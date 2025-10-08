Így lett a Himalájából sokmilliós üzlet – lenyűgöző fotók a Mount Everestről

Évente átlagosan 15 millió ember látogatja meg a Himaláját turisztikai célból. Közülük körülbelül nyolcszázan a világ legmagasabb csúcsát indulnak meghódítani, mások a kisebb hegyeket másszák, de jócskán akadnak zarándokok is, akiket az olyan helyek, mint Lumbini (Buddha szülőhelye) és a Katmanduban található ősi templomok csábítanak. A lenyűgöző Himalája-hegység, amely Nepál, India, Bhután, Tibet és Pakisztán területén húzódik mintegy 3,8 milliárd dolláros bevételt generál a helyi gazdaságok számára. Ugyanakkor a turizmus gyors növekedése ökológiai válságot idézett elő: évente közel 50 000 tonna hulladék halmozódik fel, a népszerű turistaövezetek erdőborítása 15%-kal csökkent, és a felszín alatti vízkészletek kimerülése pedig a hegyi közösségek 70%-át érinti.

Hegyi vezetők megmásszák a Csomolungma-hegyet. A Himalája csúcsaira induló külföldi hegymászók dollármilliókkal járulnak hozzá Nepál GDP-jéhez.

Fotó: Xinhua via AFP / Xinhua via AFP

Nem is olyan régen lett a Himalája olyan jó üzlet

Legyen szó a Mount Everest megmászásáról vagy hegyi túrázásáról a hegység évről évre mágnesként vonzza az adrenalinra vágyókat. A Himalája az Eurázsiai-hegységrendszer része, amely Tibet és az indiai szubkontinens között húzódik. Itt található a Föld legmagasabb hegycsúcsa, a 8848–8850 méter magas Csomolungma, vagy angol nevén Mount Everest).

Azt mondják, hogy a Csomolungma csúcsáról látni a Föld görbületét, és úgy tűnik erre egyre többen kíváncsiak is, mert az elmúlt 72 év alatt, amióta Tenzing Norgay és Edmund Hillary 1953-ban először eljutott az Everest csúcsára a tarajos, barátságtalan fenevadból, szép lassan milliókat termő kereskedelmi eszközzé változott.

Nepál és Tibet kormányai évtizedeken keresztül megtagadták a külföldi hozzáférést a csúcsokhoz, ám az 1990-es évek elején minden megváltozott. Felismerve, hogy mekkora üzleti lehetőség rejlik a nyugati kalandkeresőkben, olyan hegymászók, mint Rob Hall és Scott Fischer meggyőzték a nepáli tisztviselőket a nemzetközi engedélyek bővítéséről. Tekintve, hogy Nepálban található a világ 14 legmagasabb hegycsúcsa közül nyolc, köztük a Mount Everest is, így nem csoda, hogy a legtöbb hegymászónak ez az ország lett a célpontja.