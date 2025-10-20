Egy festői magyar település bekerült a világ legjobb falvai közé

Hírlevél

Egy festő fekvésű baranyai település, Hosszúhetény jelentős nemzetközi elismerésben részesült: beválasztották a világ legjobb turisztikai falvai közé.
Az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UN Tourism) a világ legjobb turisztikai falvai közé (World Best Tourism Villages) választotta Hosszúhetényt. A rangos elismerést a kínai Anjiban megrendezett díjátadón adták át – osztotta meg közösségimédia-oldalán a jó hírt a település polgármestere, Csörnyei László.

Hosszúhetény, város, utazás, városutazás, összeállítás, 2025
Hosszúhetény a világ legjobb falvai közé került
Fotó: Shutterstock/Istvan Csak

Történelmi pillanat Hosszúhetény életében

„Több mint 270 jelentkező közül, 65 országból választották ki a világ legkiemelkedőbb turisztikai falvait, és óriási büszkeség számunkra, hogy egy baranyai település is felkerült erre a nemzetközi listára” – fogalmaz a polgármester. Úgy érzik: ez az elismerés nemcsak a gyönyörű természeti értékeiknek és kulturális örökségüknek szól, hanem annak is, hogy nagyobb fejlesztések vagy turisztikai létesítmények nélkül, a helyi közösség összefogásával tudtak példát mutatni a turizmus terén.

Egy vidéki település számára ennél nagyobb szakmai elismerést aligha lehet kapni a nemzetközi turizmusban — ez valóban történelmi pillanat Hosszúhetény életében.

Hosszúhetény a hazai falusi turizmus jelentős központja. Ez a festői fekvésű falu a Kelet-Mecsek déli szegélyén, a Mecsek legmagasabb csúcsa, a 682 méter magas Zengő délkeleti lankái és a Hármashegy lába közti völgyekben és dombokon fekszik, a 6-os főúttól néhány kilométerre. Nevéhez méltón a falu elejét és végét jelző tábla közt több kilométer a távolság.

A díjátadón Benkő Bianka fenntartható turisztikai szakértő képviselte a települést, aki a projektet vezette és megírta a pályázatot. A háttérmunkát Poór Gabriella segítette szakértelmével és helyismeretével. 

A döntést több mint 50 nemzetközi zsűritag hozta meg, titkos értékelés alapján. 

A díjátadás pillanatai:

image

Hosszúhetény emellett a Green Destinations Top 100  (Green Destinations Top 100 Story) idei listájára is felkerült fenntarthatósági projektje, a „Ehető erdő” révén. Ez azt jelenti, hogy a zsűri elismerte a település azon törekvéseit, amelyek a helyi közösség, a természetvédelem és a turizmus összehangolt fejlesztésével járulnak hozzá a térség élhetőségéhez és versenyképességéhez. 

A díjazott történetek közé tartozott Hosszúhetényen kívül Miskolc is, ami tovább emeli a magyar fenntartható turizmus nemzetközi elismertségét.

Ezt a rangos elismerést a holland központú Green Destinations Montpellier-ben rendezett díjkiosztó gáláján jelentették be szeptember végén.

 

