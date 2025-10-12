Átszakadt egy iszaptározó gátja, 125-en meghaltak a súlyos katasztrófában

Borzalmas ipari katasztrófa történt 1972 február hónapjában, amikor a Pittston Coal nevű szénbányász vállalat szürkeiszap-tárolójának gátja a napokon át tartó esőzések következtében meggyengült és átaszakadt a Buffalo Creek patak völgyében, Nyugat-Virginia állam Logan megyéjében. Az eset tragédiával végzőtt, 125-en haltak meg a balesetben. A katasztrófa úgy következett be február 26-án a reggeli órákban, hogy előtte néhány nappal egy ellenőrzés eredményeként megfelelőnek minősítették a létesítmény, illetve a szürkeiszapot megtartó gátas tároló működését.

1972-ben súlyos bányaipari katasztrófa történt Nyugat-Virginában: kiömlő szürkeiszap temetett maga alá településeket, 125 ember halálát okozva (illusztráció)

Baljós előjelek vezették fel az iszapkatasztrófát

A széntermelés felfutásával több kisebb városka, bányatelep, közösség alakult ki a Buffalo Creek és Middle Fork környéki szénforrások közelében az 1960-as években, ahol minden a szénről szólt. A családok és a parányi települések jövője is egyöntetűen a szénen múlott, a szénbányában végzett munkával fonódott össze, különösen azért, mert a bányavállalat nem csak munkát adott az oda települőknek, hanem infrastruktúrát épített, boltokat üzemeltetett, árukat szállított oda, hogy helyben is viszonylag komfortos életet lehessen élni.

Ugyanakkor a Pittston Coal hiába ért el a második világháborút követő évektől egyre jobb termelési eredményeket a 1960-as évek végéig, egyre több munkavállalót csalogatva a környékre, mint kiderült, a bányahulladék és a kitermelés során keletkező szürkeiszap kezelése nem a legkörültekintőbb módon történt. Bár – hatósági felszólítás után – alkalmaztak tisztítást és ülepítést, mielőtt a szennyvizet visszaengedték volna a Buffalo Creek patakba, a hulladék kezelésére szolgáló több gát felépítésekor nem minden mozzanatnál jártak el alapos mérnöki tervezéssel.

Sőt, a hármas számú gátat a korábbi, részben a bányahulladék felhasználásával felhúzott előző kettőre építették a szürkeiszap megtartására, amit így nem kellett külön jóváhagynia a hatóságnak.

Baljós előjelek már 1967-ben és 1971-ben voltak: előbbi alkalommal a kettes gát sérült meg az esőzések következtében, majd a kettes és a hármas gát is sérülést szenvedett. A felépítményeket nem tehermentesítették elvezető csatornákkal, így a felgyülemlő hatalmas mennyiségű bányahulladékot tartó gátak egyre nagyobb tehertételnek voltak kitéve.