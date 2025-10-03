Kínai invázió: a Shein az európai boltok felé tör, a fővárosban már kitört a háború

A párizsi belvárosban található híres BHV áruház hatodik emeletére költöző üzlet mellett öt másik francia város - Dijon, Grenoble, Reims, Limoges és Angers - Galeries Lafayette áruházába nyitnának még az idén Shein boltokat. A kínai fast fashion óriás a franciaországi üzleteit a Société des Grands Magasins (SGM) áruházlánccal kötött megállapodás keretében létesíti. A Galeries Lafayette, amely franchise-megállapodás keretében adta át az SGM által üzemeltetett boltokat a neve alatt, azonban közölte, hogy ellenzi a lépést és jogi úton próbálja az üzletek nyitását megakadályozni.

A kínai eredetű online piactereknek egyre fontosabbá válik az európai kontinensen az off line jelenlétük erősítése Fotó: ARNAUD FINISTRE / AFP

A Shein ruhákat és kiegészítőket árul hihetetlenül alacsony áron, így a boltok off line, azaz fizikai jelenléte veszélybe sodorja a francia ruhakereskedők megélhetését is. A francia kiskereskedők már eddig is nehezen vették fel a versenyt a Zara és a H&M üzleteivel, és az elmúlt időszakban több francia fast fashion márka – például a Jennyfer és a NafNaf is fizetésképtelenségi eljárás alá került. Így nem meglepő, hogy a kínai fast fashion óriás betelepülését a helyi politikusok egy része és a Fédération Francaise du Pret-a-Porter divatkiskereskedelmi szövetség is élesen ellenzi.

A kínai eredetű online piactereknek egyre fontosabbá válik az európai kontinensen off line jelenlétük erősítése

A tervezett üzletek új mérföldkövet jelentenek a kínai ruhaóriás számára, amely eddig csak szezonális pop-up üzletekkel volt jelen az anyaországon kívül. A kínai indulású online piactereknek, mint a Shein és a Temu, úgy tűnik, hogy egyre fontosabb, hogy fizikailag is jelen legyenek a nagy piacokon. Ez azonban nem csak azt jelenti, hogy a vásárlóknak közvetlen bolti vásárálási lehetőséget biztosítanak. Összefügg azzal is, hogy a vámháborúk, valamint az Egyesült Államokban bevezetett, az EU-ban és Nagy-Britanniában tervezett kisértékű csomagok vámmentességének eltörlése miatt a cégeknek részben újra kell gondolniuk a megrendelt termékek közvetlen lakcímre küldésen alapuló üzleti modelljüket. Ennek az is része lehet, hogy állandó raktárkészletet tartanak a nagyobb fogyasztói piacokon, ezzel pedig a rendelések teljesítésének sebességét gyorsíthatják fel.