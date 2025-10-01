Ezekkel az intézkedésekkel segíti a kormány a nyugdíjasokat

2010-ben az a tapasztalata volt a nyugdíjasoknak, hogy minden évben csökkent a nyugdíjak értéke – utalt Orbán Viktor az Idősügyi Tanács egyik ülésén a baloldali kormányok idős ellenes politikájára, hozzátéve: abban állapodtunk meg, hogy olyan gazdaságpolitikát fogunk folytatni, amely megőrzi a nyugdíjak értékét. Az idősek számára az egyik legjelentősebb lépés a 13. havi nyugdíj visszaállítása volt, amit még 2009-ben vettek el a szocialisták. 2021-ben először negyed havi, majd 2022-ben félhavi, 2023-ban három heti, végül 2024 februárjától teljes havi összegben kapták vissza a nyugdíjasok a plusz juttatást. Több mint kétmillió ember életét érintette, azonnali és kézzelfogható pénzügyi könnyebbséget nyújtva a hazai időseknek.
Bár a rezsicsökkentés nem kizárólag az időseknek szólt, de kiemelt segítséget jelentett a nyugdíjasoknak. A villany, gáz, víz és szemétszállítás díjának mérséklése 2013-tól kezdődően jelentősen csökkentette a havi rendszeres kiadásokat. Az intézkedés pénzügyi könnyebbséget és biztonságérzetet adott annak a korosztálynak is, akik jellemzően fix jövedelemből gazdálkodnak. A lakhatási költségek leszorítása után a rendszeres nyugdíjemelések és az inflációkövető kiegészítések is biztosították, hogy az ellátások értéke ne olvadjon el, mint a 2010-et megelőző években. 2018-tól megjelent a nyugdíjprémium, melynek keretében, ha a gazdaság teljesítménye lehetővé tette, a nyugdíjasok egyszeri plusz juttatást kapnak, ez a nyugdíjprémium. Az üzenet világos: az ország növekedéséből az időseknek is részesülnie kell, a megbecsülésnek pénzben is ki kell fejeződnie.
A Nők 40 program különösen fontos intézkedés volt a nők és az idősek szempontjából. E szerint aki 40 év munkaviszonyt fel tudott mutatni, 2011-től korától függetlenül nyugdíjba vonulhatott. Ez nemcsak a nyugdíjasok számát növelte, hanem lehetőséget adott a nőknek, hogy a családra és egészségükre koncentráljanak, miközben anyagi biztonságukat is megőrizték.
Bár korábban már díjmentesen vehették igénybe a helyi járatokat, 2024 márciusától a 65 év felettiek díjmentesen utazhatnak a helyközi járatokon is. Ez nemcsak pénzügyi könnyebbség, hanem a társadalmi aktivitás növelését is szolgálja, lehetővé téve az orvosi vizsgálatok, kulturális programok és családlátogatások ingyenes elérését.
2025 második felétől a kormány bevezette a nyugdíjasok áfa-visszatérítését bizonyos alapvető élelmiszerekre (zöldség, gyümölcs, tejtermék). A visszatérítés havi szinten mintegy 10–15 ezer forint lehet. Igénybevételéhez egy speciális kedvezménykártya szükséges, ezen automatikusan jóváírásra kerül a vásárlás áfaértéke, ezzel közvetlenül csökkentve a mindennapi kiadásokat.
E mellé társul idén szeptember 1-től a 30 000 forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalvány, amit a legtöbb hazai üzletben fel lehet használni. Az utalványt szeptember eleje és október 15-e között ütemezetten, postai úton kézbesítik a hazai nyugdíjasoknak.
Ez évtől pedig a Vidéki Otthonfelújítási Program az 5 ezer fő alatti településeken élő nyugdíjasoknak is elérhetővé vált. A támogatás akár 3 millió forintos vissza nem térítendő összeggel és kedvezményes hitellel segíti az otthonok korszerűsítését, tovább csökkenhet a fűtésszámla, javulhat az életminőség.
2023-ban több szakápolási intézmény szociális fenntartásba került, bővült a házi segítségnyújtás, és civil szervezetek kaptak támogatást időseknek szóló programokra.
legalább olyan fontos a szépkorúak számára, mint a pénzügyi biztonság.
Ha valaki nyugdíjas és dolgozik, a nyugdíj mellett a munkabére után nem kell TB-járulékot, szociális hozzájárulást fizetni. A jövedelmet egykulcsos, 15 százalékos adó terheli, így a munkavállaló és a munkaadó számára is kedvező. Ez lehetőséget ad az aktív idősek számára, hogy anyagi biztonság mellett továbbra is a munka világában maradjanak.
2022-ben elindult a Gondosóra program is, amely ingyenesen igénybe vehető, a tavalyi évtől már 65 év feletti kortól. Célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérésüket nem csak vészhelyzet esetén. Az Európában egyedülálló programhoz egy 0–24 órás diszpécserszolgálat tartozik, ahol szakképzett személyzet nyújt segítséget a felmerülő problémák megoldásában, szükség esetén családtag, szomszéd, barát, vagy szociális gondozó bevonásával.
A 2000-es évek idősellenes politikáját napjainkban egy új szereplő élesztette. Magyar Péter először csak dehonesztáló megjegyzéseket tett az idősekre, például a pejoratív nyugdíjaskommandó kifejezést használva. Azonban később a Tisza Párt programírójaként dolgozó Petschnig Mária Zita egy rendezvényen a párt terveit taglalva leplezetlenül beszélt arról, hogy nem tartja jónak a 13. havi nyugdíjat. Tiszta beszéd, egyértelmű állásfoglalás a Tisza közgazdászától.
Ezt erősíti az is, hogy a szintén Magyar Péter bizalmi köréhez tartozó Raskó György egy podcastben azt részletezte, a Tisza Párt elnöke nem szereti az időseket. Hozzátette: kora miatt nem tölthetné be az agrárminiszteri pozíciót a Tisza esetleges választási győzelme esetén, mivel Magyar gyakorlatilag senkit nem akar felvenni a képzeletbeli kormányába, aki több mint egy-két évvel idősebb nála.
Készülnek az utolsó simítások a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten – közölte Orbán Viktor. A miniszterelnök videóban közölte, az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni.
Pontos elszámolás, hosszú barátság. Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük. Idén is így lesz ez – hangsúlyozta Orbán Viktor, leszögezve, minden nyugdíjas megkapja, ami jár, még az év végéig, reményei szerint már novemberben mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent.