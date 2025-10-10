Figyelem! Ez az új szabály minden húsfogyasztót érint

Az elmúlt években a növényű alapú húshelyettesítő készítmények mellett nagy figyelmet kaptak a laboratóriumokban, mesterséges úton előállított húskészítmények. Az első vállalati szárnypróbálgatásokról az Origo is írt, és arról is beszámoltunk, hogy több államban enyhítik, illetve befogadóbbá teszik a laboratóriumokban készült húsokkal kapcsolatos szabályozást. A laborhúsok globális piaca most néhány százmillió dollár évente, de egy évtizeden belül dollármilliárdos nagyságrendűre nőhet. A magyar kormány ugyanakkor a laborhús teremlőket és a fogyasztókat is érintő veszélyei miatt a hagyományos húskészítmények védelme mellett érvel. Most egy olyan döntés született, mely ennek a törekvésnek fontos alátámasztást adhat.

A kolbász kolbász marad: nem lehet annak nevezni a laborhúsból készült termékeket (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A magyar kormány figyelmeztet: aggályos a laboratóriumban készült hús

A magyar kormány részéről Nagy István agrárminiszter egy nemrégen lezajlott szakmai rendezvényen hangsúlyozta, hogy az állati szövetek mesterséges tenyésztésével előállított hússal szemben

társadalmi,

gazdasági,

egészségügyi, és

etikai kifogások

egyaránt fölmerülhetnek. A helyettesítő termékek nem egyenértékűek a valódi hússal, mert nem tartalmazzák ugyanazokat a tápanyagokat, ezért a tárcavezető szerint a műhúst húsnak nevezni a „fogyasztók becsapása”. Szükség lehet a jelölési szabályok szigorítására is, hogy egyértelműen el lehessen határolni a hagyományos termékektől a helyettesítőket.

A miniszter kérte az Európai Bizottságtól a hagyományos húskészítmények védelmét.

Bár a műhús az EU-ban még nem engedélyezett, a brüsszeli álláspont szerint - tette hozzá akkor a miniszter - a laboratóriumi hús új élelmiszer, és amennyiben megkapja a jóváhagyást, kötelezően árusítani kell majd minden tagállamban.

Fogyasztása ugyanakkor nem pusztán egészségügyi kérdés, hiszen a műélelmiszerek a vidék életképességét, az élelmiszergazdaság szereplőit, az európai hagyományokat szintén veszélyeztetik.

Az élelmiszerelőállítást azért is kell a termőföldhöz kötve megőrizni, mert ez fenntarthatósági szempontból indokolt, valamint nem ismert a laboratóriumi húsgyártás karbonlábnyoma is.