Kellemes meglepetéssel szolgált a szeptemberi inflációs adat

Az infláció mértéke a KSH adatai alapján az előző év azonos időszakához viszonyítva – júliushoz és augusztushoz hasonlóan – átlagosan 4,3 százalékot ért el szeptemberben. Az élelmiszerek ára az előző hónaphoz képest 0,2 százalékkal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,5 százalékkal mérséklődött. 2024 szeptemberéhez képest 4,7 százalékot, a hidegélelmiszerek esetében pedig mindössze 3 százalékot tett ki az élelmiszerinfláció mértéke.

Kellemes meglepetést okozott a szeptemberi inflációs adat

Fotó: Stock-Asso / Shutterstock

A kormány mindent megtesz a családok anyagi biztonságának további erősítése érdekében: 2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökebfogadói díj, október 1-től pedig teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes anyák. A Tisza kiszivárgott tervével szemben nem elveszi a magyar családok pénzét, hanem támogatja őket, ezért 2026 januárjától érkezik a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége, valamint két lépcsőben megduplázzák a családi adókedvezményt is – hangsúlyoza a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye.

A kormány a Tiszával ellentétben nem a profithajhász multik, hanem a magyar emberek pártján áll, ezért az indokolatlan áremelések letörése érdekében november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést. Az intézkedés gyors és érdemi árcsökkenést eredményezett, a drogériákban átlagosan 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek.

Csökkent az élelmiszer- és a nyugdíjasinfláció

A kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok, a telekommunikációs cégek, valamint a gyógyszeripari szereplők esetében. A szépkorúak támogatása is kiemelt figyelmet kap: a 30 ezer forintos utalvánnyal mintegy 2,5 millió nyugdíjas számára nyújtanak érdemi anyagi segítséget, ebből már több mint 2 millióan megkapták a juttatást.

Az indokolatlan áremelések elleni küzdelem és az adócsökkentések élénkítik a fogyasztást, ezáltal hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez is

– zárul a szaktárca közleménye.