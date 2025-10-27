Kiknek a legtesthezállóbb a fix 3 százalékos konstrukció?

A CSOK-nak gyakran felrótták, hogy sokan koruk vagy családi állapotuk miatt kimaradtak a támogatásokból, ám most az Otthon start igénylőinek négyötöde 34 évesnél idősebb ‒ közölte Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Magyar Nemzettel. Az ingatlanpiacra két-három hónap alatt plusz tizenötezren léptek be, ilyen rövid idő alatt ekkora keresletnövekedés pedig szükségszerűen áremelkedéseket okozott ‒ közölte.

Ingatlanpiacimozgás: az áremelkedés valóban érezhető, azonban az első otthonukat vásárlók pozícióját nem rontotta az Otthon start. / Fotó: Shutterstock

Mozgásba lendült a magyar ingatlanpiac

Balogh László rámutatott, éves összevetésben pont Kelet-Magyarország drágult jobban, és Nyugat-Magyarország, illetve Pest vármegye kevésbé, amivel zárult az árolló, járulékosan pedig a keleti részben élők (ingatlan)vagyoni helyzete javult. Minden méretű és típusú településen feljebb mentek ugyanis az árak. A főváros árszintje csak részben függ össze ezzel, az árakat itt elsődlegesen nem az Otthon start, hanem az állampapírpiacról az ingatlanokhoz visszatérő befektetők által generált kereslet húzta felfelé.

Hangsúlyozta: az áremelkedés valóban érezhető, azonban az első otthonukat vásárlók pozícióját azért nem rontotta az Otthon start, mert tavaly, hiába voltak kisebbek az árak, egyáltalán nem tudtak piacra lépni, most viszont a 2025-ös szintek ellenére megvan rá a lehetőségük.

Ellenben az állami program az albérletárakra kedvező hatást gyakorolt, hiszen nőtt a kínálat, ám az árak stagnálása, enyhe csökkenése csak időleges, hiszen az ingatlankiadás hozama csökken, a befektetői célú vásárlások csökkennek ‒ fűzte hozzá az ingatlanszakértő.

Mit érzékelnek a bankok?

A lakáshitelpiaci folyamatokat kommentálva a K&H Bank rendkívül intenzív és sikeres időszakról számolt be. Az Erste Banknál úgy érzékelik, hogy óriási a kereslet, hiszen szeptemberben négyszer annyi lakáshitel-igénylés futott be, mint az előző hónapok átlagában

Az OTP Bank a program indulása előtt több ezer érdeklődő ügyfelet tapasztalt bankfiókokban, illetve telefonos ügyfélszolgálatán. A befogadott igénylések száma napról napra dinamikusan növekszik.

A Raiffeisen Bank közlése szerint a korábbi hónapokhoz képest szeptemberben több mint háromszoros növekedést regisztrált, és egyelőre nem érződik jelentősebb lassulás.