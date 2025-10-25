Botrányos olajpiaci fejlemény, ez mindent boríthat: több millió hordóval számolhatták el a kínálatot

Minden komolyan vehető előrejelzés az olajpiaci túlkínálatot vetíti előre 2026-ra, az egyetlen lényegi különbséget annak mértéke jelenti. Az egyik legfontosabb, az IEA által kiadott prognózist az Origón is bemutattuk néhány napja. Csakhogy a bőséges (és olcsó) olaj jelentette számításba hiba csúszott. Az IEA ugyanis a napokban elismerte, az augusztusra jelzett napi 1,47 millió hordónyi kínálattal nem tudnak elszámolni. Pontosabban nem tudják alátámasztani ezt az adatot. A helyzetet ugyanakkor tovább bonyolítja, hogy az IEA ezzel egyidejűleg még nagyobb kőolaj túlkínálatról adott ki becslést az idei évre, mintegy napi 2,35 millió hordó kínálatot előre jelezve. 2026-ra nézve pedig konkrétan történelmi többletet számított a kínálatra, napi 4 millió hordót. Az árak valahogy mégsem akarják tükrözni ezt a várakozást. Írásunk az Oilprice elemzésének felhasználásával készült.
A statisztikai hibánál súlyosabb gond a napi 1,47 millió hordó kőolaj
Az önmagában nem szokatlan, hogy az olajpiaci túlkínálat becslése nem helytálló, de ami ebben érdekes, az a figyelembe nem vett hordó mennyisége, ez ugyanis jelentős, ami árnyékot vet az IEA előrejelzéseinek pontosságára – foglalta össze a problémát Ron Bousso, a Reuters munkatársa. Ez ugyanis arra utal, hogy az IEA jelentésében szereplő napi 1,47 millió hordó valóban ott lehetett a kínálatban, de az is lehet, hogy a kínálat valójában 1,47 millió hordóval volt kevesebb. Az augusztusi adat így még nagyobb jelentőséggel bír, tekintve, hogy jelentős növekedést jelent a korábbi adatoknál látott mennyiségi eltérésekhez képest, mely júliusban napi 850 000 hordó volt, míg az év második negyedévére átlagolva napi 370 000 hordó. Nemzetközi jelentőségű energetikai intézményként az IEA előjelzései és elemzései nem csak a piacok számára, hanem a politikai döntéshozók számára is fontosak.
Míg az IEA – képletesen szólva – az elveszett hordókat keresi, más intézetek folyamatosan frissítik a 2026-os kínálati és keresleti előrejelzéseiket – és eközben azt látni, hogy az árak lassan emelkedésnek indulnak, vélhetően azért, mert a kereskedők egy részének elege lett abból, hogy a túlkínálat miatti árcsökkenés egyes olajpiaci szereplőket a hisztéria irányba hajtott. Érdemes megemlíteni ehhez, hogy az IEA legfrissebb, október közepén kiadott piaci összegzésében arról ír, hogy szeptemberben nyugalmi kereskedés zajlott a piacokon, ennek során a nyersolaj ára alig változott, mivel a „fenyegető kínálati többlet tompította az ukrajnai feszültség fokozódása, valamint az Oroszország és Irán elleni újabb szankciók áremelkedést erősítő hatását”. S valóban: friss adatok szerint az orosz olajra kivetett újabb szankciók hatására kismértékű csökkenés után néhány százalékos emelkedést regisztráltak a WTI és Brent árában is, de a piac stabil maradt.
Az IEA szerint az árak változékonysága továbbra is történelmi mélyponton maradt szeptemberben – miközben az árak is álltak már jóval magasabban.
Miért fontos tényező a túl alacsony olajártól való félelem? Bár az olcsó olaj önmagában jól hangzik, mert fogyasztói oldalon például alacsonyabb árakat feltételez a töltőállomásokon (különösen árukínálati többlet esetén), de a tartósan alacsony olajár
komoly egyensúlytalanságokhoz, kitermelési eszközök elértéktelenedéséhez vezethet hosszú távon, ezek keresztül súlyos gazdasági problémákhoz, egyszerűen azért, mert az olajipari vállalatok „nem lesznek a pénzüknél”.
Bár persze a fogalom relatív, a túl drága olaj sem jó a gazdaságnak – a lélektani szintek egyike egyébként a 60 dolláros hordónkénti ár, ez azért érdekes, mert szeptemberben a Brentet 64 dollár körüli hordónkénti áron kereskedtek (éves összehasonlításban ez 11 dolláros csökkenés).
1 milliárd hordó olaj úszik a tengereken
Nézzük meg például a BloombergNEF frissítéseit! A nem túl optimista előrejelzéseikről ismert elemzőik most napi 200 000 hordóval módosították korábbi előrejelzésóket 2026-ra, ami most napi 3,3 millió hordónál jár túlkínálatban. Erre az évre napi 1,16 millióval számolnak. Emellett emelték is a tétet azzal, hogy közölték:
jelenleg mintegy 1 milliárd hordónyi kőolaj úszkál a tengereken tankerekbe rakodva, amit valahol valamikor majd át kellene rakodni.
