Rendkívüli

Megérkezett a hír, amit az egész világ várt — véget ért a háború

Donald J Trump

Finnország építi a világ legerősebb jégtörőit az USA-nak

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Acélóriások születnek a raumai hajógyárban, ugyanis hatalmas megrendelést kapott Finnország az Egyesült Államoktól. Finn kezek közt formálódnak azok a jégtörők, amelyek a világ leghidegebb vizeit hódítják majd meg, bizonyítva: a sarkkör mesterei továbbra is a skandinávok.
Donald J TrumpÉszaki-sarkFinnország

Finnország több jégtörőt gyártott és tervezett, mint bármely más nemzet a világon. Éppen ezért kaphatott történelmi jelentőségű megrendelést a Rauma Marine Constructions (RMC) hajógyár az Újvilágból, melynek keretében két újgenerációs jégtörőt épít az Egyesült Államok partiőrsége számára. A hat hajóból álló amerikai program részeként a raumai gyár készíti el az első két egységet egy olyan szerződés alapján, amely nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai jelentőséggel is bír – írja a yle.fi finn portál.

Az Északi-sarkvidék tengerterületei egyre átjárhatóbbá válnak a jégtörő hajók számára (képünkön egy jégtörő hajó)
Raumában épülnek az Egyesült Államok új jégtörő hajói. / Fotó: Unsplash / Noaa

Az első három jégtörő másfél éven belül készülhet el

A projekt négy vállalat kollaborációjában valósul meg, a résztvevők 

  • a Rauma Marine Constructions, 
  • az Aker Arctic, 
  • a kanadai Seaspan Shipyards és 
  • az amerikai Bollinger Shipyards. 

A konzorcium vezetője az Egyesült Államokban működő Bollinger, de a kulcsfontosságú fejlesztési és gyártási munkák nagy része Finnországban zajlik majd.

„Az első két hajót teljes egészében Raumában építjük meg” – nyilatkozta Mika Nieminen, az RMC vezérigazgatója. Elmondása szerint 

”Donald Trump amerikai elnök külön rendelete tette lehetővé, hogy bizonyos jégtörők az Egyesült Államokon kívül készüljenek el„

 – ez pedig óriási lehetőséget nyitott a finn hajóépítés számára. Ez a megrendelés hatalmas lökést ad a finn hajógyártásnak, és hosszú távú munkát biztosít a raumai régiónak – mutatott rá Nieminen.

A tervek szerint három hajó – kettő Raumában és egy az Egyesült Államokban – párhuzamosan épül majd, és az első szállításokra 36 hónapon belül kerülhet sor. A fennmaradó három jégtörőt később amerikai hajógyárakban fogják megépíteni.

Win-win – mindenki nyer az üzlettel

A Rauma Marine Constructions és az Aker Arctic szakértelme különösen értékes az Egyesült Államok számára, ugyanis Finnország világszinten is élen jár a jégtörők tervezésében és az arktikus technológiák fejlesztésében. Az amerikai partiőrség flottája pedig évtizedek óta megújításra szorul, miközben az Északi-sarkvidéken a jégsapka olvadásával egyre inkább növekszik a stratégiai és gazdasági aktivitás.

Nem véletlen, hogy az üzletet most ütötték nyélbe, hiszen a Donald Trump vezette Egyesült Államok semmiképp sem akar lemaradni az Északi-sarkvidék minél nagyobb szeletének ellenőrzéséért zajló versenyfutásban.

 

