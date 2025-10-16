Jó hír a kakaó szerelmeseinek: halaszt az EU, míg a világ legnagyobb szállítója fontos dolgot ért el

A 2023-ban közzétett uniós rendelet értelmében számos, elsősorban növénytermesztésből származó áru importőreinek igazolniuk kell, hogy ellátási láncaik nem kapcsolódnak az erdőirtáshoz. A szabályozásnak 2025. december 30-án kellett volna hatályba lépnie, de ezt egy évvel elhalasztották, miután az iparági szereplők és a kereskedelmi partnerek a magas végrehajtási költségekre, az adatmennyiség kezelési szabályainak nehézségeire hivatkozva a végrehajtás későbbi bevezetéséért lobbiztak. A halasztásról nemrég született döntés, ez valójában már nem az első alkalom volt, hogy az időbeni elcsúsztatás mellett döntöttek az EU-ban. Ebben a helyzetben figyelmet érdemel, hogy a világ első számú kakaóexportáló országának számító Elefántcsontpart kakaóbabjainak nyomon követésében már 40 százalékos aránynál tart.
40 százalékos arány a kakaónál: nem rossz, de még javítani kell rajta
Az e terén elért eredmények ellenére Elefántcsontpart ugyanakkor még mindig nem teljesíti maradéktalanul az EU-s elvárásokat, noha az ott termő kakaó nagy része Európába kerül. A 40 százalékos nyomon követési arány növelésében a következő lépcső az, hogy az ottani kakaószektor digitális alapú értékesítési és beszerzési rendszert vezet be, amely az ellátási lánc valamennyi elemét képes lefedni – írja az Africanews.
Elefántcsontparton közel egymillió embernek a megélhetése elsősorban a kakaótermesztéshez kapcsolódik, közülük kb. 900 000-en már rendelkezenk digitális azonosító kártyával, mely megkönnyíti tevékenységük nyomon követését, s egyben hitelesíti azt.
Veszélyei is vannak az EU-s rendelkezés halasztásának
A kritikusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az uniós szabály hatályba lépésének késleltetése aláássa a globális klímavédelmi erőfeszítéseket és gyengíti a fenntarthatóság elérésének ösztönzését. Eközben Elefántcsontpart kakaóágazata továbbra is küzd az aszály, az elöregedő faállomány és az erdőirtás nyomásának kihívásaival, miközben a Washington által képviselt vámpolitika erősíti a bizonytalanságot az ágazatban.
A kakaóexport kulcsfontosságú Elefántcsontpart gazdasága számára, az ország GDP-jének 15-20 százaléka ugyanis ehhez kapcsolódik.
Az elefántcsontpari kakaó fő felvásárlói közé
- Hollandia,
- Belgium,
- Malajzia,
- Németország, és
- az Egyesült Államok tartozik.
A kedvezőtlen időjárás, valamint a ghánai ültetvényeken is pusztító, magyarul kakaó duzzadt hajtás vírus betegsége (CSSVD) néven hivatkozható fertőzés miatt a 2025-26-os szezonra vonatkozóan Elefántcsontpart 1,2 millió tonnányi termést jelzett előre. A 2023-24-es szezonban a termésmennyiség 2 millió tonnát közelített, az exportbevétel közel 3,8 milliárd dollár volt abból.
A kakaópiaci nehézségek a fogyasztók oldalán is éreztetik hatásaikat, elegendő csak a kakaó közelmúltban tapasztalható meredek áremelkedésére gondolni, ami egyes gyártókat arra késztetett, hogy csökkentsék kakaótartalmú édességeik kiszereléseit.
Mi az az erdőirtási rendelet?
A 2023 közepén közzétett uniós erdőirtási rendelet ((EU) 2023/1115) célja, hogy minimálisra csökkentse az Európai Unióba behozott mezőgazdasági nyersanyagokhoz és árukhoz kapcsolódó erdőirtást és erdőpusztulást. A rendelet a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia részét képezi.
A rendelet hatálya alá tartozó termékek a fa, a gumi, a szarvasmarha, a kávé, a kakaó, a pálmaolaj, és a szójabab, vagy olyan termékek, amelyek előállításához ezekre szükség van. Az Európai Bizottság fenntartja, hogy a rendelet hatályát később más alapanyagokra, árufélékre is kiterjessze.
A rendeletnek elsőként a nagyvállalatoknak, felvásárlóknak kell megfelelniük, időben később terjesztik ki annak hatályát a mikrovállalkozáokra. Így rövidesen valamennyi olyan piaci szereplőnek vagy kereskedőnek, aki vayy ami ezeket az árukat az uniós piacon forgalomba hozza vagy onnan exportálja, igazolnia kell, hogy a termékek nem a közelmúltban kiirtott erdőterületről származnak.