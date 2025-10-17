Fontos bejelentést tett a NAV az egészségügyi hozzájárulásról

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 25. § (3) bekezdése alapján 2026.január 1-től az egészségügyi szolgáltatási járulék összege megváltozik – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A járulék havi összege 12 300 forint, törthónap esetén napi összege 410 forint lesz január 1-jétől. 2025-re 11 800 forint (napi 390 forint) a járulék összege, amit a tárgyhót követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.

Változás jön az egészségügyi szolgáltatási járulék összegében 2026 januártól (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ezt kell tudni a járulékfizetési jogosultságról

A rendezett társadalombiztosítási jogviszony, ezen belül az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése mind a magánszemély, mind az állam, mind a gazdaság érdeke, mivel ennek révén a biztosított a társadalombiztosítás keretében finanszírozott, alapvetően térítésmentes egészségügyi ellátásra jogosult. A járulékot jellemzően a munkáltató fizeti be a munkavállalói után, de más esetek is elképzelhetők. A legfontosabb az, hogy ha társadalombiztosításunk megszűnik, a járulékot - miként a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő is jelzi - ebben az esetben is meg kell fizetni:

Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles:

az a belföldi személy, aki nem biztosított továbbá egészségügyi szolgáltatásra semmilyen jogcímen nem jogosult,

tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet,

a központi költségvetés a saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban részesülő – foglalkoztatottnak vagy kiegészítő tevékenységet végzőnek nem minősülő személyek, a gyermekgondozási díjban részesülők valamint a Tbj. 22. § (1) bekezdés a)-f), h)-p) és r)-t) pontjában meghatározott személyek után.

Ki minősül belföldi személynek? Társadalombiztosítási szempontból belföldi személynek minősül:

a Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező, illetve menekültként vagy oltalmazottként elismert személy,

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

a hontalan.

Belföldi az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultak esetén az a Magyarországon élő magyar állampolgár is, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek esetén az a legalább egy éve Magyarországon élő magyar állampolgár is.