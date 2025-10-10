Finnország építi a világ legerősebb jégtörőit az USA-nak

Finnország több jégtörőt gyártott és tervezett, mint bármely más nemzet a világon. Éppen ezért kaphatott történelmi jelentőségű megrendelést a Rauma Marine Constructions (RMC) hajógyár az Újvilágból, melynek keretében két újgenerációs jégtörőt épít az Egyesült Államok partiőrsége számára. A hat hajóból álló amerikai program részeként a raumai gyár készíti el az első két egységet egy olyan szerződés alapján, amely nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai jelentőséggel is bír – írja a yle.fi finn portál.
Az első három jégtörő másfél éven belül készülhet el
A projekt négy vállalat kollaborációjában valósul meg, a résztvevők
- a Rauma Marine Constructions,
- az Aker Arctic,
- a kanadai Seaspan Shipyards és
- az amerikai Bollinger Shipyards.
A konzorcium vezetője az Egyesült Államokban működő Bollinger, de a kulcsfontosságú fejlesztési és gyártási munkák nagy része Finnországban zajlik majd.
„Az első két hajót teljes egészében Raumában építjük meg” – nyilatkozta Mika Nieminen, az RMC vezérigazgatója. Elmondása szerint
”Donald Trump amerikai elnök külön rendelete tette lehetővé, hogy bizonyos jégtörők az Egyesült Államokon kívül készüljenek el„
– ez pedig óriási lehetőséget nyitott a finn hajóépítés számára. Ez a megrendelés hatalmas lökést ad a finn hajógyártásnak, és hosszú távú munkát biztosít a raumai régiónak – mutatott rá Nieminen.
A tervek szerint három hajó – kettő Raumában és egy az Egyesült Államokban – párhuzamosan épül majd, és az első szállításokra 36 hónapon belül kerülhet sor. A fennmaradó három jégtörőt később amerikai hajógyárakban fogják megépíteni.
Win-win – mindenki nyer az üzlettel
A Rauma Marine Constructions és az Aker Arctic szakértelme különösen értékes az Egyesült Államok számára, ugyanis Finnország világszinten is élen jár a jégtörők tervezésében és az arktikus technológiák fejlesztésében. Az amerikai partiőrség flottája pedig évtizedek óta megújításra szorul, miközben az Északi-sarkvidéken a jégsapka olvadásával egyre inkább növekszik a stratégiai és gazdasági aktivitás.
Nem véletlen, hogy az üzletet most ütötték nyélbe, hiszen a Donald Trump vezette Egyesült Államok semmiképp sem akar lemaradni az Északi-sarkvidék minél nagyobb szeletének ellenőrzéséért zajló versenyfutásban.