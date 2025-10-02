Az EU a vesztébe rohan az agrártámogatások felszámolásával

Az Európai Bizottság új költségvetési javaslata alapjaiban rengetheti meg az unió mezőgazdaságát. A tervek szerint 2027 után csökkennének a közös agrárpolitika (KAP) forrásai, ráadásul megszűnne a jelenlegi kétpilléres szerkezet, amely eddig stabil alapot adott a gazdáknak és a vidéki közösségeknek. Magyarország, több tagállam és az Európai Parlament is hevesen tiltakozik a koncepció ellen, mert szerintük az az uniós élelmiszer-önrendelkezést és a gazdák megélhetését egyaránt veszélyezteti.
Viski József agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, Magyarország számára a változás súlyos veszteséget jelentene: a gazdák támogatása 21 százalékkal csökkenne, inflációval korrigálva pedig még nagyobbat zuhanna. Mindezt tetézi, hogy Brüsszel az ukrán mezőgazdasági termékek vámmentes importját is kiterjesztené. Ez nemcsak a gabonapiacot, hanem a méhészetet is veszélybe sodorhatja, hiszen például a méz behozatala ötszörösére nőhetne.
„Ez kettős csapás: elveszik a forrásokat, és közben olcsó importtal árasztják el a piacot” – fogalmazott Viski, hozzátéve, hogy mindez végzetes hiba, hiszen az agrárium nemzeti stratégiai jelentőségű ágazat, amelyet nem lehet geopolitikai céloknak alárendelni.
A magyar kormány ezért minden fórumon következetesen a jelenlegi támogatási struktúra fenntartásáért küzd. Szövetségese ebben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint az európai gazdaszervezetek, köztük a Copa-Cogeca. Az álláspont egyértelmű: az unió saját vesztébe rohan, ha megszünteti a független, kétpilléres KAP-ot.
Mindeközben hazai szinten jelentős fejlesztések zajlanak. Több mint 1500 milliárd forint értékben érkeztek pályázati igények az állattenyésztés, kertészet és élelmiszer-feldolgozás fejlesztésére, ami három évtized óta a legnagyobb beruházási hullám lehet. A gazdák előleget, kedvezményes hitelt és állami kezességvállalást is igénybe vehetnek. Emellett az Agrárminisztérium gyors segítséget biztosított a tavaszi fagykárokat és az aszályt szenvedett termelőknek: milliárdos nagyságrendű kompenzáció érkezett, részben uniós krízisalapból.
Az adminisztráció egyszerűsítése szintén fontos lépés. Az új kérelmek kevesebb ellenőrzéssel és szankcióval járnak, az Agro-ökológiai Program szabályait pedig rugalmasabbá tették. Mindezzel a kormány célja, hogy a gazdák ne a papírmunkára, hanem a termelésre összpontosíthassanak. Viski szerint a támogatások időben történő kifizetése is kulcskérdés:
A gazdának az a legfontosabb, hogy pénzénél legyen, és biztosan tudjon fejleszteni, különben elveszíti piaci pozícióit.
A minisztérium ezért rugalmasan csoportosítja át a forrásokat, hogy mindig a legégetőbb igényekre reagáljon.
A helyzetet tovább bonyolítja a Mercosur-megállapodás, amely dél-amerikai mezőgazdasági termékek beáramlását vetíti előre. Magyarország szerint ezek csak akkor kerülhetnek be az unió piacára, ha ugyanazoknak a szigorú szabályoknak felelnek meg, mint az európai termékek – különben a fogyasztók és a gazdák is veszélybe kerülnek.
A magyar kormány világos üzenete tehát: a közös agrárpolitika nem lehet megszorítások és politikai játszmák áldozata. Ha az EU felszámolja a jelenlegi agrártámogatási rendszert, azzal nemcsak a gazdák jövőjét, hanem az egész kontinens élelmiszer-biztonságát kockáztatja.