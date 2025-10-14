Így csökkenthetjük könnyedén a keletkező hulladék mennyiségét

A hulladékprobléma nem egy távoli, absztrakt dolog, hanem mindannyiunk mindennapjait átszövi. Például a mikroműanyagok lassan olyan természetességgel jelennek meg az életünkben, mint a reggeli kávé. Egy átlagos ember hetente akár kb. 5 grammnyi mikroműanyagot is elfogyaszthat, ami egy bankkártya súlyát jelenti. Kevesen gondolnák, de mikroműanyagok már egy akrilpulóver poliészterszálaiból is eljuthatnak a természetbe, mivel egyetlen mosás akár 700 ezer mikroszkopikus szálat is a szennyvízbe juttathat. Ugyan pulóverünk élete néhány szezon után ruhadarabként véget ér, azonban a poliészterszál élete hosszú lesz, akár évszázadokig is utazhat a természetben.

A hulladék ráadásul nem csak környezeti, hanem globális politikai tényező is. A gazdag országok évtizedek óta exportálják hulladékukat a szegényebb régiókba. Az Eu-ból 2021-ben például 33 millió tonna hulladékot exportáltak nem uniós országokba, amely 77%-os növekedés 2004-hez képest. A szegényebb államokban azonban gyakran nincs kapacitás az ide érkező hulladékok feldolgozására, így a „megoldás” valójában újabb problémákat szül.

A hulladékprobléma megoldása viszont nem csak a kormányok és a nagyvállalatok feladata, hanem minden egyes emberé. A tudatos fogyasztás, a hulladékcsökkentés és az újrahasznosítás mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy csökkentsük a környezetre gyakorolt negatív hatásokat.

A háztartásokban keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére a Humusz Szövetség ingyenesen elérhető Kukadiéta kiadványában kínál gyakorlati megoldásokat. A Baptista Szeretetszolgálat No Planet B programja által támogatott "Kukadiéta 2.0" kampány arra ösztönöz, hogy már kis odafigyeléssel is jelentős változás érhető el.

A hulladékprobléma megoldása érdekében a következő lépéseket tehetjük meg:

Felkészülten megyek vásárolni, listát és saját szatyrot viszek magammal

Szelektálok és a hulladékokat a megfelelő gyűjtőhelyeken adom le

Amit lehet komposztálok

Elromlott eszközeimet megjavít(tat)om vagy újragondolom

Felesleges tárgyaimnak új gazdát keresek pl. adományozás, bolhapiac útján

Piacon vásárolok, támogatom a helyi kereskedelmet

Keresem a használt vagy újrahasznosított termékeket

Kerülöm az egyszer használatos, felesleges csomagolásokat

Ha tehetem, a közös használatot, kölcsönzést választom

Nemet mondok a reklámanyagokra

A cél az, hogy kevesebb felesleges dolgot engedjünk be az életünkbe, és úgy alakítsuk a napi szokásainkat, hogy az a környezet számára is fenntartható legyen, és egy élhetőbb, tisztább világot hagyjunk az utódainkra.