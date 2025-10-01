Sokkoló kutatás: ennyi idővel rövidíti meg az ember életét egy üveg kóla

A kólát, a világ egyik legkedveltebb italát, sokan nagy mennyiségben fogyasztják gondolkodás nélkül. A tanulmány azonban rámutatott, hogy érdemes kétszer is meggondolni, mielőtt a következő dobozért nyúlna az ember. A Michigani Egyetem által végzett kutatás a feldolgozott élelmiszerek élettartamunkra gyakorolt ​​hatását vizsgálta, és sokkoló eredményeket közölt. Például egy hot dog elfogyasztása 36 perccel rövidítheti meg az életünket, egy kólával pedig további 12 perccel csökkenhetjük az élettartamunkat. De a szendvicsnek álcázott gyorsételek is rosszul teljesítettek a vizsgálatban; a sajtburger például 9 perccel rövidítheti le az élettartamot.

A Michigani Egyetem kutatása kimutatta, hogy az ultra-feldolgozott élelmiszerek jelentősen lerövidíthetik az élettartamot

Fotó: New Africa / Shutterstock

A kutatás szerint már a kis étrendi változtatások is jelentős egészségügyi előnyökkel járhatnak

Napjainkban az amerikai felnőttek 63%-a fogyaszt legalább naponta egyszer üdítőt, édesített kávét vagy energiaitalt, míg a középiskolás diákok 45%-a nyit ki napi szinten egy dobozos üdítőt. Ez a széles körben elterjedt függőség növeli az elhízott és a krónikus egészségügyi problémában szenvedő emberek számát, sőt az új tanulmány rámutatott, hogy a kár még közvetlenebb lehet, mint azt korábban gondolták; azaz a túlzott mértékű feldolgozott élelmiszer és cukros ital fogyasztása jelentős élettartam-rövidüléssel is összefüggésbe hozható.

Annak érdekében, hogy az egyes élelmiszerek jótékony és káros egészségügyi hatásait indexeljék, a kutatók a legújabb táplálkozási tudományos szakirodalmat használták fel a bizonyos élelmiszerekhez kapcsolódó megbetegedések becsléséhez.

A tanulmány szerzői például feltételezték, hogy 0,45 percnyi élettartam „veszik el" grammonként a feldolgozott hússal, ám ugyanúgy 0,1 perc hozzáadódik, ha bizonyos ételeket fogyasztunk. Az egy adag ételre jutó vagy „elvesztett" életpercek számát az Egészségügyi Táplálkozási Index (HENI) méri.

A kutatás így arra is talált bizonyítékot, hogy az egészségesebb alternatívák, mint például az olajos magvak, gyümölcsök, és zöldségek ugyanakkor meghosszabbíthatják az emberéletet.

Az amerikai étrendben szereplő több mint 5800 élelmiszert értékelő tanulmányt a Nature Food folyóiratban tették közzé, ahol arra is felhívták a figyelmet, hogy a feldolgozott élelmiszerek – mint a készételek, chipsek, édesített italok vagy előre csomagolt péksütemények – szinte minden háztartásban megtalálhatók. Holott az eredmények azt mutatják, hogy ha a napi kalóriabevitel egy részét helyettük teljes kiőrlésű gabonákra, gyümölcsökre, zöldségekre, diófélékre és hüvelyesekre cseréljük, azzal jelentősen meghosszabbíthatjuk az életünket.