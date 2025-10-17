Semmi nem veszi el a magyar kkv-k optimizmusát, tapintható a szektor derűlátása

A friss felmérés számait bemutató háttérbeszélgetésen Kozák Ákos, a VOSZ társelnöke, a kutatást a VOSZ megbízásából készítő Egyensúly Intézet társalapítója, üzleti kapcsolatokért felelős igazgatója makrogazdasági kitekintésében kitért rá, hogy erőteljesen a fogyasztásra épül jelenleg a hazai gazdaság. A háztartások fogyasztásának idei 3 százalékot meghaladó mértékű növekedése azonban kompenzálja az ipari termelés és a beruházás gyengébb eredményeit. A makrogazdasági háttér tükrében a felmérés számos mutatója mégis a vállalkozások, a magyar kkv-k viszonylag optimista hangulatát tükrözi.

A makrogazdasági helyzet ellenére optimisták a magyar kkv-k (illusztráció)

Fotó: Science Photo Library

Optimisták maradtak a magyar kkv-k

„Kérdés, hogy a szemünknek vagy a számoknak higgyünk” – mondta ezzel kapcsolatban Kozák Ákos. Ugyanis szerinte „dacára a makrogazdasági fundamentumoknak, a hazai kkv-k nem estek letargiába, olyan, mintha beárazták volna a 2025-ös év kilátásait” – jegyezte meg.

Ami a Barométer fő mutatóját illeti, annak értéke az előző negyedévhez hasonlóan 50 százalékon maradt.

Ez előző év azonos időszakához képest ez 2 százalékpontos csökkenést jelent. A mindennapi üzletmenettel kapcsolatos problémák között legmarkánsabban a fizetési morál kérdése mutatható ki. A saját üzletmenetükkel kapcsolatban pedig a legfőbb kockázatként a megrendelések elmaradásából adódó veszteséges működést említik meg a vállalkozások.

Javult az üzleti hangulat

Az üzleti hangulatot tükröző alindex 58 százalékra nőtt, ami 2 százalékponttal haladja meg az előző negyedévi adatot.

Mind a gazdasági helyzetre, mind a vállalkozások rövid-és hosszú távú kilátásaira vonatkozó percepciók optimistábbá váltak a megelőző negyedévhez képest.

„Olyan, mintha egyfajta kötelező optimizmus uralkodna a vállalkozók körében, miszerint a következő negyedév vagy év már talán jobb lesz. Hiába érzik azt, hogy gyenge a kereslet, inkább optimisták a jövőt illetően” – értékelte a VOSZ társelnöke. Ezzel kapcsolatban kiemelte:

a gazdasági helyzetet pesszimistán érzékelők aránya jelentősen csökkent, a mérés kezdete óta nem látott mélypontra esett.

Kozák Ákos a szervezet összefoglalója szerint úgy látja, hogy a német gazdaságból érkező, fellendülésre utaló hírek alapot adhattak ahhoz, hogy a vállalkozások hangulata javuljon.