Jó hír a kakaó szerelmeseinek: halaszt az EU, míg a világ legnagyobb szállítója fontos dolgot ért el

A 2023-ban közzétett uniós rendelet értelmében számos, elsősorban növénytermesztésből származó áru importőreinek igazolniuk kell, hogy ellátási láncaik nem kapcsolódnak az erdőirtáshoz. A szabályozásnak 2025. december 30-án kellett volna hatályba lépnie, de ezt egy évvel elhalasztották, miután az iparági szereplők és a kereskedelmi partnerek a magas végrehajtási költségekre, az adatmennyiség kezelési szabályainak nehézségeire hivatkozva a végrehajtás későbbi bevezetéséért lobbiztak. A halasztásról nemrég született döntés, ez valójában már nem az első alkalom volt, hogy az időbeni elcsúsztatás mellett döntöttek az EU-ban. Ebben a helyzetben figyelmet érdemel, hogy a világ első számú kakaóexportáló országának számító Elefántcsontpart kakaóbabjainak nyomon követésében már 40 százalékos aránynál tart.

Elefántcsontpart a világ legnagyobb kakaótermesztő országa, jelentős előrlépést ért el a kakaóbabok ellátási láncának követésében (illusztráció)

Fotó: CRISTINA ALDEHUELA / AFP

40 százalékos arány a kakaónál: nem rossz, de még javítani kell rajta

Az e terén elért eredmények ellenére Elefántcsontpart ugyanakkor még mindig nem teljesíti maradéktalanul az EU-s elvárásokat, noha az ott termő kakaó nagy része Európába kerül. A 40 százalékos nyomon követési arány növelésében a következő lépcső az, hogy az ottani kakaószektor digitális alapú értékesítési és beszerzési rendszert vezet be, amely az ellátási lánc valamennyi elemét képes lefedni – írja az Africanews.

Elefántcsontparton közel egymillió embernek a megélhetése elsősorban a kakaótermesztéshez kapcsolódik, közülük kb. 900 000-en már rendelkezenk digitális azonosító kártyával, mely megkönnyíti tevékenységük nyomon követését, s egyben hitelesíti azt.

Veszélyei is vannak az EU-s rendelkezés halasztásának

A kritikusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az uniós szabály hatályba lépésének késleltetése aláássa a globális klímavédelmi erőfeszítéseket és gyengíti a fenntarthatóság elérésének ösztönzését. Eközben Elefántcsontpart kakaóágazata továbbra is küzd az aszály, az elöregedő faállomány és az erdőirtás nyomásának kihívásaival, miközben a Washington által képviselt vámpolitika erősíti a bizonytalanságot az ágazatban.

A kakaóexport kulcsfontosságú Elefántcsontpart gazdasága számára, az ország GDP-jének 15-20 százaléka ugyanis ehhez kapcsolódik.

Az elefántcsontpari kakaó fő felvásárlói közé

Hollandia,

Belgium,

Malajzia,

Németország, és

az Egyesült Államok tartozik.

A kedvezőtlen időjárás, valamint a ghánai ültetvényeken is pusztító, magyarul kakaó duzzadt hajtás vírus betegsége (CSSVD) néven hivatkozható fertőzés miatt a 2025-26-os szezonra vonatkozóan Elefántcsontpart 1,2 millió tonnányi termést jelzett előre. A 2023-24-es szezonban a termésmennyiség 2 millió tonnát közelített, az exportbevétel közel 3,8 milliárd dollár volt abból.