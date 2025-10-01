Ezekkel az intézkedésekkel segíti a kormány a nyugdíjasokat

2010-ben az a tapasztalata volt a nyugdíjasoknak, hogy minden évben csökkent a nyugdíjak értéke – utalt Orbán Viktor az Idősügyi Tanács egyik ülésén a baloldali kormányok idős ellenes politikájára, hozzátéve: abban állapodtunk meg, hogy olyan gazdaságpolitikát fogunk folytatni, amely megőrzi a nyugdíjak értékét. Az idősek számára az egyik legjelentősebb lépés a 13. havi nyugdíj visszaállítása volt, amit még 2009-ben vettek el a szocialisták. 2021-ben először negyed havi, majd 2022-ben félhavi, 2023-ban három heti, végül 2024 februárjától teljes havi összegben kapták vissza a nyugdíjasok a plusz juttatást. Több mint kétmillió ember életét érintette, azonnali és kézzelfogható pénzügyi könnyebbséget nyújtva a hazai időseknek.

Az idősek megbecsülését anyagilag is ki kell fejezni. / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Az ország növekedéséből az időseknek is részesülnie kell

Bár a rezsicsökkentés nem kizárólag az időseknek szólt, de kiemelt segítséget jelentett a nyugdíjasoknak. A villany, gáz, víz és szemétszállítás díjának mérséklése 2013-tól kezdődően jelentősen csökkentette a havi rendszeres kiadásokat. Az intézkedés pénzügyi könnyebbséget és biztonságérzetet adott annak a korosztálynak is, akik jellemzően fix jövedelemből gazdálkodnak. A lakhatási költségek leszorítása után a rendszeres nyugdíjemelések és az inflációkövető kiegészítések is biztosították, hogy az ellátások értéke ne olvadjon el, mint a 2010-et megelőző években. 2018-tól megjelent a nyugdíjprémium, melynek keretében, ha a gazdaság teljesítménye lehetővé tette, a nyugdíjasok egyszeri plusz juttatást kapnak, ez a nyugdíjprémium. Az üzenet világos: az ország növekedéséből az időseknek is részesülnie kell, a megbecsülésnek pénzben is ki kell fejeződnie.

Korai nyugdíj anyagi biztonság mellett

A Nők 40 program különösen fontos intézkedés volt a nők és az idősek szempontjából. E szerint aki 40 év munkaviszonyt fel tudott mutatni, 2011-től korától függetlenül nyugdíjba vonulhatott. Ez nemcsak a nyugdíjasok számát növelte, hanem lehetőséget adott a nőknek, hogy a családra és egészségükre koncentráljanak, miközben anyagi biztonságukat is megőrizték.