Ingyenessé teszi a fedélzeti ellátást az egyik fapados légitársaság a turistaosztályon

A dubaji légitársaság folyamatosan jelentős fejlesztéseket hajt végre az utasélmény javítása érdekében, ennek részeként jelentős újítást, ingyenes fedélzeti ellátást vezet be hamarosan turistaosztályán is – jelentette be a repülőtársaság, amely, ahogy fogalmaztak, a cég elkötelezettségét mutatja az innováció, a dinamikusan változó piaci igények és az utasok felé.

Az ingyenes fedélzeti ellátás része lesz novembertől az étkezés is/ Fotó: Flydubai

Novembertől ingyenes fedélzeti ellátást kapnak a flydubai utasai

A most bejelentett újítás szerint

a flydubai most novembertől immár az Economy Class jegyek árába is beépíti az ingyenes étkezést, valamint a fedélzeti szórakoztató rendszerhez hozzáférést.

A turistaosztály szolgáltatásainak újradefiniálása minden járatunkon jelentős előrelépést jelent üzleti modellünk fejlődésében – fogalmazott Ghaith Al Ghaith, a flydubai vezérigazgatója, aki elmondta: az ingyenes fedélzeti ellátással a légitársaság célja, hogy ezzel átláthatóbb szolgáltatáscsomagot és kényelmesebb utazási élményt kínáljon azoknak az utasoknak is, akik az alapdíjas kabinban foglalnak helyet.

Hamad Obaidalla, a flydubai kereskedelmi igazgatója hozzátette: rugalmas üzleti modelljüknek köszönhetően az évek során gyorsan sikerült reagálni a kihívásokra és ki tudták aknázni az új lehetőségeket.

Hálózatunk bővítésére, flottánk növelésére és egyre több utas fogadására készülünk. Az étkezések és a fedélzeti szórakoztatás egységes jegyárba építésével átalakítjuk a turistaosztály díjszabását, nagyobb értéket kínálva az utasoknak, miközben megőrizzük versenyképességünket

– hangsúlyozta.

A most bejelentett módosítás egy több éve zajló szolgáltatásfejlesztési sor újabb állomása.

A flydubai korábban külön Business Class check-in zónát nyitott,

valamint üzleti várót hozott létre a dubaji DXB repülőtér 2-es terminálján,

ezúttal az Economy-kabin utasélményének szintemelésére fókuszál.

A társaság magyarországi képviselete szerint a változtatások célja, hogy az utazás minden szakaszában következetes minőséget kapjanak az ügyfelek, a jegyvásárlástól a beszálláson át a fedélzeti kiszolgálásig.