Katonai célú beruházásokat hajtanak végre több hazai vasútállomáson

A Vasútvillamosító Kft. végzi el a nyugat-magyarországi TEN-T (transzeurópai közlekedési hálózat) vasútállomások polgári és katonai célú logisztikai átalakításához szükséges előkészítő feladatokat, mintegy 2 milliárd forint értékben. Az erről szóló hirdetmény megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben.

Katonai célú átalakításokat hajtanak végre több dunántúli vasútállomáson

Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

A fejlesztési projekt célja, hogy az ország nyugati és délnyugati térségében található vasútállomások olyan műszaki és logisztikai feltételekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik a polgári és katonai szállítási igények együttes kiszolgálását.

A program nemcsak a nemzeti közlekedési hálózat biztonságát és ellenállóképességét növeli, hanem hozzájárul Magyarország aktív részvételéhez az európai védelmi mobilitási hálózatban.

A projekt keretében az országos vasúthálózat 11 dunántúli vasútállomásán végzik el a szükséges átalakításokat.

A tenderben alapfeladatként jelölik meg a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés, a környezeti hatástanulmány és az építési engedélyezési tervek elkészítését, valamint a szükséges engedélyek beszerzését. Emellett opciós feladat a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás tenderdokumentációjának összeállítása.

A tervező feladata továbbá a tervek elkészítéséhez szükséges egyeztetések, a közmű egyeztetések lefolytatása és a hatályos jogszabályokban, határozatokban, előírásokban, irányelvekben előírt/meghatározott engedélyeztetése.

A katonai célú átalakítások menetrendje

A projekt során összesen 113 darab vágányhálózati kitérőt cserélnek le, melyek mindegyikét a biztosítóberendezésbe kell kötni, emellett 21.536 folyóméter vágányt és 2 kilométernyi felsővezeték hálózatot építenek ki.

A fejlesztést három részre osztották, ezek a következők: