vasútvonal

Katonai célú beruházásokat hajtanak végre több hazai vasútállomáson

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Öt dunántúli vasútvonalon tizenegy állomáson olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyek révén azok a polgári mellett a katonai felhasználásra is alkalmassá válnak. A beruházás során két kilométernyi új felsővezeték- és 21 kilométer vágányhálózatot is kiépítenek.
vasútvonal

A Vasútvillamosító Kft. végzi el a nyugat-magyarországi TEN-T (transzeurópai közlekedési hálózat) vasútállomások polgári és katonai célú logisztikai átalakításához szükséges előkészítő feladatokat, mintegy 2 milliárd forint értékben. Az erről szóló hirdetmény megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben.

katonai célú, Esztergom, 2025. augusztus 14.A felújítás alatt álló Esztergom-Kertváros vasútállomás 2025. augusztus 14-én. Az állomáson ezen a napon sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a MÁV-csoport országos, 14 vármegyében több mint 30 helyszínt érintő, állomásfelújítási programot indított el 15 milliárd forintból, amelyet saját forrásból és a Magyar Falu Program finanszírozásában valósít meg.MTI/Kovács Attila
Katonai célú átalakításokat hajtanak végre több dunántúli vasútállomáson 
Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

A fejlesztési projekt célja, hogy az ország nyugati és délnyugati térségében található vasútállomások olyan műszaki és logisztikai feltételekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik a polgári és katonai szállítási igények együttes kiszolgálását.

A program nemcsak a nemzeti közlekedési hálózat biztonságát és ellenállóképességét növeli, hanem hozzájárul Magyarország aktív részvételéhez az európai védelmi mobilitási hálózatban.

A projekt keretében az országos vasúthálózat 11 dunántúli vasútállomásán végzik el a szükséges átalakításokat.  

A tenderben alapfeladatként jelölik meg a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés, a környezeti hatástanulmány és az építési engedélyezési tervek elkészítését, valamint a szükséges engedélyek beszerzését. Emellett opciós feladat a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás tenderdokumentációjának összeállítása. 

A tervező feladata továbbá a tervek elkészítéséhez szükséges egyeztetések, a közmű egyeztetések lefolytatása és a hatályos jogszabályokban, határozatokban, előírásokban, irányelvekben előírt/meghatározott engedélyeztetése. 

A katonai célú átalakítások menetrendje

A projekt során összesen 113 darab vágányhálózati kitérőt cserélnek le, melyek mindegyikét a biztosítóberendezésbe kell kötni, emellett 21.536 folyóméter vágányt és 2 kilométernyi felsővezeték hálózatot építenek ki.

A fejlesztést három részre osztották, ezek a következők: 

  • 1-es vonal: Hegyeshalom, Nagyszentjános, Komárom és Almásfüzitő,
  • 2. rész: 20-as vonal: Boba, Hajmáskér és Várpalota,
  • 3. rész: dél-dunántúli vonalak (30-as, 40-es és 41-es vasútvonal): Murakeresztúr, Dombóvár, Sárbogárd és Kiskorpád az érintett állomások.

 

 

 

