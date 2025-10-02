Az EU a vesztébe rohan az agrártámogatások felszámolásával

Az Európai Bizottság új költségvetési javaslata alapjaiban rengetheti meg az unió mezőgazdaságát. A tervek szerint 2027 után csökkennének a közös agrárpolitika (KAP) forrásai, ráadásul megszűnne a jelenlegi kétpilléres szerkezet, amely eddig stabil alapot adott a gazdáknak és a vidéki közösségeknek. Magyarország, több tagállam és az Európai Parlament is hevesen tiltakozik a koncepció ellen, mert szerintük az az uniós élelmiszer-önrendelkezést és a gazdák megélhetését egyaránt veszélyezteti.

Viski József szerint a Közös Agrárpolitika tervezett átalakítása az egész kontinens élelmiszerellátását veszélyezteti Fotó: Agrárminisztérium

Viski József agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, Magyarország számára a változás súlyos veszteséget jelentene: a gazdák támogatása 21 százalékkal csökkenne, inflációval korrigálva pedig még nagyobbat zuhanna. Mindezt tetézi, hogy Brüsszel az ukrán mezőgazdasági termékek vámmentes importját is kiterjesztené. Ez nemcsak a gabonapiacot, hanem a méhészetet is veszélybe sodorhatja, hiszen például a méz behozatala ötszörösére nőhetne.

„Ez kettős csapás: elveszik a forrásokat, és közben olcsó importtal árasztják el a piacot” – fogalmazott Viski, hozzátéve, hogy mindez végzetes hiba, hiszen az agrárium nemzeti stratégiai jelentőségű ágazat, amelyet nem lehet geopolitikai céloknak alárendelni.

Veszélyes játékot űz az Európai Bizottság a Közös Agrárpolitika átalakításával

A magyar kormány ezért minden fórumon következetesen a jelenlegi támogatási struktúra fenntartásáért küzd. Szövetségese ebben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint az európai gazdaszervezetek, köztük a Copa-Cogeca. Az álláspont egyértelmű: az unió saját vesztébe rohan, ha megszünteti a független, kétpilléres KAP-ot.

Magyarország támogatja a gazdákat

Mindeközben hazai szinten jelentős fejlesztések zajlanak. Több mint 1500 milliárd forint értékben érkeztek pályázati igények az állattenyésztés, kertészet és élelmiszer-feldolgozás fejlesztésére, ami három évtized óta a legnagyobb beruházási hullám lehet. A gazdák előleget, kedvezményes hitelt és állami kezességvállalást is igénybe vehetnek. Emellett az Agrárminisztérium gyors segítséget biztosított a tavaszi fagykárokat és az aszályt szenvedett termelőknek: milliárdos nagyságrendű kompenzáció érkezett, részben uniós krízisalapból.