biodiverzitás

Már messze nem csak morális, hanem egyenesen létkérdés a klímaválság

1 órája
Olvasási idő: 14 perc
A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) arra ösztönöz, hogy a vállalatok, államok és közösségek vezetői, a klíma- és ökológiai válságot ne kizárólag veszélyként lássák, hanem olyan átalakulási lehetőségként, amely új növekedési pályákat, üzleti modelleket és társadalmi előnyöket kínál. A kérdés már nem az, hogy „megéri-e” a klímaválsággal foglalkozni, hanem hogy „elég gyorsan és hatékonyan” mozdulunk-e el.
biodiverzitásklímaválságklíma természetvédelmi

A globális klíma- és természetvédelmi válság immár olyan szintet ért el, mely nem csupán morális kérdés, hanem gazdasági és társadalmi létkérdés is - mutat rá elemzésében a World Economic Forum (WEF). Az éghajlat- és ökorendszer-feltételek megváltozása, vagyis a klímaválság azt jelenti, hogy az emberiség számára megszokott „biztonságos működési tartomány” („safe operating space”) több jelentős határát már átléptük. 

klímaválság, Világgazdasági Fórum, időjárás
Az antarktiszi jég olvadása csak az egyik tünete annak, hogy a klímaváltozás nem állt meg. Elengedhetetlen gazdasági oldalról is felkészülni a klímaválság hatásaira. Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU

Klímaválság: ez a legfontosabb bizonyíték

A szakértők példaként említik, hogy a globális átlaghőmérséklet első alkalommal haladta meg az iparosítás előtti korszakhoz viszonyított +1,5 °C-os szintet. Emellett hét a kilenc ún. „bolygóhatár” (planetary boundaries) keretéből túllépésre került, ami azt jelzi, hogy az ökoszisztémák olyan stressz alá kerültek, hogy fenntarthatóságuk és ellenálló képességük veszélybe került. következmények súlyosak: az egészségügyi terhektől a gazdasági veszteségekig – például az elmúlt évtizedekben az éghajlati káresemények költségei már elérték a 3,6 ezer milliárd amerikai dollárt (USD) 2000 és 2024 között.

Magyarországon ráadásul földrajzi elhelyezkedése miatt a hőmérséklet-emelkedés üteme meghaladja az európai és a globális átlagot – különösen a téli és a nyári évszakokban. Korábbi cikkünkben mutattunk rá az éghajlatváltozás várható tendenciájira és hatásaira hazánkban.

A cikk szerint azonban fontos paradigmaváltás zajlik: a klíma- és természetvédelmi intézkedések már nem elsősorban „költségek” vagy „elkerülendő rosszak”, hanem befektetésnek tekintendők(Ez a mindset‐váltás kulcsfontosságú).

Példák: vállalatok jelentése szerint a klímaadaptációs és rezilienciára irányuló beruházások 1 USD-ból akár 10 USD-nél is nagyobb hasznot hozhatnak – egyes elemzések 12-13 USD megtakarítást mutatnak minden 1 USD befektetésre az alkalmazkodásban. Ez azt jelenti, hogy a készültség, a reziliencia építése nem pusztán védekezés, hanem gazdasági lehetőség is: munkahelyeket teremt, javítja a közösségek állapotát, növeli a termelékenységet.

A technológia szintjén is előrelépés van: az innovatív megoldások – például precíziós fermentáció, zöld ammónia-gyártás, moduláris geotermikus rendszerek – lehetővé tehetik a nagyátalakítást. 

A WEF 10 kiemelt technológiai megoldást sorol fel, amelyek segíthetnek abban, hogy visszatereljük a rendszert az emberiség számára biztonságos ökoszisztéma‐keretek közé. Emellett a „nature-based solutions” (természetalapú megoldások) is egyre nagyobb jelentőséget kapnak: a természet helyreállítása, vizes élőhelyek rehabilitációja, erdőtelepítés és egyéb ökoszisztéma-intervenciók nemcsak csökkentik az üvegházhatású gázokat, hanem alkalmazkodási előnyt is jelenthetnek. Például becslések szerint ezek a természetalapú megoldások 2030-ra akár a szükséges kibocsátás-csökkentés kb. 30 %-át is biztosíthatják. 

