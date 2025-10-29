Dublin is meglépte: megkezdik a reptéri közlekedés fejlesztését

Megkapta a végleges építési engedélyt az ír főváros több mint egy évtizede tervezett metróprojektje, a Dublin Metrolink, amely közvetlen kapcsolatot teremthet a repülőtér és a belváros között. Az An Coimisiún Pleanála tervezési hatóság engedélye lehetővé teszi, hogy meginduljanak a közlekedésfejlesztést előkészítő közbeszerzések és a kivitelezési folyamat.

Jelentős dublini közlekedésfejlesztés indul, látványterven már megismerhetjük milyen lesz a repülőtér új metróállomása / Forrás: airliners.de

Ezek a legfontosabbak a dublini közlekedésfejlesztésről

Az airliners.de azt írja: a 19 kilométer hosszú, jórészt földalatti vonal Swords városrészből indul, áthalad a repülőtéren, és egészen Charlemontig, a városközpontig fut majd, a tervek szerint 15 állomással.

A projekt célja, hogy gyors, környezetbarát összeköttetést biztosítson a reptér, a DART és a Luas hálózatok között, enyhítve Dublin közlekedési terhelését.

A kormány a kivitelezésért felelős új állami társaság felállításáról is dönt. A közbeszerzések 2026-ban indulhatnak, az építkezés 2027–2028 körül kezdődhet meg. A beruházás költségét 7–12 milliárd euróra becsülik.

További részletek is kiderültek

Darragh O’Brien, Írország infrastrukturális minisztere „nemzeti jelentőségűnek” nevezte a fejlesztést, amely szerinte alapjaiban alakítja át Dublin északi térségének gazdasági és közlekedési szerkezetét. A további részletekről azt mondta: a metróvonal közvetlenül köti majd össze a dublini repülőteret

az Irish Rail,

a DART, vagyis elővárosi vasúthálózat,

illetve a busz- és a villamos-szolgáltatásokkal.

Az építkezés legkorábban 2027-ben kezdődhet meg. A projekt költségeit már 2021-ben 7-12 milliárd euróra becsülték. A leendő metróvonal stratégiai jelentőségű a dublini repülőtér szempontjából, hiszen az jelenleg csak buszokkal van összekötve a fővárossal – írja az airliners.de.