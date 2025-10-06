Nyílnak a pénztárcák a boltokban, és a pénzeső még csak most kezdődik

2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 2,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,2 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,8 százalékkal haladta meg az előző havit. 2025. január–augusztusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,8 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. A KSH adatai arra utalnak, hogy oldódik az óvatosság a boltokban, az infláció alacsony szinten maradása mellett megindultak a költések a kiskereskedelemben.

Jelentősen javult júliushoz képest a kiskereskedelem teljesítménye augusztusban (illusztráció)

Fotó: Stock-Asso / Shutterstock

Érkeznek a támogatások, tovább nőhet a kiskereskedelem

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az adatokra reagálva jelezte: a kormány elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre.

2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, október 1-től pedig teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes anyák

– idézték fel. Cikkünket az újabb adómenetességről ide kattintva olvashatja el. A háromgyerekes anyáknál illetve családoknál ennek kapcsán jelentkező megtakarítás havonta több tízezer forintot is elérhet.

Az NGM jelezte: a Tisza kiszivárgott tervével szemben a kormány nem elveszi a magyar emberek pénzét, hanem támogatja őket, ezért 2026 januárjától érkezik a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége, valamint két lépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is.

Emellett már több mint 2 millió nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos élelmiszer utalványt, ezáltal tovább fokozva a kiskereskedelmi forgalom bővülését.

„Egyre több pénz marad a családok és a nyugdíjasok zsebében, ezt döntené romba a Tisza-adó: Brüsszel bábja lebukott, a családok és a hazai kkv-k pénzét egyaránt elvenné; Ukrajna és a multik érdekében megemelné a dolgozó emberek adóterheit, és tönkre tenné a magyar vállalkozásokat, ami bércsökkenést, elbocsátásokat ezáltal pedig a fogyasztás drasztikus visszaesését eredményezné” – írja az NGM.