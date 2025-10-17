Tovább dagad a szexragadozó amerikai üzletember körüli botrány

Egy nő, akit állítása szerint Jeffrey Epstein, a néhai amerikai üzletember és szexuális ragadozó szintén bántalmazott, beperelte a Bank of Americát és a Bank of New York Mellont arra hivatkozva, hogy a bankok tudatosan olyan pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak, amelyek lehetővé tették Epstein évekig tartó emberkereskedelmi ügyleteit. Az érintett bankok a Reutersnek egyelőre nem kívántak nyilatkozni az ügyben.

Jeffrey Epstein egy korábbi áldozata két amerikai bankot is beperelt

A bírósági iratokban Jane Doe-ként említett nő mindkét pénzintézettől meghatározatlan összegű kártérítést követel.

A Boies Schiller és az Edwards Henderson ügyvédi irodák képviselik, akik korábban 75 millió, illetve 290 millió dolláros megállapodásokat kötöttek a Deutsche Bankkal és a JPMorgannal az Epsteinhez fűződő állítólagos pénzügyi kapcsolataik miatt. Ugyanakkor sem a Deutsche Bank, sem a JPMorgan nem ismerte el a jogsértést a megállapodás elfogadásával.

Jeffrey Epstein áldozatának bankszámlájára utalt pénzt lakbérre

Jane Doe azt állítja, hogy 2011-ben, Oroszországban élve találkozott Epsteinnel. Anyagilag függővé vált az üzletembertől, aki 2011 és 2019 között legalább 100 alkalommal megerőszakolta, és arra kényszerítette, hogy szexuális aktusba bocsátkozzon más nőkkel.

A perirat szerint 2013-ban Richard Kahn, Epstein korábbi könyvelőjének utasítására nyitott egy Bank of America számlát, és Kahn rendszeresen küldött neki pénzt lakbérre azon keresztül.

2015-ben Kahn asszisztense azt mondta neki, hogy Epstein egy „álcég” bérszámfejtésébe veszi fel, és hogy a Bank of America számláján keresztül fogja megkapni a pénzeszközöket. Ügyvédei felhívják a figyelmet arra, hogy ezeknek a tranzakcióknak vészjelzéseket kellett volna adniuk a Bank of America, az Egyesült Államok második legnagyobb bankja számára.

Mint ismeretes, Epstein 2008-ban bűnösnek vallotta magát Floridában prostitúciós vádakban, egy olyan megállapodás részeként, amely lehetővé tette a számára, hogy elkerülje a szövetségi büntetőeljárást.

A Bank of New York Mellont elleni per állítása szerint a bank hitelkeretet biztosított az MC2 modellügynökségnek, amelyet Epstein és a francia modellközvetítő cégtulajdonos, Jean-Luc Brunel emberkereskedelemre használt. A peranyag alapján a pénzintézet összesen 378 millió dollárnyi kifizetést dolgozhatott fel az Epstein által folytatott emberkereskedelem áldozatául esett nőknek.