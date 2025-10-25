Botrányos olajpiaci fejlemény, ez mindent boríthat: több millió hordóval számolhatták el a kínálatot

Minden komolyan vehető előrejelzés az olajpiaci túlkínálatot vetíti előre 2026-ra, az egyetlen lényegi különbséget annak mértéke jelenti. Az egyik legfontosabb, az IEA által kiadott prognózist az Origón is bemutattuk néhány napja. Csakhogy a bőséges (és olcsó) olaj jelentette számításba hiba csúszott. Az IEA ugyanis a napokban elismerte, az augusztusra jelzett napi 1,47 millió hordónyi kínálattal nem tudnak elszámolni. Pontosabban nem tudják alátámasztani ezt az adatot. A helyzetet ugyanakkor tovább bonyolítja, hogy az IEA ezzel egyidejűleg még nagyobb kőolaj túlkínálatról adott ki becslést az idei évre, mintegy napi 2,35 millió hordó kínálatot előre jelezve. 2026-ra nézve pedig konkrétan történelmi többletet számított a kínálatra, napi 4 millió hordót. Az árak valahogy mégsem akarják tükrözni ezt a várakozást. Írásunk az Oilprice elemzésének felhasználásával készült.

A statisztikai hibánál súlyosabb gond a napi 1,47 millió hordó kőolaj

Az önmagában nem szokatlan, hogy az olajpiaci túlkínálat becslése nem helytálló, de ami ebben érdekes, az a figyelembe nem vett hordó mennyisége, ez ugyanis jelentős, ami árnyékot vet az IEA előrejelzéseinek pontosságára – foglalta össze a problémát Ron Bousso, a Reuters munkatársa. Ez ugyanis arra utal, hogy az IEA jelentésében szereplő napi 1,47 millió hordó valóban ott lehetett a kínálatban, de az is lehet, hogy a kínálat valójában 1,47 millió hordóval volt kevesebb. Az augusztusi adat így még nagyobb jelentőséggel bír, tekintve, hogy jelentős növekedést jelent a korábbi adatoknál látott mennyiségi eltérésekhez képest, mely júliusban napi 850 000 hordó volt, míg az év második negyedévére átlagolva napi 370 000 hordó. Nemzetközi jelentőségű energetikai intézményként az IEA előjelzései és elemzései nem csak a piacok számára, hanem a politikai döntéshozók számára is fontosak.

Míg az IEA – képletesen szólva – az elveszett hordókat keresi, más intézetek folyamatosan frissítik a 2026-os kínálati és keresleti előrejelzéseiket – és eközben azt látni, hogy az árak lassan emelkedésnek indulnak, vélhetően azért, mert a kereskedők egy részének elege lett abból, hogy a túlkínálat miatti árcsökkenés egyes olajpiaci szereplőket a hisztéria irányba hajtott. Érdemes megemlíteni ehhez, hogy az IEA legfrissebb, október közepén kiadott piaci összegzésében arról ír, hogy szeptemberben nyugalmi kereskedés zajlott a piacokon, ennek során a nyersolaj ára alig változott, mivel a „fenyegető kínálati többlet tompította az ukrajnai feszültség fokozódása, valamint az Oroszország és Irán elleni újabb szankciók áremelkedést erősítő hatását”. S valóban: friss adatok szerint az orosz olajra kivetett újabb szankciók hatására kismértékű csökkenés után néhány százalékos emelkedést regisztráltak a WTI és Brent árában is, de a piac stabil maradt.

Az IEA szerint az árak változékonysága továbbra is történelmi mélyponton maradt szeptemberben – miközben az árak is álltak már jóval magasabban.

Miért fontos tényező a túl alacsony olajártól való félelem? Bár az olcsó olaj önmagában jól hangzik, mert fogyasztói oldalon például alacsonyabb árakat feltételez a töltőállomásokon (különösen árukínálati többlet esetén), de a tartósan alacsony olajár

komoly egyensúlytalanságokhoz, kitermelési eszközök elértéktelenedéséhez vezethet hosszú távon, ezek keresztül súlyos gazdasági problémákhoz, egyszerűen azért, mert az olajipari vállalatok „nem lesznek a pénzüknél”.

Bár persze a fogalom relatív, a túl drága olaj sem jó a gazdaságnak – a lélektani szintek egyike egyébként a 60 dolláros hordónkénti ár, ez azért érdekes, mert szeptemberben a Brentet 64 dollár körüli hordónkénti áron kereskedtek (éves összehasonlításban ez 11 dolláros csökkenés).