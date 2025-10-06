Eljött a kkv-k ideje – fix kedvezményes hitellel segíti a kormány a vállalkozásokat

A kormány mindent megtesz a magyar családok és vállalkozások támogatása érdekében. Orbán Viktor miniszterelnök bejelentésének értelmében – a szeptembertől elindított 3 százalékos lakáshitelprogramot és a 3 gyermekes anyák számára október 1-től biztosított teljes szja-mentességet követően – a hazai kkv-k támogatása is új fokozatra kapcsol – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), hétfőn. Mint írják: mától hét termék egységesen 3 százalékos fix kamattal érhető el a vállalkozások számára a Széchenyi Kártya Program (SZKP) keretében.

Október 6-tól érhető el a magyar kkv-k számára a 3 százalékos kamatozású fix hitel. / Fotó: Magyarország Kormánya

A cél változatlanul a kkv-k pénzügyi stabilitásának megőrzése

A KAVOSZ már közzétette a módosított Üzletszabályzatokat, az új fix 3 százalékos KKV Vállalkozói termékcsomag kapcsán. Ezzel párhuzamosan minden résztvevő banknál elstartolt a kamatcsökkentés, így a CIB, Erste, Gránit, K&H, MagNet, MBH, OTP, Raiffeisen, Unicredit és Oberbankoknál is. A kamatcsökkentés egy 100 millió forintos hitel esetében akár 1,5 millió forint megtakarítást jelenthet. A kormány célja változatlanul a kkv-k pénzügyi stabilitásának megőrzése, beruházásaik támogatása, ezáltal termelékenységük és versenyképességük növelése.

Az NGM közleményében emlékeztet: a kormány a hazai vállalkozások támogatása érdekében 2024 novembere óta több lépcsőben csökkentette az SZKP termékek kamatait, így 2024 novemberében az újonnan igényelt beruházási hitelek kamata 5 százalékról 3,5 százalékra, majd 2025 februárjától 3 százalékra mérséklődött. 2025 februárjában a likviditási típusú hitelek kamata is 5 százalékról 4,5 százalékra csökkent. Az elmúlt hónapokban a kamatcsökkentések óriási érdeklődést váltottak ki, így több száz milliárd forintnyi forrás jutott el a magyar vállalkozásokhoz. A mától induló kamatcsökkentéssel beérett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésének gyümölcse.

Számos lehetőséget kínálnak a vállalkozásoknak

A kormány döntése értelmében mától az SZKP összes konstrukciója — tehát a likviditási és a beruházási hitelek is — 3 százalékos fix kamattal érhetők el — emelik ki, hozzátéve: a Széchenyi Kártya Program MAX+ hiteleinek célja a hazai vállalkozások pénzügyi stabilitásának és versenyképességének erősítése. A konstrukciók a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, a KAVOSZ Zrt., a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, valamint a kereskedelmi bankok közreműködésével érhetők el az ország teljes területén — jegyzi meg a tárca.