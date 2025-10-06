Nyílnak a pénztárcák a boltokban, és a pénzeső még csak most kezdődik

2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 2,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,2 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,8 százalékkal haladta meg az előző havit. 2025. január–augusztusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,8 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. A KSH adatai arra utalnak, hogy oldódik az óvatosság a boltokban, az infláció alacsony szinten maradása mellett megindultak a költések a kiskereskedelemben.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az adatokra reagálva jelezte: a kormány elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre.
2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, október 1-től pedig teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes anyák
– idézték fel. Cikkünket az újabb adómenetességről ide kattintva olvashatja el. A háromgyerekes anyáknál illetve családoknál ennek kapcsán jelentkező megtakarítás havonta több tízezer forintot is elérhet.
Az NGM jelezte: a Tisza kiszivárgott tervével szemben a kormány nem elveszi a magyar emberek pénzét, hanem támogatja őket, ezért 2026 januárjától érkezik a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége, valamint két lépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is.
Emellett már több mint 2 millió nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos élelmiszer utalványt, ezáltal tovább fokozva a kiskereskedelmi forgalom bővülését.
„Egyre több pénz marad a családok és a nyugdíjasok zsebében, ezt döntené romba a Tisza-adó: Brüsszel bábja lebukott, a családok és a hazai kkv-k pénzét egyaránt elvenné; Ukrajna és a multik érdekében megemelné a dolgozó emberek adóterheit, és tönkre tenné a magyar vállalkozásokat, ami bércsökkenést, elbocsátásokat ezáltal pedig a fogyasztás drasztikus visszaesését eredményezné” – írja az NGM.
Felidézik: a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kormány november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést. Az intézkedés gyors és érdemi árcsökkenést eredményezett, a drogériákban átlagosan 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek. A kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.
Mindezek összességében hozzájárulnak ahhoz, hogy a kiskereskedelmi forgalom a jövőben is tovább bővüljön - írják. A fogyasztás növekedése nem kizárólagos, de fontos támasza lehet a hazai, az év második felére az év első feléhez képest nagyobbra várt gazdasági növekedésnek. A magyar gazdaság kilátásairól a napokban az Origón megjelent cikkünket itt találja.
A júliusi gyengébb adatok után augusztusban tehát javuló tendencia mutatkozott; a háztartások költekezési kedve nőtt. Továbbra is alapvetően a pozitív reálbérindex az, ami támogatja a szektort, amit megfejelnek a kormányzat felől az év hátralévő részében fokozatosan érkező extra kifizetések a nyugdíjak terén, illetve a további adóelengedések – írja kommentárjában az Erste Bank elemzője, Nyeste Orsolya.
Dr. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza arra hívja fel a figyelmet, hogy a 2,4 százalékos növekedés elmarad az első 8 hónap 2,8 százalékos bővülésétől és a fogyasztás második negyedéves 5,0 százalékos növekedésétől. Értékelése szerint a fogyasztásbővülés egy része a szolgáltatásoknál és a külföldi webáruházakban jelenik meg. Ugyanakkor a 4-5 százalékos reálbér-emelkedés, illetve a családi adókedvezményke júliusi emelése (amit augusztus elején érkezett) segítette a kiskereskedelmi forgalom növekedését, tehát ennek is szerepe lehet abban, hogy a júliusi adatnál az augusztusi kedvezőbb volt. Szerinte a bútorok és műszaki cikkek esetében mér 2,5 százalékos növekedés után is van még tér a forgalombővülésre, az elmúlt években elhalasztott kereslet pótlására.
Az elemző szerint itt az Otthon Start adhat új löketet a keresletnek: a megvásárolt lakásokat be is kell bútorozni.
A következő hónapokban talán egy kisebb gyorsulás még lehet a kiskereskedelmi forgalom bővülésében a különböző kormányzati ösztönzők (pl. szja-mentesség fokozatos megjelenése) hatására, de alapvetően a mostani vagy annál valamivel magasabb szint maradhat fent a következő hónapokban. A fogyasztás várhatóan a harmadik negyedévben is erőteljes támasza lehet a gazdaságnak – kérdés persze, hogy ennek mekkora része érinti a kiskereskedelmet.
A kiskereskedelmi forgalom a következő hónapokban várható dinamikus bővülésére számít Molnár Dániel, az MGFÜ Makrogazdasági Osztályának vezető elemzője. Úgy véli, hogy szeptembertől a nyugdíjasoknak küldött élelmiszer-utalvány, illetve az Otthon Start Programhoz kapcsolódóan
adhat újabb lendületet a bővülésnek. Az elemző szerint a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége, illetve a nyugdíjkorrekció hatása novembertől kezdődően jelenhet meg a fogyasztási adatokban. A dinamikus bővülés jövőre is tovább folytatódhat, februártól – a januári bér kifizetésével párhuzamosan – a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák adómentessége, valamint a családi adókedvezmény emelésének második lépése jelenhet meg nagyobb arányban a kiskereskedelmi forgalomban – értékelte az elemző.