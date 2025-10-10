Figyelem! Ez az új szabály minden húsfogyasztót érint

Az elmúlt években a növényű alapú húshelyettesítő készítmények mellett nagy figyelmet kaptak a laboratóriumokban, mesterséges úton előállított húskészítmények. Az első vállalati szárnypróbálgatásokról az Origo is írt, és arról is beszámoltunk, hogy több államban enyhítik, illetve befogadóbbá teszik a laboratóriumokban készült húsokkal kapcsolatos szabályozást. A laborhúsok globális piaca most néhány százmillió dollár évente, de egy évtizeden belül dollármilliárdos nagyságrendűre nőhet. A magyar kormány ugyanakkor a laborhús teremlőket és a fogyasztókat is érintő veszélyei miatt a hagyományos húskészítmények védelme mellett érvel. Most egy olyan döntés született, mely ennek a törekvésnek fontos alátámasztást adhat.
A magyar kormány figyelmeztet: aggályos a laboratóriumban készült hús
A magyar kormány részéről Nagy István agrárminiszter egy nemrégen lezajlott szakmai rendezvényen hangsúlyozta, hogy az állati szövetek mesterséges tenyésztésével előállított hússal szemben
- társadalmi,
- gazdasági,
- egészségügyi, és
- etikai kifogások
egyaránt fölmerülhetnek. A helyettesítő termékek nem egyenértékűek a valódi hússal, mert nem tartalmazzák ugyanazokat a tápanyagokat, ezért a tárcavezető szerint a műhúst húsnak nevezni a „fogyasztók becsapása”. Szükség lehet a jelölési szabályok szigorítására is, hogy egyértelműen el lehessen határolni a hagyományos termékektől a helyettesítőket.
A miniszter kérte az Európai Bizottságtól a hagyományos húskészítmények védelmét.
Bár a műhús az EU-ban még nem engedélyezett, a brüsszeli álláspont szerint - tette hozzá akkor a miniszter - a laboratóriumi hús új élelmiszer, és amennyiben megkapja a jóváhagyást, kötelezően árusítani kell majd minden tagállamban.
Fogyasztása ugyanakkor nem pusztán egészségügyi kérdés, hiszen a műélelmiszerek a vidék életképességét, az élelmiszergazdaság szereplőit, az európai hagyományokat szintén veszélyeztetik.
Az élelmiszerelőállítást azért is kell a termőföldhöz kötve megőrizni, mert ez fenntarthatósági szempontból indokolt, valamint nem ismert a laboratóriumi húsgyártás karbonlábnyoma is.
A héten olyan döntés született, mely a magyar törekvéshez illeszkedik, és védelmet ad számos ismert és kedvelt húskészítménynek. Mutatjuk részletesen!
Kolbász, rántott szelet, steak: laborhúsnak nem járnak a megnevezések
Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén tárgyalási mandátumot fogadott el a tagállamokkal folytatandó egyeztetésekhez a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban fennálló egyensúlytalanságok megszüntetését célzó új szabályokról.
Ami a hús meghatározását illeti, a módosítás szerint olyan elnevezések, mint a
- steak,
- rántott szelet,
- kolbász, vagy a
- burger,
kizárólag húst tartalmazó termékek esetében használhatók, és
tilos lesz ezekkel a megnevezésekkel forgalomba hozni sejttenyészetből előállított alternatívákat.
Az új szabályozási csomag része továbbá az Európai Parlament mezőgazdasági politikájának átfogó reformja, amelynek célja a termelők szerződéses pozíciójának megerősítése és jövedelmük stabilizálása.
A parlament szerint a mezőgazdasági termékekre vonatkozó írásos szerződések kötelezővé tétele növeli az átláthatóságot, és csökkenti a piaci visszaéléseket. A tagállamok azonban kérhetnek mentességet egyes ágazatok számára, ha az adott termelési szektor szervezete ezt indokoltnak tartja. A képviselők emellett új címkézési és marketing-szabályokat is javasoltak.
Emellett a „rövid ellátási lánc” megjelölést csak olyan uniós eredetű termékek viselhetik, amelyek kevés közvetítőn keresztül jutnak el a fogyasztóhoz, illetve rövid időn vagy távolságon belül kerülnek piacra.
A „fair” jelölés használatát pedig a vidékfejlesztéshez és a termelői szervezetek erősítéséhez való hozzájáruláshoz kötnék. A szabálycsomag tartalmazza továbbá, hogy csak olyan növényi és állati eredetű élelmiszerek importálhatók az Európai Unióba, amelyek növényvédőszer-maradéka nem haladja meg az uniós termékekre vonatkozó határértékeket.
A közbeszerzésekre vonatkozóan a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szerződések előnyben részesítsenek uniós, helyi és szezonális mezőgazdasági termékekből származó árukat, különös figyelemmel az uniós földrajzi eredetmegjelöléssel ellátott termékekre. A tárgyalások a tagállamokat képviselő Európai Tanáccsal a következő hetekben kezdődnek, céljuk a mezőgazdasági termelők, feldolgozók és fogyasztók közötti igazságosabb piaci viszonyok megteremtése.