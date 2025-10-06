Így él a milliárdos saját magánszigetén – luxus a köbön!

A 81. életévében járó Larry Ellison, az Oracle szoftveróriás társalapítója, 2012-ben 300 millió dollárért megvásárolta a Hawaii-szigetekhez tartozó, körülbelül 363 négyzetkilométernyi területű, festői Lānaʻi szigetének 98 százalékát, benne a lakosság nagy részével és az infrastruktúrával. Azóta jelentős beruházásokat hajtott végre, luxusüdülőket, fenntartható mezőgazdasági projekteket és éttermeket hozott létre, így a sziget egyfajta laboratóriummá vált az elképzelései számára.
Az üzletember célja, hogy zöld megoldásokat alkalmazva egy teljesen fenntartható, mini kultúrát alakítson ki, ami a későbbiekben modellként szolgálhat a világ számára.
A vásárláskor kettős motiváció hajtotta Ellisont:
Ellison komoly fejlesztéseket, számos, több százmillió dolláros beruházást hajtott végre azóta, amióta megvásárolta a szigetet: az egyik ilyen projekt a Sensei Retreat nevű exkluzív luxus üdülőhely, ahol egy éjszaka körülbelül 3000 dollárba kerül, egy másik projekt a Nobu Lanai étterem, amelyet a híres séf, Nobu Matsuhisa üzemeltet, továbbá Ellison hidropónikus gazdaságokat is létrehozott, amelyeket megújuló energia hajt.
Végső soron a szigetet egy luxusüdülőhely és egy fenntarthatósági központ keverékévé alakította.
Ez a kis sziget, becenevén „A magánsziget” egyszerre Hawaii rejtett kincse és egy szupergazdag milliárdos játszótere. És bár magánbirtokként indult, Lānaʻi továbbra is fogad vendégeket, köztük celebeket és milliárdosokat (Bill Gates itt tartotta az esküvőjét), luxusnyaralásra vágyókat és kalandvágyó turistákat is, akik terepjáróval fedezik fel a sziget pazar részeit.
A nagyjából 4000 lakos mindennapi élete, munkája és még az energiaellátása is az amerikai milliárdos döntéseitől függ.
A véleményük megoszlik, mert míg egy részük úgy látja, hogy Ellison jó dolgokat tett a közösségért, mások úgy érzik, hogy nem tudják kellőképpen hallatni a hangjukat. Lānaʻi lakossága egyébként főként filippínó munkások leszármazottaiból áll, akiket még az 1920-as években toboroztak az akkori tulajdonos James Drummond Dole a világ egykor legtermékenyebbnek számító ananászültetvényére.
Larry Ellison pályafutása nem indult könnyen, mert eltanácsolták az egyetemről. Majd 1977-ben, a pénzügyi nehézségekből kilábalva alapította meg az Oracle elődjét, a Software Development Laboratories céget, amelyben partnerei Bob Miner és Ed Oates voltak. 1977 és 2014 között az Oracle vezérigazgatója volt. 2014-ben lemondott erről a posztjáról, de továbbra is a cég technológiai igazgatója és elnöke maradt. Vezetése alatt az Oracle a világ egyik legnagyobb szoftvercége lett.
Ellison jó ideje a világ legvagyonosabb emberei között szerepel.
Sőt, a hetekben, szeptember közepén, ha csak egy napra is, de a földkerekség leggazdagabbja lett, miután az Oracle részvényeinek árfolyama közel 40 százalékot emelkedett az amerikai tőzsdén. A cég piaci értéke ezzel elérte a 960 milliárd dollárt (355,2 milliárd forint), amely Ellison 41 százalékos részesedését 393 milliárd dollárra (kb. 145.410 milliárd forint) értékelte. Az üzletember jelenleg a Bloomberg Millionaires Indexe szerint a a 2. helyen áll 384 milliárd dollárral.
Larry Ellison vagyonát nemcsak az Oracle táplálja: részesedéssel rendelkezik még többek között a Teslában, egy vitorláscsapatban, valamint a híres Indian Wells-i tenisztornában, és a magánszigete mellett számos más ingatlant is bortokol. Elon Muskhoz szoros baráti szálak fűzik, sőt, egymilliárd dollárral támogatta a Twitter (ma X) felvásárlását is.