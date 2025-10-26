Már messze nem csak morális, hanem egyenesen létkérdés a klímaválság

A globális klíma- és természetvédelmi válság immár olyan szintet ért el, mely nem csupán morális kérdés, hanem gazdasági és társadalmi létkérdés is - mutat rá elemzésében a World Economic Forum (WEF). Az éghajlat- és ökorendszer-feltételek megváltozása, vagyis a klímaválság azt jelenti, hogy az emberiség számára megszokott „biztonságos működési tartomány” („safe operating space”) több jelentős határát már átléptük.

Az antarktiszi jég olvadása csak az egyik tünete annak, hogy a klímaváltozás nem állt meg. Elengedhetetlen gazdasági oldalról is felkészülni a klímaválság hatásaira. Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU

Klímaválság: ez a legfontosabb bizonyíték

A szakértők példaként említik, hogy a globális átlaghőmérséklet első alkalommal haladta meg az iparosítás előtti korszakhoz viszonyított +1,5 °C-os szintet. Emellett hét a kilenc ún. „bolygóhatár” (planetary boundaries) keretéből túllépésre került, ami azt jelzi, hogy az ökoszisztémák olyan stressz alá kerültek, hogy fenntarthatóságuk és ellenálló képességük veszélybe került. következmények súlyosak: az egészségügyi terhektől a gazdasági veszteségekig – például az elmúlt évtizedekben az éghajlati káresemények költségei már elérték a 3,6 ezer milliárd amerikai dollárt (USD) 2000 és 2024 között.

Magyarországon ráadásul földrajzi elhelyezkedése miatt a hőmérséklet-emelkedés üteme meghaladja az európai és a globális átlagot – különösen a téli és a nyári évszakokban. Korábbi cikkünkben mutattunk rá az éghajlatváltozás várható tendenciájira és hatásaira hazánkban.

A cikk szerint azonban fontos paradigmaváltás zajlik: a klíma- és természetvédelmi intézkedések már nem elsősorban „költségek” vagy „elkerülendő rosszak”, hanem befektetésnek tekintendők(Ez a mindset‐váltás kulcsfontosságú).

Példák: vállalatok jelentése szerint a klímaadaptációs és rezilienciára irányuló beruházások 1 USD-ból akár 10 USD-nél is nagyobb hasznot hozhatnak – egyes elemzések 12-13 USD megtakarítást mutatnak minden 1 USD befektetésre az alkalmazkodásban. Ez azt jelenti, hogy a készültség, a reziliencia építése nem pusztán védekezés, hanem gazdasági lehetőség is: munkahelyeket teremt, javítja a közösségek állapotát, növeli a termelékenységet.

A technológia szintjén is előrelépés van: az innovatív megoldások – például precíziós fermentáció, zöld ammónia-gyártás, moduláris geotermikus rendszerek – lehetővé tehetik a nagyátalakítást.

A WEF 10 kiemelt technológiai megoldást sorol fel, amelyek segíthetnek abban, hogy visszatereljük a rendszert az emberiség számára biztonságos ökoszisztéma‐keretek közé. Emellett a „nature-based solutions” (természetalapú megoldások) is egyre nagyobb jelentőséget kapnak: a természet helyreállítása, vizes élőhelyek rehabilitációja, erdőtelepítés és egyéb ökoszisztéma-intervenciók nemcsak csökkentik az üvegházhatású gázokat, hanem alkalmazkodási előnyt is jelenthetnek. Például becslések szerint ezek a természetalapú megoldások 2030-ra akár a szükséges kibocsátás-csökkentés kb. 30 %-át is biztosíthatják.