Így csökkenthetjük könnyedén a keletkező hulladék mennyiségét

A hulladékprobléma napjaink egyik legégetőbb környezeti kihívása. Csak az Európai Unióban évente több mint 2,2 milliárd tonna hulladék keletkezik, míg Magyarországon az emberek fejenként, évente hozzávetőleg 400 kg hulladékot termelnek. Pedig, kis odafigyeléssel is jelentősen csökkenthetjük a keletkező hulladék mennyiségét, amellyel nem csak a környezetnek, de a pénztárcánknak is jót teszünk.
A hulladékprobléma nem egy távoli, absztrakt dolog, hanem mindannyiunk mindennapjait átszövi. Például a mikroműanyagok lassan olyan természetességgel jelennek meg az életünkben, mint a reggeli kávé. Egy átlagos ember hetente akár kb. 5 grammnyi mikroműanyagot is elfogyaszthat, ami egy bankkártya súlyát jelenti. Kevesen gondolnák, de mikroműanyagok már egy akrilpulóver poliészterszálaiból is eljuthatnak a természetbe, mivel egyetlen mosás akár 700 ezer mikroszkopikus szálat is a szennyvízbe juttathat. Ugyan pulóverünk élete néhány szezon után ruhadarabként véget ér, azonban a poliészterszál élete hosszú lesz, akár évszázadokig is utazhat a természetben.

A hulladékprobléma megoldása érdekében bárki könnyedén tehet

A hulladék ráadásul nem csak környezeti, hanem globális politikai tényező is. A gazdag országok évtizedek óta exportálják hulladékukat a szegényebb régiókba. Az Eu-ból 2021-ben például 33 millió tonna hulladékot exportáltak nem uniós országokba, amely 77%-os növekedés 2004-hez képest. A szegényebb államokban azonban gyakran nincs kapacitás az ide érkező hulladékok feldolgozására, így a „megoldás” valójában újabb problémákat szül. 

A hulladékprobléma megoldása viszont nem csak a kormányok és a nagyvállalatok feladata, hanem minden egyes emberé. A tudatos fogyasztás, a hulladékcsökkentés és az újrahasznosítás mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy csökkentsük a környezetre gyakorolt negatív hatásokat. 

A háztartásokban keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére a Humusz Szövetség ingyenesen elérhető Kukadiéta kiadványában kínál gyakorlati megoldásokat. A Baptista Szeretetszolgálat No Planet B programja által támogatott "Kukadiéta 2.0" kampány arra ösztönöz, hogy már kis odafigyeléssel is jelentős változás érhető el.

A hulladékprobléma megoldása érdekében a következő lépéseket tehetjük meg:

  • Felkészülten megyek vásárolni, listát és saját szatyrot viszek magammal
  • Szelektálok és a hulladékokat a megfelelő gyűjtőhelyeken adom le
  • Amit lehet komposztálok
  • Elromlott eszközeimet megjavít(tat)om vagy újragondolom
  • Felesleges tárgyaimnak új gazdát keresek pl. adományozás, bolhapiac útján
  • Piacon vásárolok, támogatom a helyi kereskedelmet
  • Keresem a használt vagy újrahasznosított termékeket
  • Kerülöm az egyszer használatos, felesleges csomagolásokat
  • Ha tehetem, a közös használatot, kölcsönzést választom
  • Nemet mondok a reklámanyagokra

A cél az, hogy kevesebb felesleges dolgot engedjünk be az életünkbe, és úgy alakítsuk a napi szokásainkat, hogy az a környezet számára is fenntartható legyen, és egy élhetőbb, tisztább világot hagyjunk az utódainkra.

 

