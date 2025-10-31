A Future Plans egy olyan épületet szeretett volna létrehozni, amelyben egyszerre kap helyet a tudomány és az ige. Ezt hirdeti a Károli Gáspár Református Egyetem új épületegyüttese esetében követett térszervezés: a racionálisan szerkesztett épületegyüttes geometriai középpontjába, és egyben a nagyelőadótermek magjába, mélyébe került a kápolna.

A Károli Gáspár Református Egyetem új épületegyüttese feletti tetőterasz látványterve

Fotó: Építészfórum/Future Plans/Beke Dániel

Az Építészfórumon olvasható tervismertető szerint mindez szorosan kapcsolódik az intézmény névadójához, Károli Gáspárhoz, akinek nevéhez az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás elkészítése fűződik.

A Károli Gáspár Református Egyetem új épületegyüttese igazodik a városszövethez is

Erre utalnak a pillérsorokba zsaluzott idézetek, amelyek a könyvlapokhoz hasonlóan sorakoznak egymás után. Fentről lefelé olvashatók vertikális idézetek, ugyanúgy, mint a központi magon.

A tervezés során a másik lényeges elem a városi szövet léptékéhez való igazodás volt.

A viszonylag nagy épületet olyan felismerhető és érzékelhető elemekre bontották, mely igazodik a környező ferencvárosi tömbházak léptékéhez. Az egyes tömbök megfeleltethetőek az egyes funkcionális egységeknek: a pszichológia tanszék terei nagyrészt az Üllői úti telekre, míg a jogtudományi tanszék a sportcsarnok feletti épülettömegbe kerülnek. Az egyetem adminisztratív szervezeti egységei a Kinizsi utcai régi épületben kapnak helyet, a közös nagyelőadók és a centrumba helyezett kápolna pedig a központi magban.

Így fest majd az egyetem új épületegyüttese

Fotó: Építészfórum/Future Plans/Beke Dániel

A tömbök saját belső udvarral épülnek. Az aula, a közösségi és a közlekedési terek rendszere kapcsolatot teremt a tömbök között, és átlátásokkal, megnyitásokkal intenzív térélményt ad a diákváros polgárainak.

A Markusovszky tér funkcionálisan a campus része, de természetesen ez fordítva is igaz, az épület is a park része.

Ebből a nézőpontból tekintve az épület felső szintjeinek tetőkertjei éppúgy a közpark nyúlványai, ahogyan a park az aula és a sportcsarnok kiterjesztett zöldfelülete. A két létesítmény, az épület és a park csak zöldfelületi egységében értelmezhető. Az épület tetején tágas terasz kap helyet.