Kiknek a legtesthezállóbb a fix 3 százalékos konstrukció?

A CSOK-nak gyakran felrótták, hogy sokan koruk vagy családi állapotuk miatt kimaradtak a támogatásokból, ám most az Otthon start igénylőinek négyötöde 34 évesnél idősebb ‒ közölte Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Magyar Nemzettel. Az ingatlanpiacra két-három hónap alatt plusz tizenötezren léptek be, ilyen rövid idő alatt ekkora keresletnövekedés pedig szükségszerűen áremelkedéseket okozott ‒ közölte.
Mozgásba lendült a magyar ingatlanpiac
Balogh László rámutatott, éves összevetésben pont Kelet-Magyarország drágult jobban, és Nyugat-Magyarország, illetve Pest vármegye kevésbé, amivel zárult az árolló, járulékosan pedig a keleti részben élők (ingatlan)vagyoni helyzete javult. Minden méretű és típusú településen feljebb mentek ugyanis az árak. A főváros árszintje csak részben függ össze ezzel, az árakat itt elsődlegesen nem az Otthon start, hanem az állampapírpiacról az ingatlanokhoz visszatérő befektetők által generált kereslet húzta felfelé.
Hangsúlyozta: az áremelkedés valóban érezhető, azonban az első otthonukat vásárlók pozícióját azért nem rontotta az Otthon start, mert tavaly, hiába voltak kisebbek az árak, egyáltalán nem tudtak piacra lépni, most viszont a 2025-ös szintek ellenére megvan rá a lehetőségük.
Ellenben az állami program az albérletárakra kedvező hatást gyakorolt, hiszen nőtt a kínálat, ám az árak stagnálása, enyhe csökkenése csak időleges, hiszen az ingatlankiadás hozama csökken, a befektetői célú vásárlások csökkennek ‒ fűzte hozzá az ingatlanszakértő.
Mit érzékelnek a bankok?
A lakáshitelpiaci folyamatokat kommentálva a K&H Bank rendkívül intenzív és sikeres időszakról számolt be. Az Erste Banknál úgy érzékelik, hogy óriási a kereslet, hiszen szeptemberben négyszer annyi lakáshitel-igénylés futott be, mint az előző hónapok átlagában
Az OTP Bank a program indulása előtt több ezer érdeklődő ügyfelet tapasztalt bankfiókokban, illetve telefonos ügyfélszolgálatán. A befogadott igénylések száma napról napra dinamikusan növekszik.
A Raiffeisen Bank közlése szerint a korábbi hónapokhoz képest szeptemberben több mint háromszoros növekedést regisztrált, és egyelőre nem érződik jelentősebb lassulás.
Ezekkel a kedvezményekkel csábítanak a hitelintézetek
- A CIB Bank elsőként robbantott nagyot azzal, hogy még a jelenlegi gazdasági környezethez képest rendkívül kedvezőnek mondható 3 százalékos kamatozást is lejjebb faragta ennél a hitelnél, egészen pontosan fix 2,95 százalék kamatot nyújt a teljes futamidőre.
- Az UniCredit Bank is 3 százalék alá ment, a saját 2,9 százalékú kamatajánlatával. Az értékbecslési és a közjegyzői díjat is átvállalják, itt viszont fontos tudni arról, hogy ha a folyósítástól számított öt éven belül előtörlesztéssel a fennmaradt tőketartozás kevesebb mint felére csökkent a folyósított összegnek, akkor vissza kell fizetni azt a banknak.
- Sokaknak a Gránit Bank lehet a legvonzóbb választás, mert itt adják a legalacsonyabb kamatot, amit jelenleg mindössze 2,85 százalékban határoztak meg. Fixen 200 000 forint jóváírásban részesülhet az, akinek folyósítják az Otthon start lakáscélú hitelt, pozitív marketingnyilatkozatot tesz és rendelkezik olyan Erste-számlával, ahová rendszeresen jövedelmet, így munkabért érkeztet. Ez az összeg felpumpálható akár 360 000 forintig is, ha egyidejűleg vagyon- és törlesztésvédelmi biztosítást is köt valaki a banknál, és hogy ha új ügyfélként folyószámlát és lakástakarék számlát is nyit.
- Az MBH bank is előrukkolt egy nagyon egyedi és vonzó ajánlattal, mert aki a Flotta kiemelt partner programjához tartozó vállalatok egyikénél dolgozik, 3 százalék helyett már fix 2,75 százalékkal igényelheti az Otthon start lakáscélú hitelt, ezért érdemes érdeklődni a munkáltatónál. Ellenben akik nem esnek ebbe a kategóriába, ők az eredeti koncepció szerinti 3 százalékos kamattal vehetik fel a kölcsönt.
OTP: Türelmi idő a tőketörlesztés megkezdésére
- Az OTP-nél fix 3 százalékos kamattal érhető el az Otthon start program. Ami kifejezetten egyedülállóvá teszi az itteni támogatott hitelt, hogy egyéves türelmi idő kérhető, ebből adódóan az első évben csak kamatot kell fizetni, a tőketörlesztés pedig majd a 13. hónaptól kezdődik.
- A K&H Banknál szintén fix 3 százalék kamattal igényelhető az új hitel. A sikeresen folyósított hitelek után – ha a banknál vezetett számláról törleszt az ügyfél – 200 000 forint ajándék jóváírás jár, ami még kétszer 60 000 forinttal is növelhető, amennyiben ketten igénylik a kölcsönt, és az adós és adóstárs egyaránt bankot váltanak az őszi számlanyitási kampányuk keretében.
- A Magnet Banknál egyéb kedvezményekkel is készültek az ügyfeleknek. Ha 2025. szeptember 15. és 2025. december 31. közötti időszakban közvetlenül a bankon keresztül igényelnek legalább 10 millió forintot, akkor 100 000 forint értékű elektronikus IKEA-utalványt ajándékoznak az ügyfeleknek. Feltétel még, hogy a folyósítás idejében már rendelkezni kell Magnet bankos folyószámlával.