Kiderült, mekkora minimálbér-emelést kérnek 2026-ra a szakszervezetek

A szakszervezetek 12 százalékos minimálbér-emelésben gondolkodnak 2026-ra vonatkozóan, a munkaadói oldalon azonban még nincs egységes álláspont, ráadásul a számok az október végén érkező, első kilenc hónapra vonatkozó előzetes GDP-adatok tükrében még változhatnak – tájékoztatták a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) keddi monitoring bizottsági ülését követően a munkáltatói és a munkavállalói oldal képviselői az MTI-t. Ezek szerint tehát a minimálbér-emelés 2026 -ban némiképp elmaradhat az előzetes tervekhez képest, ami még 13 százalékról szólt.
Elképzelhető a minimálbér 12 százalékos emelése, ha...
Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke elmondta: a VKF szakszervezeti oldala, tehát a Munkástanácsok, a LIGA Szakszervezetek és a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) egységes megállapodási javaslatot képviselt, amelynek értelmében jövőre elképzelhetőnek tartják a minimálbér 12 százalékos és a garantált bérminimum 10 százalékos emelését.
A javaslat megfogalmazásánál a szakszervezetek azzal érveltek, hogy Magyarországon relatív alacsonyak a bérek, valamint, a minimálbér felhajtó ereje segíti az átlagbérek emelkedését. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a gazdaság jelen állapotában a GDP szinten tartásához egyetlen szektor, a belső fogyasztás járul hozzá, ezért ennek a fenntartása elemi érdeke az egész magyar gazdaságnak.
Van eljárás arra, ha a három fő adat eltér a megállapodásban rögzítettől
A Munkástanácsok elnökének elmondása szerint a szakszervezetek álláspontjával szemben a munkaadók gazdasági nehézségeiket emlegették, azt jelezve, hogy a tavaly novemberben kötött hároméves bérmegállapodás – amelynek értelmében 2025-ben 9 százalékkal, 2026-ban 13 százalékkal, 2027-ben pedig 14 százalékkal emelkedik a minimálbér havi bruttó összege – tarthatatlan.
Palkovics Imre emlékeztetett: a hároméves bérmegállapodás arra az esetre is tartalmaz eljárásrendet, ha a megállapodásban rögzítettől eltér a három legfontosabb adat:
- a GDP,
- a keresetek vagy
- az infláció.
Mivel ez a jelenlegi helyzetben fennáll, a szakszervezeti vezető szerint lehetőség van arra, hogy a 2026-ra elfogadott emelés mértékétől durván 1,5 százalékkal negatív irányba eltérjenek, ami 11,5 százalékos minimálbér-emelést eredményez.
Figyelmeztetett arra, hogy ilyen jellegű automatizmus a garantált bérminimumnál nincs, arról minden évben külön-külön kell megállapodni. Palkovics Imre jelezte, hogy 12 százalékos minimálbér-emelési javaslatukkal a szakszervezetek is elmozdultak a hároméves bérmegállapodásban rögzítettől, belátva, hogy az abban foglalt 13 százalékos emelés nem tartható.
Nincs dinamikus gazdasági növekedés, így nem teljesíthető a tervezett béremelés
Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára emlékeztetett, a hároméves bérmegállapodás arról szólt, hogy dinamikus gazdasági növekedés mellett a minimálbér 2027-re érje el a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát. Ezt a célt, az erőn felüli béremelést azonban csak dinamikus gazdasági növekedéssel lehet kikényszeríteni.
Most azonban nem lehet dinamikus gazdasági növekedésről beszélni, hiszen a megállapodásban 2025-re alapul vett 3,4 százalékos GDP-bővülés helyett az idén 0,5 százalék várható – húzta alá. Miután a gazdaság tavaly is 0,5 százalék körüli növekedésre volt képes, immár két év stagnálás közeli állapotban telik.