Az elemzők persze elismerték, hogy a mennyiség egy része tranzitolaj (magyarul arra vár, hogy eljusson vevőjéhez), de a nagyja egyelőre gazdátlan.
Az Egyesült Államok Energiainformációs Hivatala (Energy Information Administration)
- napi 1,9 millió hordó túlkínálatra számít az idei év egészére,
- ami 2026-ban napi 2,1 millió hordóra nő.
A számok a korábbi, idei 1,7 millió hordó/nap többletre, és a 2026-os 1,6 millió hordó/nap túlkínálatra vonatkozó előrejelzések felfelé módosított változatai.
Ezek persze évre bontott átlagot jelentenek, nem azt, hogy mindig ennyi túlkínálat van jelen kőolajból a piacokon. Emellett persze feltehető a kérdés: hogyan lesz ebből ilyen mértékű túlkínálat, ha az általában az árak letöréséhez és a kitermelés csökkenéséhez vezet (az OPEC-döntések különösen fontosak ebben, a kartell ugyanis a népszerű vélekedés mellett, mely az olajpiac szabályozására vonatkozik a szervezet esetében, reagál is a piaci helyzetre).
„A közel-keleti nyersolaj-szállítmányok eladatlanok maradnak, és a kulcsfontosságú ármutatók azt jelzik, hogy a kínálati szűkösség véget ér” – írta a Bloomberg – noha meg kell jegyeznünk, hogy az idén is fennálló geopolitikai feszültségek ellenére sem volt szó kínálati szűkösségről. Ennek egyáltalán megfontolásra érdemes kiváltója hirtelen jött, úgynevezett fekete hattyú eseményként az lehetett volna, amikor lebombázták Irán nukleáris létesítményeit, mire válaszként Irán lezárhatta volna a Hormuzi-szorost – ezt végül nem tette meg, a háttérről részletesen ebben a cikkben írtunk az Origón, valamint ebben tértünk ki az összefüggésekre.
Nem lehet tehát szűk kínálatról beszélni, sőt, most már egyértelműen a többletre fókuszál a piac. Ben Luckock, a Trafigura globális olajigazgatója hasonló tartalmú nyilatkozatot adott, ami szerint az elmúlt tizenkét hónapban mindenki a többlet várásra rendezkedett be, aminek időszaka most elérkezett.
„A legközvetlenebb gazdasági hatás felelős ezért a helyzetért: egyszerűen túl nagy a kínálat ahhoz képest, hogy mennyit fogyaszt a világ” – mondta Rory Johnston, a Commodity Context elemzője.
Nem mindig úgy érzékeli a piac a kínálatot, ahogy a statisztikák számai mutatják
Az IEA eközben arról számolt be, hogy augusztusban a vízen, azaz tankerekben lévő olaj mennyisége napi 8 millió hordóval csökkent. Ám az előrejelzésben a következő hónapokban rendkívüli módon, rövid idő alatt nő meg, ami alátámasztaná a túlkínálatra vonatkozó előrejelzéseket.
Az egész helyzetet bonyolítja, hogy az előrejelzések gyűrűjében az olajárak emelkedésnek indultak.
Ennek egyik oka az lehet, hogy egyes piaci megfigyelőkben kialakult egyfajta túlkínálati fáradtság, és fenntartásokkal kezelik az előrejelzéseket.
Az oroszországi ellátásbiztonsággal kapcsolatos aggodalmak is hozzájárultak a legutóbbi olajár-változáshoz (ennek a közép-ázsiai országokra gyakorolt hatásáról itt írt az Origo), ami arra utal, hogy a túlkínálat mégsem elég nagy ahhoz, hogy a kereskedők megnyugodjanak. Az amerikai nyomás az oroszországi ázsiai olajvásárlókra – lásd. India esetét – szintén hozzájárult az olajkínálati hangulat megváltozásához.
Ha a túlkínálat olyan nagy lett volna az elmúlt hetekben, mint amit rengeteg előrejelzés sugallt, akkor a fenti geopolitikai fejlemények nem igazán számítottak volna az olajárak szempontjából. Az a tény, hogy igen, arra utal, hogy az olajárak továbbra is érzékenyek az ellátási zavarokra, ami azt jelenti, hogy a fullasztó túlkínálatot mégsem mindig akként érzékeli a piac.
Azt, hogy mindebből mi következhet (következhet-e egyáltalán bármi) Magyarország számára 2026-ban (plasztikusabban: mennyiért fogunk tankolni a benzinkutakon), korai lenne latolgatni, abba ugyanis több más tényező is (igen, például a Dunai Finomítóban néhány napja keletkezett tűz) beleszól az előrejelzések körüli bizonytalanságok és azok érzékelése mellett. S mint arra fentebb utaltunk: az olcsó üzemanyag kívánatosnak látszik fogyasztói oldalon, ám aminek autósként, fuvarozóként örülhetünk, annak máshol sokszorosan fizethetjük meg az árát. A túlkínálati előrejelzések és a piaci reakciók között feszülő bizonytalanság ugyanakkor arra utal: ha lesz is jövöre történelmi túlkínálat, a benzin ára nemigen fog a töredékére zuhanni.