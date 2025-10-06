Így él a milliárdos saját magánszigetén – luxus a köbön!

A 81. életévében járó Larry Ellison, az Oracle szoftveróriás társalapítója, 2012-ben 300 millió dollárért megvásárolta a Hawaii-szigetekhez tartozó, körülbelül 363 négyzetkilométernyi területű, festői Lānaʻi szigetének 98 százalékát, benne a lakosság nagy részével és az infrastruktúrával. Azóta jelentős beruházásokat hajtott végre, luxusüdülőket, fenntartható mezőgazdasági projekteket és éttermeket hozott létre, így a sziget egyfajta laboratóriummá vált az elképzelései számára.

Larry Ellison csodás magánszigete, Lānaʻi

Fotó: Todamo / Shutterstock

Az üzletember célja, hogy zöld megoldásokat alkalmazva egy teljesen fenntartható, mini kultúrát alakítson ki, ami a későbbiekben modellként szolgálhat a világ számára.

Luxusüdülőhely és fenntarthatósági központ

A vásárláskor kettős motiváció hajtotta Ellisont:

egy saját paradicsomot akart létrehozni – egy helyet, amit saját ízlésére formálhat,

„zöld laboratóriumként” tekintett a szigetre – itt szerette volna kipróbálni fenntartható energia- és vízmegoldásait.

Ellison komoly fejlesztéseket, számos, több százmillió dolláros beruházást hajtott végre azóta, amióta megvásárolta a szigetet: az egyik ilyen projekt a Sensei Retreat nevű exkluzív luxus üdülőhely, ahol egy éjszaka körülbelül 3000 dollárba kerül, egy másik projekt a Nobu Lanai étterem, amelyet a híres séf, Nobu Matsuhisa üzemeltet, továbbá Ellison hidropónikus gazdaságokat is létrehozott, amelyeket megújuló energia hajt.

Végső soron a szigetet egy luxusüdülőhely és egy fenntarthatósági központ keverékévé alakította.

Az amerikai milliárdos szigetének egy másik arca

Fotó: Daniel Mertes / Shutterstock

Ez a kis sziget, becenevén „A magánsziget” egyszerre Hawaii rejtett kincse és egy szupergazdag milliárdos játszótere. És bár magánbirtokként indult, Lānaʻi továbbra is fogad vendégeket, köztük celebeket és milliárdosokat (Bill Gates itt tartotta az esküvőjét), luxusnyaralásra vágyókat és kalandvágyó turistákat is, akik terepjáróval fedezik fel a sziget pazar részeit.

A nagyjából 4000 lakos mindennapi élete, munkája és még az energiaellátása is az amerikai milliárdos döntéseitől függ.

A véleményük megoszlik, mert míg egy részük úgy látja, hogy Ellison jó dolgokat tett a közösségért, mások úgy érzik, hogy nem tudják kellőképpen hallatni a hangjukat. Lānaʻi lakossága egyébként főként filippínó munkások leszármazottaiból áll, akiket még az 1920-as években toboroztak az akkori tulajdonos James Drummond Dole a világ egykor legtermékenyebbnek számító ananászültetvényére.