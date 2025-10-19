Ingyenessé teszi a fedélzeti ellátást az egyik fapados légitársaság a turistaosztályon

A dubaji légitársaság folyamatosan jelentős fejlesztéseket hajt végre az utasélmény javítása érdekében, ennek részeként jelentős újítást, ingyenes fedélzeti ellátást vezet be hamarosan turistaosztályán is – jelentette be a repülőtársaság, amely, ahogy fogalmaztak, a cég elkötelezettségét mutatja az innováció, a dinamikusan változó piaci igények és az utasok felé.
Novembertől ingyenes fedélzeti ellátást kapnak a flydubai utasai
A most bejelentett újítás szerint
a flydubai most novembertől immár az Economy Class jegyek árába is beépíti az ingyenes étkezést, valamint a fedélzeti szórakoztató rendszerhez hozzáférést.
A turistaosztály szolgáltatásainak újradefiniálása minden járatunkon jelentős előrelépést jelent üzleti modellünk fejlődésében – fogalmazott Ghaith Al Ghaith, a flydubai vezérigazgatója, aki elmondta: az ingyenes fedélzeti ellátással a légitársaság célja, hogy ezzel átláthatóbb szolgáltatáscsomagot és kényelmesebb utazási élményt kínáljon azoknak az utasoknak is, akik az alapdíjas kabinban foglalnak helyet.
Hamad Obaidalla, a flydubai kereskedelmi igazgatója hozzátette: rugalmas üzleti modelljüknek köszönhetően az évek során gyorsan sikerült reagálni a kihívásokra és ki tudták aknázni az új lehetőségeket.
Hálózatunk bővítésére, flottánk növelésére és egyre több utas fogadására készülünk. Az étkezések és a fedélzeti szórakoztatás egységes jegyárba építésével átalakítjuk a turistaosztály díjszabását, nagyobb értéket kínálva az utasoknak, miközben megőrizzük versenyképességünket
– hangsúlyozta.
A most bejelentett módosítás egy több éve zajló szolgáltatásfejlesztési sor újabb állomása.
- A flydubai korábban külön Business Class check-in zónát nyitott,
- valamint üzleti várót hozott létre a dubaji DXB repülőtér 2-es terminálján,
- ezúttal az Economy-kabin utasélményének szintemelésére fókuszál.
A társaság magyarországi képviselete szerint a változtatások célja, hogy az utazás minden szakaszában következetes minőséget kapjanak az ügyfelek, a jegyvásárlástól a beszálláson át a fedélzeti kiszolgálásig.
Ilyen lesz az ingyenes fedélzeti ellátás
Míg korábban a legolcsóbb jegytípus nem tartalmazta a fedélzeti ellátást, a változtatás után már minden utas számára díjmentes lesz az étkezés. A társaság tájékoztatása szerint a menük az útvonalakhoz igazodnak, így az utazók már útközben ízelítőt kapnak az úti cél gasztronómiájából. Az étel- és italválaszték a repülés útvonalától és időtartamától függően változhat. A flydubai jelenleg regionális menüket kínál, amelyek között megtalálhatók afrikai, európai, indiai, közel-keleti, orosz és délkelet-ázsiai specialitások.
A fedélzeti szórakoztató rendszer is szintet lép. A fedélzeti szórakozás részeként a flydubai járatain utazók többnyelvű, interaktív rendszert vehetnek igénybe, amely több mint ezer filmet, sorozatot és zenei albumot tesz elérhetővé, a hollywoodi és bollywoodi tartalmaktól kezdve a nagy nemzetközi szolgáltatók – például az HBO Max – műsoraiig, kiegészítve kifejezetten gyerekeknek szánt kínálattal, mint a BBC Kids. Az utasok emellett játékokat, digitális magazinokat, több mint 700 zenei albumot és podcastokat is elérhetnek, illetve tájékozódhatnak úti céljukról és a repülés valós idejű adatairól.
Bár a hagyományos légitársaságoknál minden jegyhez alapból jár a fedélzeti ellátás, a fapadosoknál ez nem fordul elő. A fejlesztésekkel a fapados flydubai vélhetően abba az irányba halad, hogy feljebb pozícionálja magát. Jelenleg egyébként 3 csillagos diszkont légitársasaságként szerepel a légiközlekedési iparág független minősítő szervezetének ranglistáján, amely egyebek mellett az üléseket, a kényelmi szolgáltatásokat, az étel- és italkínálatot, a fedélzeti szórakoztatást, tisztaságot, és légiutas-kísérők, illetve a földi személyzet szolgáltatását értékeli.