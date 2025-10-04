Erre nagyon figyeljen a lakáseladásnál, mert sok pénze bánhatja

Hírlevél

A lakáseladásnál két fontos adóügyi szabályt érdemes szem előtt tartani. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fizetendő illetéket az ingatlan forgalmi értéke alapján állapítja meg, és ha valaki a nagy értékű bútorokat a lakástól elkülönítve adja el, akkor számolhat azzal, hogy az ingóságok után 15 százalék szja-t is fizetnie kell.
A lakáseladásnál a NAV az illetéket az ingatlan forgalmi értéke – jellemzően összehasonlító értékadatok - alapján állapítja meg, ami nem feltétlenül egyezik meg a szerződés szerinti értékkel. Az adóhivatal összehasonlító helyszíni szemlét is tarthat, külső szakértőt is bevonhat, de felhasználhatja az ingatlan energiatanúsítványában foglalt adatokat.  

A lakáseladásnál figyelni kell arra, hogy ha egy magánszemély bútorozott lakást értékesít, akkor a bútorok eladása ingó értékesítésként adóköteles lehet 
Fotó: Shutterstock

Mikor kell lakáseladásnál külön adózni a bútorok után?

A lakás és a nagy értékű bútorok külön-külön eladása esetén is érdemes figyelni az adózási szabályokra. Amikor egy magánszemély egy bútorozott lakást értékesít, és az adásvételi szerződésben külön meghatározza a bútorok, illetve más ingóságok értékét, vagy külön szerződést köt az ingatlanra és külön a bútorokra, akkor a bútorok eladása ingó értékesítésként adóköteles lehet. 

Az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem után 15 százalék személyi jövedelemadót kell megállapítani és fizetni a következő évi szja-bevalláskor, május 20-áig.

Kedvező szabály, hogy az adót csak akkor kell megfizetni, ha az eladás évében az ingóságokból származó összes bevétel meghaladja a 600 ezer forintot. 

Az értékhatár átlépésekor ebből az összegből le kell vonni az igazolható költségeket, például az eladott ingóság eredeti vételárát vagy az eladással kapcsolatos kiadásokat, és az így megkapott jövedelem után kell a 15 százalékos szja-t megfizetni, azt is csak a 200 ezer forint fölötti jövedelemrész után.

Az ingó értékesítés adózásáról minden fontos információ megtalálható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztató füzetében.

 

 

