Everest csúcsára a tarajos, barátságtalan fenevadból, szép lassan milliókat termő kereskedelmi eszközzé változott.

Nepál és Tibet kormányai évtizedeken keresztül megtagadták a külföldi hozzáférést a csúcsokhoz, ám az 1990-es évek elején minden megváltozott. Felismerve, hogy mekkora üzleti lehetőség rejlik a nyugati kalandkeresőkben, olyan hegymászók, mint Rob Hall és Scott Fischer meggyőzték a nepáli tisztviselőket a nemzetközi engedélyek bővítéséről. Tekintve, hogy Nepálban található a világ 14 legmagasabb hegycsúcsa közül nyolc, köztük a Mount Everest is, így nem csoda, hogy a legtöbb hegymászónak ez az ország lett a célpontja. 

A 2000-es évek közepére több tucat nyugati idegenvezető expedíciós társaságokat hozott létre, és a forgalom hamarosan az évi 50-60-ról több mint 500 hegymászóra emelkedett. Az elszegényedett Nepál számára a Himalája ma már sokmillió dolláros ipar, amelyet a hódításra szomjazó és fejenként kb. 100 ezer dollár elverésére szoruló hegymászók táplálnak.

Ma Nepál teljes gazdasága alapvetően a Mount Everest turizmusra támaszkodik"

- mondte el Lukas Furtenbach, a Furtenbach Adventures alapítója.

2025-től több mint harmadával emelték a Mount Everestre kiadott mászási engedély díját, amely így 15 ezer dollár (hatmillió forint) lett. A statisztikák szerint az idegenvezetői díj mellett, a hegymászók további 10-20 ezer dollárt költenek felszerelésre, repülőjegyekre, biztosításra, műholdas telefonszolgáltatásra, és a legalább 18 hónap szükséges képzésre, felkészítésre. 2025-ben a Mount Everest megmászásának teljes költsége 40 000 és 100 000 dollár között változik. Ez az ár már tartalmazza a kormányzati engedélyt, az idegenvezetői szolgáltatásokat, a felszerelést, és a logisztikai támogatást. A végső összeg persze nagymértékben függ a választott szolgáltatási szinttől és jócskán akadnak szolgáltatók, akik a 100 ezer dolláros sáv fölött is kínálnak expedíciókat.

Kattintson a galériára, hogy lássa a lenyűgöző képeket a Mount Everestről!

Galéria: A Mount Everest megmászása
Hegyi vezetők megmásszák a Csomolungma-hegyet

 

 

