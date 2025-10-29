Sokaknak hozhat könnyítést 2026 az ingatlanpiacon

Jelentős könnyítés lehet az, hogy jövő év elejétől várandós vagy örökbefogadási engedélyezési eljárásban részt vevő anyák életkortól függetlenül, azaz 41. életévük betöltése után is igényelhetik majd a CSOK pluszt, és ekkorra tehető az Otthon Start második hullámának felfutása is. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunk megkeresésére elmondta, nehéz csupán ingatlanpiaci szempontból vizsgálni a az október 27-én társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet tartalmát és a fix 3 százalékos hitelt, több ponton is van összefüggés.

Két tervezett könnyítés is egyszerre jön az ingatlanpiacon, az Otthon start esetében az újépítésű lakásokra vonatkozó társasházi építményi jog(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Felidézte, az Otthon start igénylőinek nagyjából fele házas, az átlagéletkor 34 év, az igénylők négyötöde egyébként negyven év alatti. Nem kizárt szerinte, hogy a fix 3 százalékos hitel igénylői között olyanokat is találunk, akik még a korábbi csok konstrukció segítségével vásároltak ingatlant, de kinőtték. Igaz, ők csok plusszal nem tudják kombinálni az Otthon startot, ám a negyven év felettieknek szóló kedvezmény többeket érinthet.

A tervezett könnyítésnek hátteréhez érdemes még tudni, hogy fix 3 százalékos hitelt az indulását követően napi ezren igényeltek, míg csok pluszért nagyjából egy hónap alatt folyamodtak ennyien. Ott is az indulást követő időszak volt kiugró, idáig nagyjából 15-16 ezren kaptak csok pluszt.

Az időzítés egybeesik az Otthon startra ható könnyítéssel, a társasházi építményi jog bevezetésével. Az építményi jog lényege, hogy már az építés alatt álló társasházban is keletkezhessen bejegyezhető és megterhelhető jog a vevő javára. Ez azt jelenti, hogy ha a beruházás közben csőd vagy végrehajtás indulna a tulajdonos ellen, a vevőnek akkor is megmarad a joga a kifizetett összeg erejéig – hasonlóan ahhoz, mintha jelzálogjoga lenne. Ez az újépítésű ingatlanok piacára gyakorol hatást. És amíg a fix 3 százalékos hitel árkorlátot foglal magában (az ingatlan átlagos négyzetméterára nem haladhatja meg a másfél millió forintot, vételár a lakások esetében a százmillió forintot), addig a csok plusz esetében nincs ilyen kikötés.

A szakértő szerint kell ugyan árnövekedéssel számolni 2026 elején, ám jelezte, ez nem lesz akkora mértékű, mint ősszel,

az Otthon start indulásánál, valamint rámutatott arra is, jelenleg úgy nőttek az árak, hogy a tranzakciók száma is emelkedett, emellett a piac a jó híreket mintegy előre beárazza, kevéssé valószínű, hogy az eladók ne értesültek volna már az indulása előtt az Otthon startról (most pedig a csok pluszról). Igaz, utóbbi az igénylők kisebb hányadát teheti ki, míg az előbbi iránt addig is folyamatos (de kisebb) maradhat a kereslet – véli Balogh László, egyben felhívta a figyelmet, bár kombinálható, a két konstrukció külön is igényelhető, az Otthon start pedig semmilyen gyermekvállalási szándékhoz nem kötődik.