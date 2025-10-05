Befektetők fókuszában Bali ingatlanpiaca – európai üzletemberek is lecsaptak a hatalmas hozamra

Folyamatosan nő Bali népszerűsége: míg 2019-ben 6,3 millió külföldi turista érkezett, a járvány utáni újranyitáskor 2023-ban is közel 6 millióan választották a szigetet, ez pedig az ingatlanpiacot is felpörgette.

Befektetők fókuszában Bali ingatlanpiaca / Forrás: Origo

Az előrejelzések szerint 2025-re a látogatók száma elérheti a 8 milliót, amit új közvetlen járatok is segítenek

Európából

és a Közel-Keletről.

A növekvő turizmus egész éves keresletet teremt a villák és resortok iránt, a sziget pedig egyre vonzóbb a digitális nomádok körében is.

A befektetők számára Bali legnagyobb vonzereje a hozam. Míg Európában az ingatlanok átlagosan 4–6 százalékos megtérülést hoznak, a szigeten a villák bruttó 12–18 százalékos éves hozammal működnek, a legnépszerűbb régiókban pedig 70–80 százalékos kihasználtsággal, éjszakánként 300–800 eurós áron. Az építési költségek is jóval alacsonyabbak: egy luxusvilla Balin négyzetméterenként 800–1200 euróból megvalósítható, míg Nyugat-Európában ugyanez 2.000–3500 euróba kerül. Egy teljesen berendezett, medencés 2–3 hálószobás villa 250–350 ezer euróért elérhető, ami a Földközi-tenger térségében 1–1,5 millió euró lenne.

Jogi környezet és üzemeltetés

A külföldi befektetők Bali ingatlanpiacán hosszú távú, 25–30 éves bérleti szerződésekkel, vagy helyi PT PMA cégek alapításával szerezhetnek jogszerűen tulajdont. Az engedélyezési folyamatokat az elmúlt években jelentősen egyszerűsítették, így a piac sokkal átláthatóbbá vált. A befektetők számára különösen fontosak az úgynevezett Pink Zone területek, ahol jogilag biztonságosan lehet építkezni.

A fenntartási költségek ugyancsak kedvezőek: egy alkalmazott havi fizetése 150–300 euró, az éves ingatlanadó ritkán haladja meg a 300 eurót, a rezsiköltség pedig havi 100–150 euró. Egy 60 ezer eurós éves bevételt hozó villa így akár 45–50 ezer euró nettó profitot is termelhet.

Olcsók az ingatlanok Balin

A különbség az európai nagyvárosokhoz képest szembetűnő. Míg Budapesten 100 ezer euróból legfeljebb egy 30 négyzetméteres belvárosi garzon vásárolható, Berlinben vagy Párizsban mindössze 10–15 négyzetméteres stúdiók érhetők el ennyiért. Balin viszont ugyanennyi pénzért egy 48 négyzetméteres, teljesen berendezett luxuslakás jár saját medencével, wellnessrészleggel és edzőteremmel. Magyarok befektetők is észrevették a lehetőséget: Kovács Christian, a Remarc Property Group jelenleg egy ötcsillagos resortot épít, amely Zen Luxury Complex néven nyílik majd meg.