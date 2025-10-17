Semmi nem veszi el a magyar kkv-k optimizmusát, tapintható a szektor derűlátása

A friss felmérés számait bemutató háttérbeszélgetésen Kozák Ákos, a VOSZ társelnöke, a kutatást a VOSZ megbízásából készítő Egyensúly Intézet társalapítója, üzleti kapcsolatokért felelős igazgatója makrogazdasági kitekintésében kitért rá, hogy erőteljesen a fogyasztásra épül jelenleg a hazai gazdaság. A háztartások fogyasztásának idei 3 százalékot meghaladó mértékű növekedése azonban kompenzálja az ipari termelés és a beruházás gyengébb eredményeit. A makrogazdasági háttér tükrében a felmérés számos mutatója mégis a vállalkozások, a magyar kkv-k viszonylag optimista hangulatát tükrözi.
Optimisták maradtak a magyar kkv-k
„Kérdés, hogy a szemünknek vagy a számoknak higgyünk” – mondta ezzel kapcsolatban Kozák Ákos. Ugyanis szerinte „dacára a makrogazdasági fundamentumoknak, a hazai kkv-k nem estek letargiába, olyan, mintha beárazták volna a 2025-ös év kilátásait” – jegyezte meg.
Ami a Barométer fő mutatóját illeti, annak értéke az előző negyedévhez hasonlóan 50 százalékon maradt.
Ez előző év azonos időszakához képest ez 2 százalékpontos csökkenést jelent. A mindennapi üzletmenettel kapcsolatos problémák között legmarkánsabban a fizetési morál kérdése mutatható ki. A saját üzletmenetükkel kapcsolatban pedig a legfőbb kockázatként a megrendelések elmaradásából adódó veszteséges működést említik meg a vállalkozások.
Javult az üzleti hangulat
Az üzleti hangulatot tükröző alindex 58 százalékra nőtt, ami 2 százalékponttal haladja meg az előző negyedévi adatot.
Mind a gazdasági helyzetre, mind a vállalkozások rövid-és hosszú távú kilátásaira vonatkozó percepciók optimistábbá váltak a megelőző negyedévhez képest.
„Olyan, mintha egyfajta kötelező optimizmus uralkodna a vállalkozók körében, miszerint a következő negyedév vagy év már talán jobb lesz. Hiába érzik azt, hogy gyenge a kereslet, inkább optimisták a jövőt illetően” – értékelte a VOSZ társelnöke. Ezzel kapcsolatban kiemelte:
a gazdasági helyzetet pesszimistán érzékelők aránya jelentősen csökkent, a mérés kezdete óta nem látott mélypontra esett.
Kozák Ákos a szervezet összefoglalója szerint úgy látja, hogy a német gazdaságból érkező, fellendülésre utaló hírek alapot adhattak ahhoz, hogy a vállalkozások hangulata javuljon.
Perlusz László, a VOSZ főtitkára az üzleti hangulattal kapcsolatban kiemelte: a vállalkozások úgy vannak vele, hogy lassan túl lesznek ezen a nehéz éven, és előre tekintenek. „Nem ültek fel arra a trendre, hogy minden rosszabb lesz, hanem próbálják keresni a túlélés lehetőségét” – tette hozzá.
Beruházási hajlandóság
A beruházási hajlandóságot mérő alindex értéke egy százalékponttal 32 százalékra csökkent az előző negyedévhez képest. A beruházások elmaradását a hazai gazdaság egyik kritikus problémájának értékelte a VOSZ a rendezvényen. Ezzel magyarázható, hogy a felmérés eredménye szerint mérsékődött az új munkaerőt felvenni tervezők száma, illetve a magyar kkv-k egyelőre a beruházásokkal kapcsolatban is óvatosak.
A cégek 55 százaléka tudta befejezni a tervezett beruházásait, ami szintén kisebb hányad az előző két év hasonló időszakához képest. „Ezekből az adatokból az látszik, hogy a kkv-k még mindig nagyon óvatosak a beruházásokat illetően. Márpedig beruházásélénkítés nélkül nehéz lesz a gazdaságot dinamizálni” – hangsúlyozta Kozák Ákos.
- A beruházásokkal kapcsolatban Perlusz László kiemelte: „a VOSZ álláspontja az, hogy a hazai cégeket továbbra is érdemes támogatni, mivel mindig keresik a fejlődés lehetőségeit”. Ennek példájaként említette, hogy a vállalkozások megrohanták a VOSZ irodáit azután, hogy október elején a kormány úgy döntött: a Széchenyi Kártya Programon belül a
- folyószámla típusú hitelek,
- likviditási hitelek kamata is 3 százalékra csökken
azok után, hogy ez a lépés a beruházási hiteleknél már megtörtént.
Kozák Ákos arra is rámutatott, hogy a megkérdezett vállalkozók csupán 8 százaléka, vagyis igen kis hányada mondta azt, hogy idén szükség lesz munkaerő elbocsátására.
Minimálbér-emelés
A felmérésben azt is megkérdezték a cégvezetőktől, hogy mekkora nehézséget jelentene számukra a tavaly megkötött hároméves minimálbér-megállapodás szerinti béremelés biztosítása. A felmérés szerint a vállalkozások majdnem fele azt közölte, hogy nehezen tudná a tervezett 2026-os minimálbéremelést megvalósítani. Ha ezt mindenképpen meg kell tenni, akkor annak költségcsökkentés, beruházások elmaradása lesz az ára, derül ki a vállalkozók válaszaiból.
Ezzel kapcsolatban Perlusz László elmondta: tavaly novemberben a három évre szóló minimálbér-megállapodás megkötésekor az idei 3 százalék fölöttre várt mértékű GDP-növekedés volt a kiindulási alap, ez azonban nem teljesül, így a megállapodás újratárgyalása vált szükségessé. Kiemelte: szerinte
idén a gazdasági növekedéshez, az inflációhoz és a munkatermelékenység növekedéséhez képest is magasabb minimálbér-növekedést fogadnak majd el a felek, vagyis jelentős lesz a reálbér emelkedés.
A minimálbér-emeléssel kapcsolatos egyeztetések jelenleg is zajlanak, azok jelenlegi állásáról az Origo beszámolt.