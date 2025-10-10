Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt van Putyin nagy bejelentése: így fogja lezárni a háborút

műhús

Figyelem! Ez az új szabály minden húsfogyasztót érint

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Parlament új, szigorúbb definíciót vezet be a hús meghatározására, amelyet kizárólag állatok ehető részeire korlátoz, és kizárja a laboratóriumban, sejtkultúrából előállított termékeket. A döntésből az is következik majd, hogy egyes termékelnevezéseket nem lehet használni bizonyos készítményekre, pusztán azokra, melyek húst tartalmaznak. Ez a döntés összhangban áll a magyar kormány azon törekvésével, mely laborban tenyésztett húsoktól óvná meg a magyar gazdálkodók érdekeit, és kezelné az azokkal kapcsolatos kifogásokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
műhúslaborhúskolbászEurópai Parlamenttermék

Az elmúlt években a növényű alapú húshelyettesítő készítmények mellett nagy figyelmet kaptak a laboratóriumokban, mesterséges úton előállított húskészítmények. Az első vállalati szárnypróbálgatásokról az Origo is írt, és arról is beszámoltunk, hogy több államban enyhítik, illetve befogadóbbá teszik a laboratóriumokban készült húsokkal kapcsolatos szabályozást. A laborhúsok globális piaca most néhány százmillió dollár évente, de egy évtizeden belül dollármilliárdos nagyságrendűre nőhet. A magyar kormány ugyanakkor a laborhús teremlőket és a fogyasztókat is érintő veszélyei miatt a hagyományos húskészítmények védelme mellett érvel. Most egy olyan döntés született, mely ennek a törekvésnek fontos alátámasztást adhat.

hús, kolbász
A kolbász kolbász marad: nem lehet annak nevezni a laborhúsból készült termékeket (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A magyar kormány figyelmeztet: aggályos a laboratóriumban készült hús

A magyar kormány részéről Nagy István agrárminiszter egy nemrégen lezajlott szakmai rendezvényen hangsúlyozta, hogy az állati szövetek mesterséges tenyésztésével előállított hússal szemben

  • társadalmi, 
  • gazdasági, 
  • egészségügyi, és 
  • etikai kifogások

egyaránt fölmerülhetnek. A helyettesítő termékek nem egyenértékűek a valódi hússal, mert nem tartalmazzák ugyanazokat a tápanyagokat, ezért a tárcavezető szerint a műhúst húsnak nevezni a „fogyasztók becsapása”. Szükség lehet a jelölési szabályok szigorítására is, hogy egyértelműen el lehessen határolni a hagyományos termékektől a helyettesítőket.

A miniszter kérte az Európai Bizottságtól a hagyományos húskészítmények védelmét.

Bár a műhús az EU-ban még nem engedélyezett, a brüsszeli álláspont szerint - tette hozzá akkor a miniszter - a laboratóriumi hús új élelmiszer, és amennyiben megkapja a jóváhagyást, kötelezően árusítani kell majd minden tagállamban.

 Fogyasztása ugyanakkor nem pusztán egészségügyi kérdés, hiszen a műélelmiszerek a vidék életképességét, az élelmiszergazdaság szereplőit, az európai hagyományokat szintén veszélyeztetik. 

Az élelmiszerelőállítást azért is kell a termőföldhöz kötve megőrizni, mert ez fenntarthatósági szempontból indokolt, valamint nem ismert a laboratóriumi húsgyártás karbonlábnyoma is.

A héten olyan döntés született, mely a magyar törekvéshez illeszkedik, és védelmet ad számos ismert és kedvelt húskészítménynek. Mutatjuk részletesen!

Kolbász, rántott szelet, steak: laborhúsnak nem járnak a megnevezések

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén tárgyalási mandátumot fogadott el a tagállamokkal folytatandó egyeztetésekhez a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban fennálló egyensúlytalanságok megszüntetését célzó új szabályokról.

Ami a hús meghatározását illeti, a módosítás szerint olyan elnevezések, mint a

  • steak, 
  • rántott szelet, 
  • kolbász, vagy a 
  • burger, 

kizárólag húst tartalmazó termékek esetében használhatók, és 

tilos lesz ezekkel a megnevezésekkel forgalomba hozni sejttenyészetből előállított alternatívákat.

Az új szabályozási csomag része továbbá az Európai Parlament mezőgazdasági politikájának átfogó reformja, amelynek célja a termelők szerződéses pozíciójának megerősítése és jövedelmük stabilizálása.

A cseh Mewery biotechnológiai vállalat által laborban készített műhússal felszolgált hamburger - ezeket a jövőben tilos lesz ezen a néven forgalmazni (illusztráció)
A cseh Mewery biotechnológiai vállalat által laborban készített műhússal felszolgált hamburger - ezeket a jövőben tilos lesz ezen a néven forgalmazni (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A parlament szerint a mezőgazdasági termékekre vonatkozó írásos szerződések kötelezővé tétele növeli az átláthatóságot, és csökkenti a piaci visszaéléseket. A tagállamok azonban kérhetnek mentességet egyes ágazatok számára, ha az adott termelési szektor szervezete ezt indokoltnak tartja. A képviselők emellett új címkézési és marketing-szabályokat is javasoltak. 

Emellett a „rövid ellátási lánc” megjelölést csak olyan uniós eredetű termékek viselhetik, amelyek kevés közvetítőn keresztül jutnak el a fogyasztóhoz, illetve rövid időn vagy távolságon belül kerülnek piacra.

 A „fair” jelölés használatát pedig a vidékfejlesztéshez és a termelői szervezetek erősítéséhez való hozzájáruláshoz kötnék. A szabálycsomag tartalmazza továbbá, hogy csak olyan növényi és állati eredetű élelmiszerek importálhatók az Európai Unióba, amelyek növényvédőszer-maradéka nem haladja meg az uniós termékekre vonatkozó határértékeket.

A közbeszerzésekre vonatkozóan a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szerződések előnyben részesítsenek uniós, helyi és szezonális mezőgazdasági termékekből származó árukat, különös figyelemmel az uniós földrajzi eredetmegjelöléssel ellátott termékekre. A tárgyalások a tagállamokat képviselő Európai Tanáccsal a következő hetekben kezdődnek, céljuk a mezőgazdasági termelők, feldolgozók és fogyasztók közötti igazságosabb piaci viszonyok megteremtése.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!