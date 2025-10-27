Kiderült, ennyire optimisták most a magyar háztartások

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. októberi felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása enyhén (+0,5 indexpont) tovább javult, miközben a vállalatok gazdasági közérzete nagymértékben erősödött (+3,7 indexpont) az előző hónapban mért értékhez képest. Így a −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index −12,6-re, a vállalati mutató értéke pedig −10,9 indexpontra javult. Az októberi felmérésben a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást a jövőre tervezett nagyobb értékű kiadások jelentették, míg a vállalatoknál az általános gazdasági közérzet erősödése jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.
A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza.
A gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2–4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.
A lakossági konjunktúraindex három alindexe erősödött, egy alindex pedig gyengült októberben, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi −2,1-ről −0,7-re, a gazdasági környezet érzékelése októberben az előző havi −22,0-ről −21,2-re, míg az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −53,8-ről −53,3-re javult. Mindeközben az anyagi helyzet megítélése enyhén gyengült −8,7-ről −9,1-re.
A lakossági konjunktúrakutatásban 2025 októberében jelentős pozitív irányú elmozdulást tapasztaltunk a következő évre tervezett nagyobb kiadásokat illetően a szeptemberben mért értékhez képest.
Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Tervez-e a következő egy évben nagyobb kiadást (pl. lakásvásárlás, -felújítás, személygépkocsi-vásárlás stb.)?”, októberben jócskán kedvezőbb választ adtak a megkérdezettek. Az interjúalanyok 26,0 százaléka jelezte az előző havi 23,6 százalékos arány után, hogy tervez a következő évben nagyobb kiadást.
A lakosság konjunktúraérzetét végzettség szerint vizsgálva megállapítható, hogy négyből három kategóriában erősödést tapasztaltunk. A legfeljebb általános iskolai végzettségűek körében 6,0 indexpontos csökkenést mértünk. A szakiskolai vagy szakmunkás-érettségivel rendelkezőknél 1,8 indexpontos, a középiskolai érettségizettek körében 2,0 indexpontos erősödést mértünk. Továbbá a főiskolai vagy egyetemi diplomásoknál 4,3 indexpontos erősödést tapasztaltunk a konjunktúraészlelésben. Így a legkedvezőbb a főiskolai vagy az egyetemi diplomával rendelkezők gazdasági közérzete (−11,3 indexpont), míg a legkedvezőtlenebb a legfeljebb nyolc általánost végzettek esetében, akiknél 2025 októberében −13,4 indexpontos konjunktúraérzékelést mértünk.
A vállalati felmérésben októberben mind a négy alindex értéke emelkedett. Az üzleti környezet mutatója −21,4-ről −16,2-re, a gazdasági környezet alindex értéke −28,6-ről −21,3-re és a termelési környezet alindex −10,3-ről −7,9 indexpontra javult. Az iparági környezet értéke pedig az előző havi −2,5-ről −0,7-re erősödött.
A legnagyobb pozitív változások egyikét 2025 októberében a vállalatok általános gazdasági közérzetének javulásában láttuk.
Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Összességében Ön szerint ma Magyarországon inkább jó vagy inkább rossz irányba mennek a dolgok?”, októberben a vállalatok vezetői összességében kedvezőbb válaszokat adtak a szeptemberi prognózishoz képest.