Perlusz László rámutatott, hogy a szakszervezetek által alapul vett, a megállapodásban rögzített eljárásrend dinamikus gazdasági növekedéssel vagy annak korrekciójával számol, ez azonban a jelen helyzetre nem érvényesül, hiszen a kiszabott pályáról a magyar gazdaság letért.
A VOSZ főtitkára most a megoldást abban látja, ha munkaadói és a munkavállalói oldal olyan béremelést fogad el, amely mellett két fontos dolog biztosítható:
- a foglalkoztatáspolitikában elért eredmények megőrzése, hogy ne nőjön meg a munkanélküliség, valamint
- az infláció elszabadulásának megakadályozása.
A béremelési javaslatokban a munkaadói oldal nem egységes, ezért Perlusz László a VOSZ álláspontját ismertette. A szövetség úgy látja, a 2024-es évet ismétlik az idei eredmények, így 2026-ra 9 százalékos minimálbér-emelésben gondolkodnak. Ennél kedvezőbb ajánlatot akkor tudnak adni, ha az élőmunka terhei (például: szocho) mérséklődnek.
Ha csökken a szochó, akkor lehet magasabb minimálbér-emelés
Zs. Szőke Zoltán az Áfeosz-Coop elnöke viszont már arról számolt be, hogy álláspontjuk szerint jövőre 10 százalékos lehet a minimálbér és 7 százalékos a garantált bérminimum emelése.
Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) alelnöke szintén azt emelte ki, hogy a hároméves bérmegállapodás a gazdasági fellendülésen alapult, illetve azon, hogy a GDP-növekedés 3 százalék felett lesz idén. Sajnos ez nem így alakult, alig lesz gazdasági növekedés, ami immár 2,5 éve tart.
Ebben a helyzetben újra kell tárgyalni a megállapodást, és a minimálbérre vonatkozó célt megtartva reálisabb időtávot kell kitűzni
– vélekedett. A várható inflációt is figyelembe véve egy számjegyű minimálbér-emelésre van lehetőség 2026-ra. A 10 százalékos minimálbér-emelésre akkor látnak lehetőséget, ha a kormány a szochót csökkenteni tudja. A jövő évi béremelések azonban ettől messze el kell maradjanak, mivel a vállalkozások lehetőségei kimerültek. Perlusz László úgy vélte, nem áthidalhatatlanok a különbségek, és reményei szerint november elején meg tudnak állapodni.
Palkovics: Az ágazati bértarifa rendszere jelentene megoldást
Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke az Origonak korábban elmondta, ha nem születne megállapodás, a vártnál alacsonyabb GDP, illetve magasabb inflációs mutató miatt 11,5 százalékkal kellene emelni a minimálbér összegét. A munkáltatók jelen helyzetben a gazdasági mutatókra hivatkoznak, míg a munkavállalók a megállapodásban rögzítettek betartásához ragaszkodnak.
A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke rámutatott, további két tényező is árnyalja a képet. Egyik a garantált bérminimum, mert amíg a minimálbér évről évre történő emelését a hároméves megállapodás rögzíti, addig a garantált bérminimum értékére ilyen előírás nincs. Ám minimálbért legfeljebb negyedmillió ember keres, míg a garantált bérminimumot hétszázezren kapják. Ehhez jön még hozzá az a kormányzati szándék vagy terv is, ami a szociális hozzájárulási adót egy százalékponttal mérsékelné.
Emlékeztetett, garantált bérminimum megállapítására azért került sor, mert az akkori legkisebb kereset rendkívül alacsony volt, így próbálták a szakképesítéssel rendelkezők bérét „különválasztani”. A Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke szerint jelenleg mindez azért is nehézség, mert ha az eltérő bérsávokban az emelések nem arányosak, a fizetések „összecsúszhatnak”, illetve a legrosszabbul és a legjobban teljesítő ágazatokban nem egyformán kivitelezhető ugyanakkora százalékarányú egységes béremelés végrehajtása. Erre az ágazati bértarifa rendszere jelentene, jelenthetne megoldást, ám annak kidolgozása bonyolult.