Ezt nem láttuk jönni: Indiában lesz a mesterséges intelligencia központja

Az Alphabet Inc. Google-je 15 milliárd dollárt tervez befektetni Dél-Indiában egy 1 gigawattos adatközpont létrehozása érdekében. A beruházás a következő öt évben valósul meg, és a Google legnagyobb mesterséges intelligencia központja lesz a világon az Egyesült Államokon kívül. A Google adatközpontja, amelyet Visakhapatnam városában építenek meg része az indiai Andhra Pradesh állam által kitűzött hosszabb távú célnak, mely szerint 2029-re 6 gigawattnyi adatközpont-kapacitást fejlesztetnének ki.

India a mesterséges intelligencia rendszerek iránti kereslet által táplált világméretű adatközpont-boom egyik legnagyobb haszonélvezőjévé vált

A gigászi adatközpont a „Google eddigi legnagyobb befektetése Indiában” – áll a Google keddi közleményében. Valamint a vállalat 12 különböző országban működő mesterséges intelligencia központokból álló globális hálózatának része lesz.

Azonban, nem csak a Google, hanem más vezető technológiai cégek is milliárdos befektetéseket visznek a kontinensnyi országba. Az Amazon.com Inc. 12,7 milliárd dollárt tervez befektetni a felhőinfrastruktúra kiépítésébe 2030-ig, a ChatGPT gyártója, az OpenAI pedig egy 1 gigawattos adatközpont létrehozását tervezi. A CBRE Group Inc. szerint 2027-re India adatközpont-piacába történő befektetések várhatóan meghaladják a 100 milliárd dollárt.

Narendra Modi, India miniszterelnöke a technológiát kulcsfontosságúnak nevezte az ország gazdaságának fellendítéséhez és milliók szegénységből való kiemeléséhez. Az ország azonban komoly kihívásokkal is szembe néz, mivel a korlátozott vízkészletek és a megbízhatatlan áramszolgáltatás továbbra is jelentős problémákat okoznak. Ezek pedig elengedhetetlenek az adatközpontok működéséhez.

Elképesztően nagy a mesterséges intelligencia energiaéhsége

A mesterséges intelligencia fejlődése és a digitális világ terjeszkedése vitathatatlanul az elmúlt évtized egyik legnagyobb áttörése. A technológiai cégek versenyt futnak egymással, hogy minél fejlettebb modelleket, nagyobb teljesítményű adatközpontokat és gyorsabb felhőszolgáltatásokat hozzanak létre. Azonban ez a fejlődés nem jár következmények nélkül – főként nem környezeti szempontból. Az ENSZ Nemzetközi Távközlési Uniója (ITU) frissen publikált jelentése szerint a vezető technológiai vállalatok működési szén-dioxid-kibocsátása 2020 és 2023 között átlagosan 150%-kal emelkedett. A jelentés szerint a kibocsátások fő oka az AI modellek fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges számítási kapacitás robbanásszerű növekedése.