A 10 kiemelt technológiai megoldás, amelyek komoly potenciállal bírnak a klíma-, természet- és bolygóhatárok kérdéseiben való előrelépésre:

 

  1. Precision fermentation (precíziós fermentáció) – olyan technológiák, amelyek állati eredetű fehérjék vagy más anyagok előállítására szolgálnak állatok nélkül, jelentősen csökkentve az élelmiszer- és anyagtermelés környezeti lábnyomát. 
  2. Green ammonia production (zöld ammónia-gyártás) – a hagyományos ammónia előállítással szemben megújuló energiával történő hidrogén-elektrolízissel előállított ammónia, mely kritikus szerepet játszhat a mezőgazdasági műtrágya-ellátás dekarbonizálásában. 
  3. Automated food waste upcycling (automatizált élelmiszer-hulladék újrafeldolgozás/up-cycling) – olyan megoldások, melyek élelmiszer-hulladékokat hasznosítanak újra magasabb értékű termékekké, csökkentve a pazarlást és a környezeti terheket. 
  4. Methane capture and utilization (metán-elfogás és hasznosítás) – a fosszilis eredetű, mezőgazdasági vagy hulladék-eredetű metán kibocsátások befogása és hasznosítása, ami egyszerre csökkenti üvegházhatású gáz-kibocsátást és energia-vagy más alapanyagot szolgálhat. 
  5. Green concrete (zöld beton) – olyan új beton-összetételek és anyagtechnológiák, amelyek alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással, kevesebb energia- és anyagfelhasználással készülnek, így az építőipar-környezet viszonyban is nagy áttörést jelenthetnek. 
  6. Next-generation bi-directional charging (következő generációs kétirányú töltés) – jellemzően elektromos járművek (EV) és hálózati infrastruktúrák esetében: úgynevezett V2G (vehicle-to-grid) vagy V2H megoldások, amelyek nem csak az energiafelvételt, de visszatáplálást is lehetővé tesznek, ezzel stabilizálva az energiahálózatokat és segítve a megújuló energia eszközöket.
  7. Timely and specific Earth observation (időszerű és specifikus földmegfigyelés) – műholdas, légi és földi szenzoros adatgyűjtés és -feldolgozás (pl. mesterséges intelligencia segítségével) a biodiverzitás, élőhelyek, klíma- és környezeti változások monitoringjára, előrejelzésére és beavatkozásra. 
  8. Modular geothermal energy (moduláris geotermikus energia) – kisebb, előregyártott modulokban telepíthető geotermikus rendszerek, amelyek folyamatos, stabil, alacsony karbon-intenzitású energiaellátást tesznek lehetővé, rugalmasabban mint a hagyományos nagy geotermikus erőművek. 
  9. Regenerative desalination (regeneratív sótalanítás/víztechnológia) – víz- és sószegény területeken olyan innovatív sótalanítási vagy vízkezelési technológiák, amelyek alacsonyabb energia- és anyagfelhasználással, illetve környezeti lábnyommal működnek, segítve a vízkészletek bővítését és fenntartható hasznosítását. 
  10. Soil health technology convergence (talajegészség technológiai konvergencia) – a talaj fizikai, biológiai és kémiai állapotának javítására irányuló technológiák integrációja (pl. szenzorok, mikrobióm mérnökség, AI-elemzések), amelyek segíthetnek a széntárolásban, terméshozam növelésben és az élővilág támogatásában.

Ugyanakkor a finanszírozás ma még messze elmarad a szükségestől: a természetalapú megoldások alig részesülnek a nemzetközi köz‐ és magánpénzekből, csupán körülbelül másfél százalékot kapnak az adaptációra fordított pénzügyi forrásokból.

Mindez finanszírozási és skálázási kihívásokat jelent: vagyis szükségesek új pénzügyi modellek (pl. parametric biztosítások, karbon- és biodiverzitás-kredit mechanizmusok) és új partneri struktúrák, amelyek a köz- és magánszféra közötti összefogást erősítik. Emellett az ellátási láncokra (Scope 3 kibocsátások) való fókusz és a vállalati együttműködések is kulcsfontosságúak – a vállalatok erőteljesen mozgósíthatják az értékláncokat, hogy az egész rendszert rezilienssé, vagyis sikeresen alkamazkodóvá tegyék. 

A WEF három kulcs-pillért emel ki a jövőre nézve

Innováció és gyorsítás – nem elég várni, hanem gyorsan be kell vezetni már működő és új technológiákat.

Reziliencia újradefiniálása – az alkalmazkodás és védekezés már nem stratégiai hátrány, hanem versenyelőny.

Növekedés mint eredmény – az éghajlat- és természetorientált gazdaság már ma is hoz mérhető eredményeket, nem csak 2050-re vonatkozóan.

A WEF végső soron arra ösztönöz, hogy a vezetők — vállalatok, kormányok és közösségek — a klíma- és ökológiai válságot ne kizárólag veszélyként lássák, hanem olyan átalakulási lehetőségként, amely új növekedési pályákat, üzleti modelleket és társadalmi előnyöket kínál. A kérdés már nem az, hogy „megéri-e” a klíma- és természetvédelmi cselekvés, hanem hogy „elég gyorsan és hatékonyan” mozdulunk-e el.

 

